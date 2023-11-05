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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 32.
Ред Булл Брагантино
1:0
Второй тайм: 53'
Коринтианс
0'
1:0
29' Гол
Helio Junio

Ход матча

29'
Helio Junio
(Henry Mosquera)
1:0
46'
 
Педринью Роша
Рохас Матиас
46'
 
Виейра Фелипе
Алберто Юри
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Коринтианс
4.35
7.00
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6.30
Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
16
Henry
Mosquera
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
10
Рохас
Матиас
II
20
Жулиано
де
Паула
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Коринтианс
4-5-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.92

Среднее время на гол

114
98

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

0.96
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

93
93

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.32
Борбас Тиаго 7 0.23
Рамирес Эрик II 3 0.1
Helio Junio 3 0.1
_Talisson 3 0.1
Витиньо Витор V 2 0.06
Henry Mosquera 2 0.06
Брунинью Филипе 2 0.06
Капишаба Жуниньо 2 0.06
Винисиос Маркос 2 0.06
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.25
Роджер 7 (2) 0.22
Fabio Santos IV 4 (4) 0.13
Майкон Барберан 2 0.06
Жил Карлос 2 0.06
Ромеро Анхель 2 0.06
Оливейра Руан 2 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Да Силва Джадсом 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Фернандес Матеус 6 0
Эвангелиста Лукас 4 0
Helio Junio 4 0
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Ортис Лео 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 8 0
Фагнер Лемос 8 0
Fabio Santos IV 6 0
Вера Фаусто 6 0
Алберто Юри 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Майкон Барберан 3 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

20
23
Ред Булл Брагантино
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Коринтианс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
58% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
5%
3
23%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
7
32%
3
23%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Пропущено

11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
27%
1
4%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
9
39%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
6
40%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

43
36
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
11
26%
7
19%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
12
28%
10
28%
76-90

Пропущено

26
38
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
5
19%
1
3%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
4
15%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

Точный счет

2:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
7 раз 44%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
5
11
1
14
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
7
14
16
1.5
8
23
4
26
2.5
4
27
1
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Ред Булл Брагантино
 1:0 31 16 10 5 44 - 26 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 1:0 31 15 8 8 45 - 36 53
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 0:1 30 12 6 12 34 - 33 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 32 11 9 12 37 - 39 42
12.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
13.
Коринтианс
 0:1 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
15.
Крузейро
 0:1 31 9 10 12 28 - 26 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 31 7 11 13 32 - 46 32
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 32 4 9 19 38 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
8.
Форталеза Сеара
 0:1 15 8 4 3 23 - 14 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 0:1 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 1:0 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 0:1 16 4 5 7 9 - 12 17
19.
Америка Минейро
 16 4 2 10 18 - 30 14
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 17 8 4 5 26 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 1:0 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 0:1 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 4 5 7 11 - 19 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Форталеза Сеара
 0:1 15 4 2 9 11 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Коринтианс
 0:1 16 3 4 9 14 - 23 13
16.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Henry Mosquera сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Элио Джунио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Коринтианс
4.35
7.00
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6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 1:0 Коринтианс онлайн

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