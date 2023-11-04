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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Урал
 
Позже
Рубин
Прогнозы 61
Урал 75.4% (46)
X 16.4% (10)
Рубин 8.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
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Урал
Рубин

История личных встреч

Урал
Рубин

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.31
Бикфалви Эрик 2 0.15
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.15
Каштанов Алексей 2 (2) 0.15
Гильерме Шеттине 1 0.08
Аюпов Тимур 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Ишков Илья 1 0.08
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.23
Даку Мирлинд 2 (1) 0.15
Вада Валентин 2 0.15
Мартынович Александр 1 0.08
Грицаенко Алексей 1 0.08
Чумич Никола 1 0.08
Иву Угучукву 1 0.08
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 2 0
Аюпов Тимур 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иву Угучукву 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вуячич Игор 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Вада Валентин 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Чумич Никола 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

5
6
Урал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2
Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1
Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1
Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Урал
Рубин

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Урал
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 61
    Урал 75.4% (46)
    X 16.4% (10)
    Рубин 8.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Урал
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Рубин

    Исход игры
    Урал
    75.4% (46)
    Ничья
    16.4% (10)
    Рубин
    8.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (29)
    Меньше
    50.85% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (38)
    Нет
    35.59% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    44.3% (27)
    1:0 Урал
    23% (14)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    2:0 Урал
    6.6% (4)
    1:2 Рубин
    3.3% (2)
    0:1 Рубин
    3.3% (2)
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