Тур: 12.
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
9'
0:1
18'
44'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
17
Риверос
Блас
46
Matias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Риверос БласЗащитник
-
46 Matias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
-
-
-
21 Mateo Seoane
-
-
40 Bruno Juncos
-
-
32 Tomas Kummer
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.56
1.25
Среднее время на гол
162
72
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
117
83
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|5
|0.42
|Claudio Aquino
|3
|0.25
|Мендез Начо
|1
|0.08
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Ромеро Брайан
|1
|0.08
|Roberto Garcia
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3 (1)
|0.25
|Бустос Науэль
|3
|0.25
|Lucas Suarez II
|2
|0.17
|Гарро Родриго
|1
|0.08
|Juan Rodriguez2
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Javier Vallejo
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Claudio Aquino
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Гомес Валентин
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Мантилья Кевин
|3
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Matias Gomez
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
25%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
38
38
110
29
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|4.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 10
|14
|11.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|10.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4