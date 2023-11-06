  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Сочи
1:0
Первый тайм: 26'
Динамо Москва
0'
1:0
24' Гол

Ход матча

24'
1:0
Прогнозы 158
Сочи 19.6% (31)
X 21.5% (34)
Динамо Москва 58.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Динамо Москва
3.60
3.67
Реклама, olimp.bet
3.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
45
Миладинович
Иван
27
Заика
Кирилл
14
Кравцов
Кирилл
6
Юсупов
Артур
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
11
Джорджевич
Лука
7
Крамарич
Мартин
31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
4
Паршивлюк
Сергей
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
91
Гладышев
Ярослав
24
Чавес
Луис
10
Смолов
Фёдор
93
Лаксальт
Диего
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
Сочи
3-4-3
Динамо Москва
4-5-1

История личных встреч

Сочи
Динамо Москва

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

6
19

Голов в среднем за матч

1.2
2.71

Среднее время на гол

75
33

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.42
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
46

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.29
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.14
Силвейра Мигел 1 0.07
Джорджевич Лука 1 0.07
Бурмистров Никита 1 0.07
Медведев Юрий II 1 0.07
Дркушич Ваня 1 0.07
Кравцов Кирилл 1 0.07
Игнатьев Иван 1 (1) 0.07
Маргасов Тимофей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 4 0.29
Смолов Фёдор 4 (2) 0.29
Макаров Денис 3 0.21
Нгамалё Николя 2 0.14
Скопинцев Дмитрий 1 0.07
Захарян Арсен 1 0.07
Бителло 1 0.07
Грулёв Вячеслав 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Бессмертный Станислав 1 0.07
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Чавес Луис 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
6
Сочи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
7
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
14%
5
24%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
36%
3
14%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
37%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2
Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3

Результаты матчей

Сочи
Динамо Москва

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сочи
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
6.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Сочи
 1:0 Заявка 14 4 0 10 14 - 20 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
16.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Сочи
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
13.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 1:0 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Оренбург Перес Матиас 6
Крылья Советов Бейл Гленн 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1, МОЛНИЕНОСНЫЙ ОТВЕТ!!! ЭТО ЛУИИИИС ЧАВЕС!!!
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! НИКИТА БУРМИСТРОООВ!!! Крамарич с левого фланга вошёл в чужую штрафную, отдал на Джорджевича, который пробил с 11-метровой отметки прямо в Лещука. Однако Игорь парировал сферу, но прямо на Бурмистрова, который уже в пустые ворота оформил первый гол нашего матча!
  • Опасный момент
    23'
    ЗАИКААА! Разыграли сочинцы корнер, пошла подача в штрафную по центральному направлению - Заика выиграл верховую борьбу и выстрелил выше перекладины!
  • Угловой
    23'
    Теперь хозяева корнер исполнят! Бурмистров на фланге набрал скорость, Лаксальт сыграл против него в отборе и вынес мяч за лицевую.
  • Офсайд
    22'
    Тюкавин во второй раз за неполный тайм в офсайде оказывается - поспешил Константин на острие открыться.
  • 21'
    Позиционно контролирует "Динамо" игру после опаснейших моментов у своих ворот.
  • Опасный момент
    20'
    БИТЕЛЛО!!! Вот он ответ! Смолов получил уже на левом фланге мяч и навесил на Бителло, который открылся справа! Пробил бразилец головой с острого угла, но пустил мяч левее штанги ворот Заболотного!
  • Угловой
    19'
    Смолов классно открылся за спиной Миладиновича на правом фланге - Марсело Алвес отважно побежал ему наперекор и вынес мяч на угловой.
  • 18'
    Бителло решил дальним ударом проверить Заболотного - на месте Николай, который ловит этот незамысловатый удар от бразильца низом.
  • 17'
    В итоге аут за сочинцами - накрывает оборона хозяев Чавеса и его партнёров на том же правом фланге.
  • 17'
    Справляются сочинцы, но "Динамо" продолжит атаку вторым темпом.
  • Угловой
    17'
    Отвечает "Динамо" атакой по правому флангу, зарабатывает угловой. Чавес у мяча.
  • Опасный момент
    16'
    КАКОЙ МОМЕНТ!!! Заработал Заика фол на правом фланге, пошла подача от Кравцова - Миладинович выиграл борьбу в чужой штрафной и пробил - сантиметров ему не хватило, чтобы попасть в створ ворот Лещука! Рядом со штангой мяч пролетел.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО!!! Джорджевич переместился на правый фланг и очень опасно простреливал на Крамарича - словенец банально не попал по мячу в метрах семи от ворот Лещука! Совсем один был Мартин...
  • Фол, нарушение
    14'
    Алвес "накладку" на Тюкавина совершает на чужой половине поля, неприятно выглядело, но всё в порядке с Константином.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Ответным ударом уже сам Кравцов потревожил Лещука метров с 25. Снова Бурмистров очень хорош в атаке, легко он нашёл партнёра по центру, однако удар у Кирилла получился левее штанги ворот "Динамо".
    • 12'
      Лаксальт отобрал мяч у Макарчука, пробивал метров с 30, но снова Кравцов в обороне себя проявляет, блокируя выстрел от уругвайца!
    • Судья
      12'
      Небольшая проблема с гарнитурой у лайнсмена возникла. Кстати, бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова нашу игру обслуживает.
    • Офсайд
      11'
      Лаксальт придумал умный пас на Тюкавина с правого фланга, однако Константин оказался в небольшом офсайде.
    • 10'
      Дркушич дарит игрокам соперника мяч на своей половине поля, пошла подача с левого фланга на Тюкавина - Кравцов играет в обороне и прерывает её.
    • 9'
      Макарчук в штрафной хорошо открылся под подачу Бурмистрова с правого фланга, Даса грамотно подставил спину и не пустил Артёма к сфере. Чётко, всё в рамках правил.
    • 8'
      Как-то на равных контролируют мяч обе команды поочерёдно. До опасных моментов не доходит на старте, однако атакуют и те, и другие, используя правые фланги своих атакующих линий.
    • Дождь
      7'
      Дождливо сегодня в Сочи, всё же ноябрь на дворе. Небольшой дождик сейчас идёт над ареной "Фишт", однако через полчаса осадки пройдут, прогнозируют синоптики. На столбике термометра - +16 градусов.
    • 6'
      Гладышев по правому флангу разгонялся в ответной атаке, однако не смог молодой игрок догнать передачу из центра от Тюкавина.
    • 5'
      А это первый удар в створ! Бурмистров с правого фланга прошёл и отдал на Крамарича на линию штрафной - словенец пробил по воротам Лещука нехитрым ударом. Никаких проблем для голкипера.
    • 4'
      Всё спокойно, ликвидирует Заболотный опасность со стандарта, присваивая себе мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      А тут фол! Зарабатывают гости свободный удар на левом фланге, но до ворот далеко - метров 35.
    • 2'
      А вот и ответ от "Динамо"! Смолов на фланге мяч подхватил, заставил Юсупова ошибиться и прострелил в штрафную - Заболотный перехватывает сферу.
    • 2'
      Макарчук отважился на навес с левого фланга в штрафную гостей, но нашёл летящий мяч только голову Паршивлюка.
    • 1'
      В тёмно-синих цветах вышли на поле хозяева, в белом комплекте сыграют динамовцы!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!!!
    • Первый тайм
    • 24'
      ГОООООЛ Сочи забивает
    • Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи 1:0 Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    19.4% (31)
    Ничья
    21.9% (35)
    Динамо Москва
    58.8% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (99)
    Нет
    17.5% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    30% (48)
    1:1 Ничья
    18.8% (30)
    2:1 Сочи
    7.5% (12)
    0:1 Динамо Москва
    6.9% (11)
    0:2 Динамо Москва
    3.1% (5)
    1:0 Сочи
    2.5% (4)
    1:3 Динамо Москва
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     