Тур: 14. Стадион: Фишт.
Позже
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Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Сочи
Динамо Москва
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
19
Голов в среднем за матч
1.2
2.71
Среднее время на гол
75
33
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.42
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
46
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.31
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.15
|Силвейра Мигел
|1
|0.08
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|1
|0.08
|Медведев Юрий II
|1
|0.08
|Дркушич Ваня
|1
|0.08
|Кравцов Кирилл
|1
|0.08
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.08
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|4
|0.31
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.31
|Макаров Денис
|3
|0.23
|Нгамалё Николя
|2
|0.15
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.08
|Захарян Арсен
|1
|0.08
|Бителло
|1
|0.08
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.08
|Фернандес Роберто
|1
|0.08
|Бессмертный Станислав
|1
|0.08
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Денис
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Чавес Луис
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
6
Сочи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
7
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
14%
5
24%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
36%
3
14%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
37%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2
Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3
Результаты матчей
Сочи
Динамо Москва
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сочи
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
52
17
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
310
76
211
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва
Исход игры
Сочи
16.4% (10)
Ничья
29.5% (18)
Динамо Москва
54.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
79.31% (46)
Нет
20.69% (12)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
34.4% (21)
1:1 Ничья
27.9% (17)
0:1 Динамо Москва
9.8% (6)
2:1 Сочи
8.2% (5)
0:2 Динамо Москва
6.6% (4)
1:0 Сочи
3.3% (2)
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