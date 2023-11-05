Тур: 32.
0:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаТьяго Маия
42' Желтая карточкаImanol Machuca
0:1
45' ГолПедро Гильерме
56' Желтая карточкаЛуис Филипе
62' Желтая карточкаПульгар Эрик
0:2
87' ГолАраужо Луис
90'+8
Ход матча
40'
42'
45'
0:1
56'
62'
75'
87'
0:2
88'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
12
Мариньо
16
Луис
Филипе
31
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
-
20 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 CleitonПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
37 Petterson
-
-
63 Lucas Rayan
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Форталеза Сеара
Фламенго
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (3)
|0.27
|Тьяго Гальярдо
|4 (2)
|0.13
|Picachu
|4
|0.13
|Moises Vieira
|3
|0.1
|Bruno Pacheco III
|2
|0.07
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Ромеро Сильвио
|2
|0.07
|Imanol Machuca
|2
|0.07
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Мариньо
|1
|0.03
|Эркулес
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Alexandre Caio
|1
|0.03
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Эскобар Гонсало
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9 (4)
|0.29
|Жерсон Сантос
|5
|0.16
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.16
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.13
|Айртон Лукас
|4
|0.13
|Эвертон Соарес
|3
|0.1
|Лео Перейра
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Пульгар Эрик
|2
|0.06
|Араужо Луис
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|10
|1
|Тити
|9
|0
|Jose Welison
|6
|0
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Эскобар Гонсало
|4
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Imanol Machuca
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|7
|1
|Габриэл Барбоза
|7
|1
|Пульгар Эрик
|7
|0
|Тьяго Маия
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Мариньо
|5
|0
|Жерсон Сантос
|3
|1
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фламенго
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
2
6
Форталеза Сеара
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
8
16
Форталеза Сеара
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Фламенго
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
5
23%
8
31%
31-45
6
27%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
7
32%
6
23%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
5
31%
9
35%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
33%
7
37%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
6
33%
4
36%
76-90
Забито
34
45
12 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
1
3%
4
9%
1-15
4
12%
8
18%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
9
26%
7
16%
46-60
2
6%
4
9%
61-75
11
32%
13
29%
76-90
Пропущено
34
37
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
2
6%
3
8%
1-15
7
21%
5
14%
16-30
5
15%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
6
18%
2
5%
61-75
11
32%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0
Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2
Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Фламенго
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
78
59
411
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
134
213
98
114
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
256
921
1417
525
625
228
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|32
|17
|8
|7
|53 - 27
|59
|3.
|31
|16
|10
|5
|44 - 26
|58
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|31
|15
|8
|8
|46 - 36
|53
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|33
|13
|11
|9
|46 - 38
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|30
|12
|6
|12
|34 - 34
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|32
|11
|9
|12
|38 - 40
|42
|12.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|13.
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|0:0
|32
|7
|12
|13
|32 - 46
|33
|19.
|0:0
|32
|6
|6
|20
|35 - 66
|24
|20.
|32
|4
|9
|19
|38 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|8.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|16
|4
|2
|10
|18 - 30
|14
|20.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10