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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Сепахан
1:0
Первый тайм: 45'
АГМК
0'
1:0
8' Гол
Ахмадзаде Фаршад
37' Желтая карточка
Касимов Бахтиержон

Ход матча

8'
Ахмадзаде Фаршад
1:0
37'
 
Касимов Бахтиержон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепахан
Ничья
АГМК
5.80
9.90
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9.40
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Все Коэффициенты
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
2
Мохаммади
Хади
58
Данешгар
Мохаммад
18
Закипур
Милад
86
Хоссейннеджад
Джавад
Мохаммад
66
Горбани
Мохаммад
10
Ахмадзаде
Фаршад
8
Карими
Мохаммад
90
Пахлаван
Эхсан
5
Асади
Реза
1
Эргашев
Ботирали
7
Ахмадалиев
Дилшод
23
Iskandar
Businov
3
Рахманов
Сардор
2
Комилов
Акрамжон
4
Касымов
Миржамол
18
Касимов
Бахтиержон
19
Хасанов
Мухаммаданас
17
Турсунов
Санжар
10
Гиясов
Хуршид
27
Боаке
Мартин
Сепахан
4-2-3-1
АГМК
4-2-3-1

История личных встреч

Сепахан
АГМК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 2 0.67
Ахмадзаде Фаршад 1 0.33
Данешгар Мохаммад 1 0.33
Асади Реза 1 0.33
Горбани Мохаммад 1 0.33
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Закипур Милад 0 0
АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.17
Рубен Суарес 1 0.17
Хагназари Сиаваш 1 0.17
Мирахмадов Миржахон 1 0.17

Карточки

Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуниор Нильсон 1 0
Асади Реза 1 0
Юсефи Ария 1 0
АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Ойбек 2 0
Боаке Мартин 0 1
Касымов Миржамол 1 0
Касимов Бахтиержон 1 0

Результаты матчей

Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1
Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Хавадар 3:1
АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2
АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0

Результаты матчей

Сепахан
АГМК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сепахан
АГМК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
АГМК
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сепахан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АГМК
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
АГМК
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепахан
Ничья
АГМК
5.80
9.90
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