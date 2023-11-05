Тур: 32.
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолJosé Maurisio3
0:2
53' ГолВандерсон
56' Желтая карточкаБустос Фабрисио
62' Желтая карточкаJussa
75' Желтая карточкаНасименто Бруно III
1:2
90' ПенальтиНасименто Бруно III
90'+11
Ход матча
14'
53'
0:2
56'
62'
76'
79'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
23
Machado
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
11 Уэсли ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
77 Japa
-
20 _Ian Luccas
-
-
-
Главный тренер: Ze Ricardo
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
0.93
1.06
Среднее время на гол
96
85
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.72
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.36
0.88
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|6 (1)
|0.19
|Уэсли Лопес
|4
|0.13
|Хавьер Марлон
|3
|0.1
|Gilberto IV
|3
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Machado
|1
|0.03
|Nikao
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|6
|0.19
|Валенсия Эннер
|6
|0.19
|José Maurisio3
|5
|0.16
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Джонни
|2
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Alexandre Zurawski
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|5
|2
|Jussa
|8
|0
|Уэсли Лопес
|7
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Хавьер Марлон
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Нерис
|5
|0
|Machado
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|1
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|10
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Джонни
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Патрик Алан
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Мартинс Родригес
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Моледо Родриго
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Энрике Педро
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Крузейро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
17
21
Крузейро
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
11
6
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
15
19
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
17%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
33%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
17%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
6
29%
61-75
7
47%
7
33%
76-90
Забито
26
38
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
3
12%
6
16%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
7
27%
3
8%
31-45
1
4%
9
24%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
8
31%
7
18%
76-90
Пропущено
30
40
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
2
7%
6
15%
1-15
6
20%
5
13%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
3
10%
9
23%
61-75
9
30%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2
Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
9 раз 29%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
214
88
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
510
313
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
2012
724
1121
526
329
130
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|32
|17
|8
|7
|53 - 27
|59
|3.
|31
|16
|10
|5
|44 - 26
|58
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|31
|15
|8
|8
|46 - 36
|53
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|33
|13
|11
|9
|46 - 38
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|30
|12
|6
|12
|34 - 34
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|32
|11
|9
|12
|38 - 40
|42
|12.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|13.
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|0:0
|32
|7
|12
|13
|32 - 46
|33
|19.
|0:0
|32
|6
|6
|20
|35 - 66
|24
|20.
|32
|4
|9
|19
|38 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|8.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|16
|4
|2
|10
|18 - 30
|14
|20.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10