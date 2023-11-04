Тур: 14. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Оренбург
Ростов
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
112
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0.31
|Перес Матиас
|4
|0.31
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.15
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.08
|Обухов Владимир
|1
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.08
|Башич Иван
|1
|0.08
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.08
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|5
|0.38
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.23
|Осипенко Максим
|3 (2)
|0.23
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.15
|Уткин Даниил
|1
|0.08
|Глебов Данил
|1
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.08
|Вахания Илья
|1
|0.08
|Тугарев Роман
|1
|0.08
|Щетинин Кирилл
|1
|0.08
|Лангович Андрей
|1
|0.08
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Вера Лукас Габриэль
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Комличенко Николай
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
15
Оренбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ростов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
4
19%
76-90
Пропущено
21
24
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
17%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
29%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0
Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0
Результаты матчей
Оренбург
Ростов
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
53
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
76
211
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Ростов
Исход игры
Оренбург
23.1% (15)
Ничья
56.9% (37)
Ростов
20% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (23)
Меньше
62.9% (39)
Обе команды забьют
Да
80.65% (50)
Нет
19.35% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (27)
2:2 Ничья
13.8% (9)
2:1 Оренбург
12.3% (8)
0:1 Ростов
7.7% (5)
1:0 Оренбург
7.7% (5)
1:2 Ростов
6.2% (4)
0:2 Ростов
3.1% (2)
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