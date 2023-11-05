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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Велес Сарсфилд
1:1
Второй тайм: 53'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
9' Гол
Гарро Родриго
18' Желтая карточка
Claudio Aquino
1:1
44' Гол
Claudio Aquino

Ход матча

9'
0:1
Гарро Родриго
(Javier Vallejo)
18'
Claudio Aquino
 
44'
Claudio Aquino
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Велес Сарсфилд
Ничья
Тальерес Кордоба
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42
Lautaro
Garzon
4
Roberto
Garcia
29
Хара
Леонардо
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
22
Claudio
Aquino
35
Касерес
Сантьяго
7
Jose
Florentin
20
Пиццини
Франсиско
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
28
Juan
Portillo
17
Риверос
Блас
46
Matias
Gomez
18
Вильягра
Родриго
8
Галарса
Матиас
16
Гарро
Родриго
20
Javier
Vallejo
10
Бустос
Науэль
Велес Сарсфилд
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-3-1-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:1
КЛ
0:1
КЛ
3:2
ЛП
1:1
К
1:1
КПЛ
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.56
1.25

Среднее время на гол

162
72

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

117
83

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 5 0.42
Claudio Aquino 3 0.25
Мендез Начо 1 0.08
Jose Florentin 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Roberto Garcia 1 0.08
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 3 (1) 0.25
Бустос Науэль 3 0.25
Lucas Suarez II 2 0.17
Гарро Родриго 1 0.08
Juan Rodriguez2 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Javier Vallejo 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Claudio Aquino 2 0
Мендез Начо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Гомес Валентин 2 0
Abiel Osorio 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Gaston Gomez 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Мантилья Кевин 3 0
Juan Portillo 2 0
Бустос Науэль 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Matias Gomez 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Valentin Depietri 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
25%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 1:1 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 1:1 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 5 3 3 10 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 11 4 5 2 15 - 14 17
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Унион Санта-Фе
 0:0 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 0:0 12 2 5 5 8 - 11 11
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 1:1 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 1:1 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 1:1 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 1:1 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 0:0 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Claudio Aquino бьет в цель!
  • 18'
    Claudio Aquino получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Javier Vallejo сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Тальерес Кордоба
2.45
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3.05
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4.50
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