  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Мумбаи Сити
0:0
Второй тайм: 53'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
29' Желтая карточка
Невеш Рубен
35' Желтая карточка
Сингх Мехтаб
35' Желтая карточка
Митрович Александар
50' Желтая карточка
Перейра Диас Хорхе

Ход матча

29'
 
Невеш Рубен
35'
Сингх Мехтаб
 
35'
 
Митрович Александар
50'
Перейра Диас Хорхе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.40
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, fon.bet
1.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Лаченпа
Пхурба
5
Сингх
Мехтаб
18
Гриффитс
Ростин
4
Тири
2
Бхеке
Рахул
45
Лаленгмавия
8
Ван
Нифф
Юлл
31
Мишра
Акаш
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Перейра
Диас
Хорхе
24
Стюарт
Грэг
21
Аль-Овайс
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
87
Аль-Тамбакти
Хассан
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
8
Невеш
Рубен
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
Мумбаи Сити
3-4-3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 4 1
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.25
Неймар 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
Аль-Малки Абдуллела 1 0.25
Аль-Булаихи Али 1 0.25
Аль-Шехри Салех 1 0.25
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Ричард Майкл 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 2 0
Перейра Диас Хорхе 2 0
Лаленгмавия 1 0
Сингх Мехтаб 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 0 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7
Мумбаи Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

9
1
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 4 2 2 0 10 - 1 8
3.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 4 1 0 3 3 - 7 3
4.
Мумбаи Сити
 0:0 4 0 1 3 0 - 11 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Навбахор
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 0:0 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Перейра Диас Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Митрович Александар получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Сингх Мехтаб получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.40
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, fon.bet
1.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мумбаи Сити 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 