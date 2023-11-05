  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 32.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
6' Гол
Endrick
14' Желтая карточка
Луан Гарсия
15' Желтая карточка
Lucas Esquivel
37' Желтая карточка
Thiago Heleno
52' Желтая карточка
Кака II
78' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
90' Желтая карточка
Christian Cardoso
90' Желтая карточка
Жонатан Луис
90'+7
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
34
Kaiky
Naves
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
9
Endrick
19
Лопес
Брено
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
4
Роша
Кайке
14
Каноббио
Агустин
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
92
Pablo
I
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

37 матчей

48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:3
КЛ
2:2
КЛ
1:0
СA
0:2
РС
2:0
РС
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
3:3
СA
0:1
БСА
1:1
БСА
1:1
КБ
3:0
КБ
1:0
КБ
2:0
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
КБ
1:1
КБ
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.37

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 8 (1) 0.25
Endrick 8 0.25
Гимарайнс Артур 5 0.16
Лопес Брено 4 0.13
Рони III 4 0.13
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.09
Дуду X 3 0.09
Мурило Серкейра 3 0.09
Лопес Хосе Мануэль 3 0.09
Гомес Густаво 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Риос Ричард 2 0.06
Майке Роша 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.33
Pablo I 8 0.24
Витор Буэно 4 (3) 0.12
Erick2 4 0.12
Christian Cardoso 4 0.12
Сантана Алекс 3 0.09
Каноббио Агустин 2 0.06
Bruno Zapelli 2 0.06
Виллиан Сикейра 2 0.06
Кака II 2 0.06
Madson II 1 0.03
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 10 0
Гомес Густаво 9 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Жонатан Луис 5 0
Луан Гарсия IV 5 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Endrick 4 0
Риос Ричард 4 0
Vanderlan 4 0
Рони III 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 8 0
Витор Буэно 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Роке Витор 6 0
Erick2 5 0
Hugo Moura 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Tomas Cuello 3 0
Кака II 3 0
Роша Кайке 3 0
Bento Krepski 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Christian Cardoso 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
8
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

23
28
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Атлетико Паранаэнсе
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
25%
7
41%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
9%
5
25%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
7
35%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
4
16%
10
34%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
8
32%
9
31%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
5
28%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

53
46
24 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
6
11%
4
9%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
9
17%
14
30%
31-45
6
11%
3
7%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
15
28%
16
35%
76-90

Пропущено

27
38
15 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 25
3
11%
10
26%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
9
33%
5
13%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
5
19%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 36%
2
11 раз 33%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
10
6
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
5
12
3
13
2.5
1
16
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
27
6
14
18
1.5
15
18
7
25
2.5
4
29
5
27
3.5
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
4.
Ред Булл Брагантино
 30 15 10 5 43 - 26 55
5.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
6.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 29 12 6 11 34 - 32 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
12.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 30 9 10 11 28 - 25 37
15.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 31 7 11 13 32 - 46 32
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 32 4 9 19 38 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 16 4 2 10 18 - 30 14
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
10.
Форталеза Сеара
 15 4 2 9 11 - 19 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
15.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
16.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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