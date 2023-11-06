Тур: 4.
0:2
Перерыв
Ход матча
7'
21'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
55
Сейфи
Мерсад
88
Бабаи
Эсмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Сейфи МерсадЗащитник
-
88 Бабаи ЭсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ноно ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Аббас АлааНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмати Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джокич ЙованПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кермел ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Самвел
История личных встреч
Нассаджи Мазандаран
Навбахор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Нассаджи Мазандаран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азади Мохаммад Реза
|2
|0.5
|Хоссейни Эхсан
|1
|0.25
|Эсмаили Фаршид
|0
|0
|Замехран Хоссейн
|0
|0
Навбахор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урунов Остон
|2
|0.4
|Абдуманнопов Дониёр
|2
|0.4
|Искандеров Джамшид
|1
|0.2
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.2
|Табатадзе Тома
|1
|0.2
|Голбан Игорь
|1
|0.2
|Абдухоликов Темурхуджа
|0
|0
|Исмаилов Аброрбек
|0
|0
|Юлдошев Иброхим
|0
|0
Карточки
Нассаджи Мазандаран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хардани Сабер
|0
|1
|Amir Houshmand
|0
|1
|Мохаммадзаде Вахид
|1
|0
|Джанмалеки Мехди Амир
|1
|0
|Абди Мехрдад
|1
|0
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Навбахор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедов Азимджон
|2
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Иванович Филип
|1
|0
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0
|Юлдошев Иброхим
|1
|0
Результаты матчей
Нассаджи Мазандаран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Навбахор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Нассаджи Мазандаран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Навбахор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Нассаджи Мазандаран
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Нассаджи Мазандаран
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 3:0 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:1
Малаван - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Нассаджи Мазандаран - Санат Нафт 3:1 Нассаджи Мазандаран - Сирьян 0:1 Мес Рафсанжан - Нассаджи Мазандаран 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 1:1 Нассаджи Мазандаран - Сафа 1:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Эстеглал - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Хавадар 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 3:0 Санат Нафт - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:0
Навбахор
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Навбахор - Насаф 0:1 Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3
Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0 Нефтчи Фергана - Навбахор 0:0 Навбахор - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - Навбахор 1:5
Результаты матчей
Нассаджи Мазандаран
Навбахор
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нассаджи Мазандаран
Навбахор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 1
|8
|3.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|4.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 11
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1