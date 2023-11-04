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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 60
Сочи 16.7% (10)
X 30% (18)
Динамо Москва 53.3% (32)
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Сочи
Динамо Москва

История личных встреч

Сочи
Динамо Москва

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

6
19

Голов в среднем за матч

1.2
2.71

Среднее время на гол

75
33

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.42
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
46

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.31
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.15
Силвейра Мигел 1 0.08
Джорджевич Лука 1 0.08
Бурмистров Никита 1 0.08
Медведев Юрий II 1 0.08
Дркушич Ваня 1 0.08
Кравцов Кирилл 1 0.08
Игнатьев Иван 1 (1) 0.08
Маргасов Тимофей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 4 0.31
Смолов Фёдор 4 (2) 0.31
Макаров Денис 3 0.23
Нгамалё Николя 2 0.15
Скопинцев Дмитрий 1 0.08
Захарян Арсен 1 0.08
Бителло 1 0.08
Грулёв Вячеслав 1 0.08
Фернандес Роберто 1 0.08
Бессмертный Станислав 1 0.08
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Чавес Луис 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
6
Сочи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
7
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
14%
5
24%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
36%
3
14%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
37%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2
Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3

Результаты матчей

Сочи
Динамо Москва

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сочи
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 60
    Сочи 16.7% (10)
    X 30% (18)
    Динамо Москва 53.3% (32)
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    Сочи
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    Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    16.4% (10)
    Ничья
    29.5% (18)
    Динамо Москва
    54.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (46)
    Нет
    20.69% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    34.4% (21)
    1:1 Ничья
    27.9% (17)
    0:1 Динамо Москва
    9.8% (6)
    2:1 Сочи
    8.2% (5)
    0:2 Динамо Москва
    6.6% (4)
    1:0 Сочи
    3.3% (2)
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