Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаМасиэль Леандро
70' Желтая карточкаGustavo Canto
1:0
70' ГолМартинес Рохер
81' Желтая карточкаGabriel Rojas1
1:1
90' ГолMateo Sanabria
90' Желтая карточкаMateo Sanabria
90'+5
Ход матча
27'
70'
70'
1:0
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
14
Gonzalo
Goni
36
Jose
Amado
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Gino Olguin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|4
|0.33
|Кинтеро Хуан
|2
|0.17
|Emiliano Vecchio
|2
|0.17
|Мартинес Рохер
|2
|0.17
|Сигали Леонардо
|2
|0.17
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|Ауче Габриэль
|1
|0.08
|Gaston Martirena
|1
|0.08
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.08
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.25
|Mateo Sanabria
|3
|0.25
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0.17
|Cristhian Ocampos
|1
|0.08
|Brian Farioli
|1
|0.08
|Lucas Angelini
|1
|0.08
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Масиэль Леандро
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Cristhian Ocampos
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
1
25%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
5
50%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
57
39
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 8
|16
|7.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|8.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 11
|13
|9.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 7
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4