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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 18'
Ростов
0'
Прогнозы 148
Оренбург 30.4% (45)
X 44.6% (66)
Ростов 25% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
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99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
3
Сиваков
Михаил
22
Перес
Матиас
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
13
Обухов
Владимир
23
Вера
Лукас
Габриэль
80
Марин
Джимми
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
30
Песьяков
Сергей
28
Чернов
Евгений
55
Осипенко
Максим
5
Терентьев
Денис
40
Вахания
Илья
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
9
Мохеби
Мохаммад
69
Голенков
Егор
11
Ионов
Алексей
Оренбург
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Ростов

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.9
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
112

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0.31
Перес Матиас 4 0.31
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.15
Вера Лукас Габриэль 1 0.08
Обухов Владимир 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Куэро Джастин 1 (1) 0.08
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.38
Комличенко Николай 3 (1) 0.23
Осипенко Максим 3 (2) 0.23
Мохеби Мохаммад 2 0.15
Уткин Даниил 1 0.08
Глебов Данил 1 0.08
Миронов Алексей 1 0.08
Вахания Илья 1 0.08
Тугарев Роман 1 0.08
Щетинин Кирилл 1 0.08
Лангович Андрей 1 0.08
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 1
Гойкович Ренато 4 0
Обухов Владимир 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Марин Джимми 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0

Результаты матчей

Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
15
Оренбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ростов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

15
21
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
4
19%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0
Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Ростов

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
3
2
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
10.
Ростов
 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 24 17
11.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
12.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 21 13
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Крылья Советов Бейл Гленн 1 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали теперь "газовики". В центр штрафной площади последовала подача, откуда была попытка скидки во вратарскую площадь, но там Осипенко совершил вынос.
  • 17'
    После подачи стандартного положения ничего опасного у ворот Песьякова не произошло - ростовчане отбили мяч в аут.
  • Угловой
    16'
    Мансилья ворвался теперь на скорости на левый край штрафной площади гостей, откуда пробивал, но Вахания доработал, сумев поставить блокшот - мяч ушёл на угловой.
  • Фол, нарушение
    15'
    На чужой половине поля ростовчане решили поработать в прессинге, но сумели отобрать мяч только при помощи нарушения правил.
  • 14'
    Марин у левого края чужой штрафной площади получил мяч от Веры, после чего, недолго думая, пробил в дальний угол, но попытка всё же получилась несильной и неточной.
  • 13'
    Маловато мяч под контролем футболистов "Оренбурга" держится в первую треть тайма. Вынуждены хозяева много двигаться без мяча.
  • 12'
    Постепенно игровой темп падает и футболисты начали в пешем темпе пасоваться поперёк поля. Недовольные болельщики на трибунах реагируют на это свистом.
  • 10'
    Левым флангом ответную атаку провели оренбуржцы, в ходе которой Мансилья ворвался в штрафную площадку и простреливал вдоль ворот, но Осипенко удалось разрядить ситуацию выносом.
  • 9'
    Николай Комличенко пока что скучает на скамейке запасных. Возможно, мы увидим его на поле во втором тайме. Этот парень не забивает уже больше двух месяцев.
  • 8'
    С правого фланга следовала передача на правый край штрафной площади хозяев, где Мохеби пытался зацепиться за мяч, но наткнулся на корпус соперника. Так что будет удар от ворот.
  • 7'
    Валерий Карпин пока что в своём кресле наблюдает за игрой. Дави Деограсия стоит у кромки поля, почёсывая подбородок.
  • 6'
    Постепенно стихает стартовый сумбур. Оренбуржцы уже не бросаются в прессинг у чужой штрафной площади, но действуют весьма высоким блоком.
  • 5'
    Примерно наполовину заполнены трибуны стадиона "Газовик". Активно они себя ведут, стараясь гнать свою команду вперёд.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! В первой атаке "Ростова" Голенков ворвался на правый край штрафной площади и пробивал в дальний нижний угол - мяч прошёл рядом со штангой.
  • 2'
    Активно с первых секунд работают в прессинге хозяева поля, но пока что заставить ростовчан совершить грубую обрезку не получается.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Ростов

    Исход игры
    Оренбург
    30.3% (46)
    Ничья
    43.4% (66)
    Ростов
    26.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.8% (51)
    Меньше
    58.2% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    81.97% (100)
    Нет
    18.03% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (49)
    1:2 Ростов
    12.5% (19)
    2:1 Оренбург
    11.2% (17)
    2:2 Ничья
    8.6% (13)
    1:0 Оренбург
    8.6% (13)
    0:1 Ростов
    4.6% (7)
    0:2 Ростов
    1.3% (2)
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