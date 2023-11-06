Тур: 4.
0:0
Второй тайм: 53'
0'
29' Желтая карточкаНевеш Рубен
35' Желтая карточкаСингх Мехтаб
35' Желтая карточкаМитрович Александар
50' Желтая карточкаПерейра Диас Хорхе
Ход матча
29'
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
4
Тири
45
Лаленгмавия
31
Мишра
Акаш
24
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Мишра АкашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Стюарт ГрэгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
29 Сингх БипинНападающий
-
28 Чхикара АюшНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
3 Valpuia
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|4
|1
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.25
|Неймар
|1
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.25
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.25
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.25
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.25
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Ричард Майкл
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|2
|0
|Перейра Диас Хорхе
|2
|0
|Лаленгмавия
|1
|0
|Сингх Мехтаб
|1
|0
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|0
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
7
Мумбаи Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
9
1
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 1
|8
|3.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|4.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 11
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1