БИТЕЛЛО!!! Вот он ответ! Смолов получил уже на левом фланге мяч и навесил на Бителло, который открылся справа! Пробил бразилец головой с острого угла, но пустил мяч левее штанги ворот Заболотного!

Позиционно контролирует "Динамо" игру после опаснейших моментов у своих ворот.

Тюкавин во второй раз за неполный тайм в офсайде оказывается - поспешил Константин на острие открыться.

Теперь хозяева корнер исполнят! Бурмистров на фланге набрал скорость, Лаксальт сыграл против него в отборе и вынес мяч за лицевую.

ЗАИКААА! Разыграли сочинцы корнер, пошла подача в штрафную по центральному направлению - Заика выиграл верховую борьбу и выстрелил выше перекладины!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! НИКИТА БУРМИСТРОООВ!!! Крамарич с левого фланга вошёл в чужую штрафную, отдал на Джорджевича, который пробил с 11-метровой отметки прямо в Лещука. Однако Игорь парировал сферу, но прямо на Бурмистрова, который уже в пустые ворота оформил первый гол нашего матча!

Алвес "накладку" на Тюкавина совершает на чужой половине поля, неприятно выглядело, но всё в порядке с Константином.

ОПАСНО!!! Джорджевич переместился на правый фланг и очень опасно простреливал на Крамарича - словенец банально не попал по мячу в метрах семи от ворот Лещука! Совсем один был Мартин...

КАКОЙ МОМЕНТ!!! Заработал Заика фол на правом фланге, пошла подача от Кравцова - Миладинович выиграл борьбу в чужой штрафной и пробил - сантиметров ему не хватило, чтобы попасть в створ ворот Лещука! Рядом со штангой мяч пролетел.

В итоге аут за сочинцами - накрывает оборона хозяев Чавеса и его партнёров на том же правом фланге.

Бителло решил дальним ударом проверить Заболотного - на месте Николай, который ловит этот незамысловатый удар от бразильца низом.

Смолов классно открылся за спиной Миладиновича на правом фланге - Марсело Алвес отважно побежал ему наперекор и вынес мяч на угловой.

13' Ответным ударом уже сам Кравцов потревожил Лещука метров с 25. Снова Бурмистров очень хорош в атаке, легко он нашёл партнёра по центру, однако удар у Кирилла получился левее штанги ворот "Динамо".

12' Лаксальт отобрал мяч у Макарчука, пробивал метров с 30, но снова Кравцов в обороне себя проявляет, блокируя выстрел от уругвайца!

12' Небольшая проблема с гарнитурой у лайнсмена возникла. Кстати, бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова нашу игру обслуживает.

11' Лаксальт придумал умный пас на Тюкавина с правого фланга, однако Константин оказался в небольшом офсайде.

10' Дркушич дарит игрокам соперника мяч на своей половине поля, пошла подача с левого фланга на Тюкавина - Кравцов играет в обороне и прерывает её.

9' Макарчук в штрафной хорошо открылся под подачу Бурмистрова с правого фланга, Даса грамотно подставил спину и не пустил Артёма к сфере. Чётко, всё в рамках правил.

8' Как-то на равных контролируют мяч обе команды поочерёдно. До опасных моментов не доходит на старте, однако атакуют и те, и другие, используя правые фланги своих атакующих линий.

7' Дождливо сегодня в Сочи, всё же ноябрь на дворе. Небольшой дождик сейчас идёт над ареной "Фишт", однако через полчаса осадки пройдут, прогнозируют синоптики. На столбике термометра - +16 градусов.

6' Гладышев по правому флангу разгонялся в ответной атаке, однако не смог молодой игрок догнать передачу из центра от Тюкавина.