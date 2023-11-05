  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 32.
Крузейро
1:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
14' Гол
José Maurisio3
0:2
53' Гол
Вандерсон
56' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
62' Желтая карточка
Jussa
75' Желтая карточка
Насименто Бруно III
1:2
90' Пенальти
Насименто Бруно III
90'+11
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
16
Lucas
Silva
IV
96
Перейра
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
19
Артур
Гомес
VIII
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
29
Далберт
Эстеван
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Крузейро
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
К
3:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
Г
0:0
Г1
0:2
Г1
3:1
Г1
1:2
СA
1:0
СA
4:2
Г1ЙД
4:0
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
0:0
БСА
2:1
БСА
1:3
БСА
1:2
БСА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

0.93
1.06

Среднее время на гол

96
85

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.72
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 6 (1) 0.19
Уэсли Лопес 4 0.13
Хавьер Марлон 3 0.1
Gilberto IV 3 0.1
Артур Гомес VIII 2 0.06
Machado 1 0.03
Nikao 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Castan da Silva Luciano 1 0.03
Дурадо Энрике 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Jussa 1 0.03
Виллиам Фуртадо 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 6 0.19
Валенсия Эннер 6 0.19
José Maurisio3 5 0.16
Патрик Алан 3 (1) 0.09
Бустос Фабрисио 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Джонни 2 0.06
Де Пена Карлос 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alexandre Zurawski 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 5 2
Jussa 8 0
Уэсли Лопес 7 0
Castan da Silva Luciano 6 0
Хавьер Марлон 6 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Нерис 5 0
Machado 4 0
Gilberto IV 4 0
Насименто Бруно III 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Papagaio 3 0
Wallisson 3 0
Anderson Oliveira4 1 1
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Артур Гомес VIII 2 0
Fernando Henrique 0 1
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 10 1
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Джонни 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Патрик Алан 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Моледо Родриго 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
José Maurisio3 3 0
Мальо Уго 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Энрике Педро 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Адриано Луис 0 1
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
Крузейро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

17
21
Крузейро
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

11
6

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
19
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
17%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
33%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
17%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
6
29%
61-75
7
47%
7
33%
76-90

Забито

26
38
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
3
12%
6
16%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
7
27%
3
8%
31-45
1
4%
9
24%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
8
31%
7
18%
76-90

Пропущено

30
40
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
2
7%
6
15%
1-15
6
20%
5
13%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
3
10%
9
23%
61-75
9
30%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2
Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
9 раз 29%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
8
8
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
10
1.5
3
13
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
20
12
7
24
1.5
11
21
5
26
2.5
3
29
1
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Ред Булл Брагантино
 31 16 10 5 44 - 26 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 31 15 8 8 46 - 36 53
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 30 12 6 12 34 - 34 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 32 11 9 12 38 - 40 42
12.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
13.
Коринтианс
 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 0:0 32 7 12 13 32 - 46 33
19.
Коритиба Парана
 0:0 32 6 6 20 35 - 66 24
20.
Америка Минейро
 32 4 9 19 38 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
8.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 0:0 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 16 4 2 10 18 - 30 14
20.
Коритиба Парана
 0:0 16 3 4 9 15 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Форталеза Сеара
 15 4 2 9 11 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Гойяс
 0:0 16 3 5 8 14 - 23 14
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
16.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
17.
Коритиба Парана
 0:0 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Бустос Фабрисио сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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