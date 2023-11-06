Тур: 14. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Урал
Рубин
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|4
|0.31
|Бикфалви Эрик
|2
|0.15
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.15
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.15
|Гильерме Шеттине
|1
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Ишков Илья
|1
|0.08
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.23
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.15
|Вада Валентин
|2
|0.15
|Мартынович Александр
|1
|0.08
|Грицаенко Алексей
|1
|0.08
|Чумич Никола
|1
|0.08
|Иву Угучукву
|1
|0.08
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Гильерме Шеттине
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Егорычев Андрей
|0
|1
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Вада Валентин
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
5
6
Урал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2
Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1
Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1
Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Урал
Рубин
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Урал
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Оренбург
|Перес Матиас
|6
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Исход игры
Урал
61.2% (93)
Ничья
21.1% (32)
Рубин
17.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
42.15% (51)
Меньше
57.85% (70)
Обе команды забьют
Да
65.29% (79)
Нет
34.71% (42)
Популярный счёт
2:1 Урал
29.6% (45)
1:0 Урал
20.4% (31)
1:1 Ничья
18.4% (28)
1:2 Рубин
3.9% (6)
0:1 Рубин
3.9% (6)
2:0 Урал
2.6% (4)
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