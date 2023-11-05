Тур: 32.
1:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
6' ГолEndrick
14' Желтая карточкаЛуан Гарсия
15' Желтая карточкаLucas Esquivel
37' Желтая карточкаThiago Heleno
52' Желтая карточкаКака II
Ход матча
6'
1:0
14'
15'
37'
46'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kaiky
Naves
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
9
Endrick
19
Лопес
Брено
25
Кака
II
26
Erick2
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 EndrickНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Кевин IV
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
54 Chiqueti
-
35 Romulo Cruz
-
-
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
37 матчей
48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.37
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.46
0.95
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|8 (1)
|0.25
|Endrick
|8
|0.25
|Гимарайнс Артур
|5
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Рони III
|4
|0.13
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.09
|Дуду X
|3
|0.09
|Мурило Серкейра
|3
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.09
|Гомес Густаво
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Жонатан Луис
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.33
|Pablo I
|8
|0.24
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.12
|Erick2
|4
|0.12
|Christian Cardoso
|4
|0.12
|Сантана Алекс
|3
|0.09
|Каноббио Агустин
|2
|0.06
|Bruno Zapelli
|2
|0.06
|Виллиан Сикейра
|2
|0.06
|Кака II
|2
|0.06
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|0
|Рафаэл Жозе
|9
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Жонатан Луис
|4
|0
|Endrick
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Vanderlan
|4
|0
|Рони III
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|8
|0
|Витор Буэно
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Роке Витор
|6
|0
|Erick2
|5
|0
|Hugo Moura
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Кака II
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
8
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Атлетико Паранаэнсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
23
28
Палмейрас Сан-Паулу
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Атлетико Паранаэнсе
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
7%
2
12%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
7
26%
7
41%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
7
37%
76-90
Забито
25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
4
16%
10
34%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
8
32%
9
31%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
5
28%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
52
46
23 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
5
10%
4
9%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
9
17%
14
30%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
15
29%
16
35%
76-90
Пропущено
27
37
15 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
3
11%
9
24%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
9
33%
5
14%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
5
19%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
69
106
411
313
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
88
511
313
115
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
275
1417
1517
724
428
526
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|1:0
|32
|17
|8
|7
|53 - 27
|59
|3.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|4.
|30
|15
|10
|5
|43 - 26
|55
|5.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|6.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|7.
|0:1
|33
|13
|11
|9
|46 - 38
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|29
|12
|6
|11
|34 - 32
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|12.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|30
|9
|10
|11
|28 - 25
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|31
|7
|11
|13
|32 - 46
|32
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|32
|4
|9
|19
|38 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|6.
|0:1
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|16
|4
|2
|10
|18 - 30
|14
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10