  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 32.
Форталеза Сеара
0:1
Второй тайм: 50'
Фламенго
0'
40' Желтая карточка
Тьяго Маия
42' Желтая карточка
Imanol Machuca
0:1
45' Гол
Педро Гильерме

Ход матча

40'
 
Тьяго Маия
42'
Imanol Machuca
 
45'
0:1
Педро Гильерме
(Луис Филипе)
46'
Lucas Crispim
Почеттино Томас
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Форталеза Сеара
Ничья
Фламенго
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Все Коэффициенты
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
8
Alexandre
Caio
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
9
Juan
Martin
Lucero
12
Мариньо
39
Imanol
Machuca
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
31
Араужо
Луис
Форталеза Сеара
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Фламенго

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (3) 0.27
Тьяго Гальярдо 4 (2) 0.13
Picachu 4 0.13
Moises Vieira 3 0.1
Bruno Pacheco III 2 0.07
Почеттино Томас 2 0.07
Ромеро Сильвио 2 0.07
Imanol Machuca 2 0.07
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Мариньо 1 0.03
Эркулес 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Alexandre Caio 1 0.03
Guilherme dos Santos IX 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Эскобар Гонсало 0 0
Calebe 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 9 (4) 0.29
Жерсон Сантос 5 0.16
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.16
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.13
Айртон Лукас 4 0.13
Эвертон Соарес 3 0.1
Лео Перейра 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Пульгар Эрик 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Араужо Луис 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 10 1
Тити 9 0
Jose Welison 6 0
Тьяго Гальярдо 5 0
Эскобар Гонсало 4 0
Саша Лукас 3 0
Picachu 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Imanol Machuca 3 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Роша Педро 1 0
Почеттино Томас 1 0
Аугусто Педро 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 7 1
Габриэл Барбоза 7 1
Тьяго Маия 6 0
Пульгар Эрик 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Айртон Лукас 6 0
Мариньо 5 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Фламенго
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

2
6
Форталеза Сеара
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Фламенго
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

8
16
Форталеза Сеара
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
Фламенго
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

22
24
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
9%
5
21%
16-30
5
23%
7
29%
29%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
7
32%
5
21%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
4
29%
3
12%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
4
29%
9
35%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
33%
7
37%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
6
33%
4
36%
76-90

Забито

34
43
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
1
3%
4
9%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
7
21%
8
19%
31-45
9
26%
7
16%
46-60
2
6%
4
9%
61-75
11
32%
12
28%
76-90

Пропущено

32
37
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
2
6%
3
8%
1-15
7
22%
5
14%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
10
31%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0
Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2
Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Фламенго

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
13
1.5
8
8
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
6
9
20
1.5
13
17
5
24
2.5
6
24
2
27
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Ред Булл Брагантино
 1:0 31 16 10 5 44 - 26 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 1:0 31 15 8 8 45 - 36 53
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 0:1 30 12 6 12 34 - 33 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 32 11 9 12 37 - 39 42
12.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
13.
Коринтианс
 0:1 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
15.
Крузейро
 0:1 31 9 10 12 28 - 26 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 31 7 11 13 32 - 46 32
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 32 4 9 19 38 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
8.
Форталеза Сеара
 0:1 15 8 4 3 23 - 14 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 0:1 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 1:0 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 0:1 16 4 5 7 9 - 12 17
19.
Америка Минейро
 16 4 2 10 18 - 30 14
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 17 8 4 5 26 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 1:0 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 0:1 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 4 5 7 11 - 19 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Форталеза Сеара
 0:1 15 4 2 9 11 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Коринтианс
 0:1 16 3 4 9 14 - 23 13
16.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Почеттино Томас уходит с поля. Лукас Криспим выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Филипе Луис сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • 42'
    Игнасио Мачука получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Фламенго
9.00
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4.10
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3.05
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Где смотреть матч Форталеза Сеара 0:1 Фламенго онлайн

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