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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 12'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
22
Альмендра
Агустин
20
Emiliano
Vecchio
37
Baltasar
Rodriguez
10
Мартинес
Рохер
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
26
Juan
Andres
Meli
44
Brian
Farioli
28
Mauro
Pitton
25
Масиэль
Леандро
20
Cristhian
Ocampos
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:3
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Baltasar Rodriguez 4 0.33
Кинтеро Хуан 2 0.17
Emiliano Vecchio 2 0.17
Сигали Леонардо 2 0.17
Jonathan David Gomez 1 0.08
Мартинес Рохер 1 0.08
Gaston Martirena 1 0.08
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.08
Ауче Габриэль 1 0.08
Альмендра Агустин 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Охеда Агустин 0 0
Gabriel Rojas1 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.25
Lucas Emanuel Gamba 2 0.17
Mateo Sanabria 2 0.17
Cristhian Ocampos 1 0.08
Brian Farioli 1 0.08
Lucas Angelini 1 0.08
Mauro Pitton 0 0
Калински Энсо 0 0
Жордан Федерико 0 0
Масиэль Леандро 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 3 1
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Baltasar Rodriguez 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauro Pitton 4 0
Масиэль Леандро 4 0
Juan Andres Meli 3 0
Gustavo Canto 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Brian Blasi 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Cristhian Ocampos 1 0
Lucas Angelini 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
8
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 12 5 4 3 10 - 10 19
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 12 4 6 2 15 - 14 18
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 1 3 2 2 - 4 6
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
3.85
3.80
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6.30
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