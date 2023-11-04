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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Насаф
 
Позже
Аль-Шарджа
Прогнозы 45
Насаф 53.3% (24)
X 22.2% (10)
Аль-Шарджа 24.4% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Насаф
Аль-Шарджа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.67
Нуруллоев Сухроб 1 0.33
Aбдурахматов Зафармурод 1 0.33
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luan Pereira 2 0.4
Кайо V 2 (1) 0.4
Марега Мусса 1 0.2
Абдулрахман Шахин 1 0.2
Камара Усман V 1 0.2
Пьянич Миралем 0 0

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиддиков Жавохир 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
Aбдурахматов Зафармурод 1 0
Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Маджид 1 1
Бен Арби Мохамед 1 0
Марега Мусса 1 0
Джума Ганим Абдулла 1 0
Абдулбасит Мохаммад 1 0
Маджид Рашид 1 0
Камара Усман V 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шарджа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Насаф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Шарджа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3
Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1

Результаты матчей

Насаф
Аль-Шарджа

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Шарджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3
1
2
2.5
1
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Насаф
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Аль-Садд
 3 1 1 1 7 - 3 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 6 - 0 4
3.
Насаф
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Садд
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Насаф - Аль-Шарджа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 45
    Насаф 53.3% (24)
    X 22.2% (10)
    Аль-Шарджа 24.4% (11)
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    Где смотреть матч Насаф - Аль-Шарджа онлайн

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    Прогнозы на матч Насаф - Аль-Шарджа

    Исход игры
    Насаф
    53.3% (24)
    Ничья
    22.2% (10)
    Аль-Шарджа
    24.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Насаф
    17.8% (8)
    1:0 Насаф
    17.8% (8)
    1:2 Аль-Шарджа
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    2:0 Насаф
    15.6% (7)
    0:1 Аль-Шарджа
    6.7% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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    Насаф
    Аль-Шарджа
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