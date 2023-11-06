Постепенно игровой темп падает и футболисты начали в пешем темпе пасоваться поперёк поля. Недовольные болельщики на трибунах реагируют на это свистом.

Маловато мяч под контролем футболистов "Оренбурга" держится в первую треть тайма. Вынуждены хозяева много двигаться без мяча.

Марин у левого края чужой штрафной площади получил мяч от Веры, после чего, недолго думая, пробил в дальний угол, но попытка всё же получилась несильной и неточной.

На чужой половине поля ростовчане решили поработать в прессинге, но сумели отобрать мяч только при помощи нарушения правил.

Мансилья ворвался теперь на скорости на левый край штрафной площади гостей, откуда пробивал, но Вахания доработал, сумев поставить блокшот - мяч ушёл на угловой.

После подачи стандартного положения ничего опасного у ворот Песьякова не произошло - ростовчане отбили мяч в аут.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработали теперь "газовики". В центр штрафной площади последовала подача, откуда была попытка скидки во вратарскую площадь, но там Осипенко совершил вынос.

10' Левым флангом ответную атаку провели оренбуржцы, в ходе которой Мансилья ворвался в штрафную площадку и простреливал вдоль ворот, но Осипенко удалось разрядить ситуацию выносом.

9' Николай Комличенко пока что скучает на скамейке запасных. Возможно, мы увидим его на поле во втором тайме. Этот парень не забивает уже больше двух месяцев.

8' С правого фланга следовала передача на правый край штрафной площади хозяев, где Мохеби пытался зацепиться за мяч, но наткнулся на корпус соперника. Так что будет удар от ворот.

7' Валерий Карпин пока что в своём кресле наблюдает за игрой. Дави Деограсия стоит у кромки поля, почёсывая подбородок.

6' Постепенно стихает стартовый сумбур. Оренбуржцы уже не бросаются в прессинг у чужой штрафной площади, но действуют весьма высоким блоком.

5' Примерно наполовину заполнены трибуны стадиона "Газовик". Активно они себя ведут, стараясь гнать свою команду вперёд.

4' ОПАСНО! В первой атаке "Ростова" Голенков ворвался на правый край штрафной площади и пробивал в дальний нижний угол - мяч прошёл рядом со штангой.