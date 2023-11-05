Тур: 32.
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
29'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.92
Среднее время на гол
114
98
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
0.96
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
93
93
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.32
|Борбас Тиаго
|7
|0.23
|Рамирес Эрик II
|3
|0.1
|Helio Junio
|3
|0.1
|_Talisson
|3
|0.1
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.25
|Роджер
|7 (2)
|0.22
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.13
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Ромеро Анхель
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Да Силва Джадсом
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|8
|0
|Фагнер Лемос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|6
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Алберто Юри
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Майкон Барберан
|3
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Коринтианс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
20
23
Ред Булл Брагантино
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Коринтианс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
58% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
5%
3
23%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
7
32%
3
23%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
23%
76-90
Пропущено
11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
27%
1
4%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
9
39%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
6
40%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
43
36
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
11
26%
7
19%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
12
28%
10
28%
76-90
Пропущено
26
38
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
5
19%
1
3%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
4
15%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
Точный счет
2:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
7 раз 44%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
96
511
114
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
247
1416
823
426
427
129
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|32
|17
|8
|7
|53 - 27
|59
|3.
|1:0
|31
|16
|10
|5
|44 - 26
|58
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|1:0
|31
|15
|8
|8
|45 - 36
|53
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|33
|13
|11
|9
|46 - 38
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|34 - 33
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|12.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|13.
|0:1
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|15.
|0:1
|31
|9
|10
|12
|28 - 26
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|31
|7
|11
|13
|32 - 46
|32
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|32
|4
|9
|19
|38 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|6.
|1:0
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|8.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|23 - 14
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|0:1
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|1:0
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|9 - 12
|17
|19.
|16
|4
|2
|10
|18 - 30
|14
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|26 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|1:0
|16
|4
|5
|7
|11 - 19
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|15.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10