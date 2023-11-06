Тур: 4.
0:1
Второй тайм: 48'
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиДжигаури Джамбул
0:1
16' ГолМарега Мусса
29' Желтая карточкаДжигаури Джамбул
Ход матча
8'
0:0
16'
0:1
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Чавес АндресНападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 КайоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маджид РашидПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Камара УсманНападающий
-
91 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Хамад ФахадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Салех СалемНападающий
-
Главный тренер: Космин Олароиу
История личных встреч
Насаф
Аль-Шарджа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|0.5
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.25
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|0.25
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марега Мусса
|2
|0.33
|Luan Pereira
|2
|0.33
|Кайо V
|2 (1)
|0.33
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.17
|Камара Усман V
|1
|0.17
|Пьянич Миралем
|0
|0
Карточки
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиддиков Жавохир
|1
|0
|Джигаури Джамбул
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|0
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хассан Маджид
|1
|1
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Марега Мусса
|1
|0
|Джума Ганим Абдулла
|1
|0
|Абдулбасит Мохаммад
|1
|0
|Маджид Рашид
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Результаты матчей
Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Насаф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Шарджа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3
Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1
Результаты матчей
Насаф
Аль-Шарджа
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Насаф
Аль-Шарджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
12
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|2.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1