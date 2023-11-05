Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолГарро Родриго
18' Желтая карточкаClaudio Aquino
1:1
44' ГолClaudio Aquino
63' Желтая карточкаMatias Gomez
64' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
65' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
74' Желтая карточкаГомес Валентин
77' Желтая карточкаХара Леонардо
82' Желтая карточкаМантилья Кевин
89' Желтая карточкаLautro Ovando
90'+6
Ход матча
9'
0:1
18'
44'
1:1
63'
65'
74'
77'
82'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
17
Риверос
Блас
46
Matias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Риверос БласЗащитник
-
46 Matias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
-
-
-
21 Mateo Seoane
-
-
40 Bruno Juncos
-
-
32 Tomas Kummer
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.56
1.25
Среднее время на гол
162
72
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
117
83
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|5
|0.42
|Claudio Aquino
|3
|0.25
|Мендез Начо
|1
|0.08
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Ромеро Брайан
|1
|0.08
|Roberto Garcia
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3 (1)
|0.25
|Бустос Науэль
|3
|0.25
|Lucas Suarez II
|2
|0.17
|Гарро Родриго
|1
|0.08
|Juan Rodriguez2
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Javier Vallejo
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Claudio Aquino
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Хара Леонардо
|1
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Мантилья Кевин
|4
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Matias Gomez
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
38%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
23%
2
18%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
39
39
111
210
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|10 - 10
|19
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|15 - 14
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4