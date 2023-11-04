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Тур: 4.
Мумбаи Сити
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 50
Мумбаи Сити 14% (7)
X 8% (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 78% (39)
Все прогнозы

История личных встреч

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 4 1.33
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.33
Неймар 1 0.33
Милинкович-Савич Сергей 1 0.33
Аль-Малки Абдуллела 1 0.33
Аль-Булаихи Али 1 0.33
Аль-Шехри Салех 1 0.33
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Ричард Майкл 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 2 0
Перейра Диас Хорхе 2 0
Лаленгмавия 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 0 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7
Мумбаи Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

9
1
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Охдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 10 - 1 7
2.
Навбахор
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Нассаджи Мазандаран
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Мумбаи Сити
 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Нассаджи Мазандаран
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Нассаджи Мазандаран
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Навбахор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мумбаи Сити
 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 50
    Мумбаи Сити 14% (7)
    X 8% (4)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 78% (39)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Мумбаи Сити
    14% (7)
    Ничья
    8% (4)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    78% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    30% (15)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    18% (9)
    0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    12% (6)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8% (4)
    1:0 Мумбаи Сити
    6% (3)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    2:1 Мумбаи Сити
    4% (2)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    4% (2)
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    Мумбаи Сити
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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