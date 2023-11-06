Тур: 4.
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
-
14 Юсефи АрияПолузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Боаке МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Касымов Мирджалол
История личных встреч
Сепахан
АГМК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|2
|0.67
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0.33
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.33
|Асади Реза
|1
|0.33
|Горбани Мохаммад
|1
|0.33
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
АГМК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиясов Хуршид
|1
|0.17
|Рубен Суарес
|1
|0.17
|Хагназари Сиаваш
|1
|0.17
|Мирахмадов Миржахон
|1
|0.17
Карточки
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
АГМК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустамов Ойбек
|2
|0
|Боаке Мартин
|0
|1
|Касымов Миржамол
|1
|0
|Касимов Бахтиержон
|1
|0
Результаты матчей
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
1
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1
Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Хавадар 3:1
АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2
АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0
Результаты матчей
Сепахан
АГМК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сепахан
АГМК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Садд
|Отавио Пауло
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1