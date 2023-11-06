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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Кува Аль-Джавия
2:0
Конец матча
Аль-Иттихад Джидда
0'
1:0
44' Гол
Джасим Али
2:0
52' Гол
Абдул-Рахим Моханнад
66' Желтая карточка
Аль-Олайан Мадаллах
90' Желтая карточка
Канте Н'Голо
90'+7

Ход матча

44'
Джасим Али
(Абдул-Рахим Моханнад)
1:0
52'
Абдул-Рахим Моханнад
(Байеш Ибрагим)
2:0
55'
 
Аль-Хавсави Закария
Бамсауд Ахмед
62'
 
Аль-Сахафи Марван
Камара Арун
66'
 
Аль-Олайан Мадаллах
78'
Абого Франк
Абдул-Рахим Моханнад
 
88'
Касим Мохаммед
Атшу Франко
 
88'
Фатла Хасан Мустафа
Тарик Хумам
 
88'
Раззак Шихаб
Джасим Али
 
90'
 
Канте Н'Голо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 454
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
20
Хамид
Мохаммед
17
Корджи
Аль
Мустафа
48
Ханун
Руслан
44
Машаан
Хаммуд
40
Н'Диайе
Бакари
25
Абдул-Амир
Саад
13
Атшу
Франко
8
Байеш
Ибрагим
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
88
Абдул-Рахим
Моханнад
1
Аль-Маюф
Абдулла
33
Аль-Олайан
Мадаллах
4
Хавсави
Омар
15
Кадеш
Хасан
28
Бамсауд
Ахмед
90
Ромариньо
Рикардо
7
Канте
Н'Голо
16
Аль-Гамди
Файсал
70
Камара
Арун
9
Бензема
Карим
11
Жота
Серран
Аль-Кува Аль-Джавия
4-2-3-1
Аль-Иттихад Джидда
4-3-3

История личных встреч

Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джасим Али 4 1
Абдул-Рахим Моханнад 1 0.25
Атшу Франко 0 0
Байеш Ибрагим 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.67
Хамдалла Абдерразак 1 0.33
Камара Арун 1 0.33
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Аль-Кува Аль-Джавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байеш Ибрагим 1 0
Раад Гассан 1 0
Ханун Руслан 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 0
Хамдалла Абдерразак 1 0
Луис Фелипе 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аль-Кува Аль-Джавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Аль-Кува Аль-Джавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2

Результаты матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кува Аль-Джавия
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
АГМК
 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сепахан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
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