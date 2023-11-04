  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Сепахан
 
Позже
АГМК
Прогнозы 45
Сепахан 82.2% (37)
X 8.9% (4)
АГМК 8.9% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Сепахан
АГМК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 2 1
Данешгар Мохаммад 1 0.5
Асади Реза 1 0.5
Горбани Мохаммад 1 0.5
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Закипур Милад 0 0
АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.2
Рубен Суарес 1 0.2
Хагназари Сиаваш 1 0.2
Мирахмадов Миржахон 1 0.2

Карточки

Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуниор Нильсон 1 0
Асади Реза 1 0
Юсефи Ария 1 0
АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Ойбек 2 0
Боаке Мартин 0 1
Касымов Миржамол 1 0
Касимов Бахтиержон 1 0

Результаты матчей

Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГМК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1
Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Хавадар 3:1
АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2
АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0

Результаты матчей

Сепахан
АГМК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сепахан
АГМК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Аль-Кува Аль-Джавия
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
АГМК
 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сепахан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сепахан - АГМК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Сепахан 82.2% (37)
    X 8.9% (4)
    АГМК 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сепахан - АГМК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Сепахан - АГМК

    Исход игры
    Сепахан
    82.2% (37)
    Ничья
    8.9% (4)
    АГМК
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Сепахан
    31.1% (14)
    1:0 Сепахан
    20% (9)
    2:1 Сепахан
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    1:2 АГМК
    6.7% (3)
    3:1 Сепахан
    6.7% (3)
    3:0 Сепахан
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сепахан
    АГМК
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     