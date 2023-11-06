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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Нассаджи Мазандаран
0:2
Перерыв
Навбахор
0'
0:1
7' Гол
Голбан Игорь
0:2
21' Гол
Урунов Остон

Ход матча

7'
0:1
Голбан Игорь
(Абдухоликов Темурхуджа)
21'
0:2
Урунов Остон
(Юлдошев Иброхим)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нассаджи Мазандаран
Ничья
Навбахор
30.00
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4.30
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1.08
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Все Коэффициенты
1
Мазахери
Мохаммад
5
Голамалибейги
Саид
4
Джанмалеки
Мехди
Амир
3
Мохаммадзаде
Вахид
55
Сейфи
Мерсад
88
Бабаи
Эсмаил
6
Абди
Мехрдад
8
Эсмаили
Фаршид
10
Замехран
Хоссейн
96
Аббаси
Мохаммадреза
9
Азади
Мохаммад
Реза
1
Юсупов
Уткир
22
Голбан
Игорь
13
Иванович
Филип
5
Милович
Милос
6
Юлдошев
Иброхим
7
Урунов
Остон
14
Болтабаев
Джамшид
17
Исмаилов
Аброрбек
10
Искандеров
Джамшид
23
Джокич
Йован
21
Абдухоликов
Темурхуджа
Нассаджи Мазандаран
4-2-3-1
Навбахор
4-2-3-1

История личных встреч

Нассаджи Мазандаран
Навбахор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Нассаджи Мазандаран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азади Мохаммад Реза 2 0.5
Хоссейни Эхсан 1 0.25
Эсмаили Фаршид 0 0
Замехран Хоссейн 0 0
Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 2 0.4
Абдуманнопов Дониёр 2 0.4
Искандеров Джамшид 1 0.2
Яхшибоев Джасурбек 1 0.2
Табатадзе Тома 1 0.2
Голбан Игорь 1 0.2
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0

Карточки

Нассаджи Мазандаран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хардани Сабер 0 1
Amir Houshmand 0 1
Мохаммадзаде Вахид 1 0
Джанмалеки Мехди Амир 1 0
Абди Мехрдад 1 0
Азади Мохаммад Реза 1 0
Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедов Азимджон 2 0
Голбан Игорь 1 0
Иванович Филип 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Юлдошев Иброхим 1 0

Результаты матчей

Нассаджи Мазандаран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Навбахор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Нассаджи Мазандаран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Навбахор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Нассаджи Мазандаран
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Навбахор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Нассаджи Мазандаран
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 3:0 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:1
Малаван - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Нассаджи Мазандаран - Санат Нафт 3:1 Нассаджи Мазандаран - Сирьян 0:1 Мес Рафсанжан - Нассаджи Мазандаран 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 1:1 Нассаджи Мазандаран - Сафа 1:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Эстеглал - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Тракторсази - Нассаджи Мазандаран 1:0 Нассаджи Мазандаран - Хавадар 1:1 Нассаджи Мазандаран - Пайкан 3:0 Санат Нафт - Нассаджи Мазандаран 4:0 Нассаджи Мазандаран - Алюминиум 0:0
Навбахор
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Навбахор - Насаф 0:1 Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3
Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0 Нефтчи Фергана - Навбахор 0:0 Навбахор - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - Навбахор 1:5

Результаты матчей

Нассаджи Мазандаран
Навбахор

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нассаджи Мазандаран
Навбахор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 4 2 2 0 10 - 1 8
3.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 4 1 0 3 3 - 7 3
4.
Мумбаи Сити
 0:0 4 0 1 3 0 - 11 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Навбахор
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 0:0 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Ibrokhim Yuldoshev сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Урунов Остон бьет в цель!
  • 7'
    Абдухоликов Темурхуджа сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Голбан Игорь бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Нассаджи Мазандаран
Ничья
Навбахор
30.00
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