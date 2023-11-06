Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
1:0
44' ГолДжасим Али
2:0
52' ГолАбдул-Рахим Моханнад
66' Желтая карточкаАль-Олайан Мадаллах
90' Желтая карточкаКанте Н'Голо
90'+7
Ход матча
44'
52'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 454
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
48
Ханун
Руслан
13
Атшу
Франко
10
Джасим
Али
11
Тарик
Хумам
15
Кадеш
Хасан
70
Камара
Арун
11
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
48 Ханун РусланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Джасим АлиПолузащитник
-
11 Тарик ХумамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раззак ШихабПолузащитник
-
18 Абого ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барджам Одишо Аюб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Камара АрунНападающий
- Нападающий
-
11 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
-
34 Гроэ МарселоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
История личных встреч
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|4
|1
|Абдул-Рахим Моханнад
|1
|0.25
|Атшу Франко
|0
|0
|Байеш Ибрагим
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.67
|Хамдалла Абдерразак
|1
|0.33
|Камара Арун
|1
|0.33
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байеш Ибрагим
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Ханун Руслан
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хамдалла Абдерразак
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Аль-Кува Аль-Джавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Аль-Кува Аль-Джавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Дахук 0:0 Аль-Гедуд - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2
Результаты матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1