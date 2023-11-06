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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Фейсали Амман
0:0
Первый тайм: 45'
Аль-Садд
0'
31' Желтая карточка
Отавио Пауло
35' Желтая карточка
Ясин Анас Бани

Ход матча

30'
 
Урибе Матеус
Гильерме дос Сантос
31'
 
Отавио Пауло
35'
Ясин Анас Бани
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Аль-Садд
4.60
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3.70
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1.95
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Все Коэффициенты
1
Noureddin
Zaid
Khaleel
Bani
Ateyah
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
5
Husam
Ali
Mohammad
Abudahab
23
Хаддад
Эхсан
6
Obeida
Al
Samarneh
22
Khaled
Zakaria
Eid
70
Ahmed
Shaira
20
Reziq
Mohammed
Saleh
Bani
Hani
91
Hatem
Al
Rushadi
22
Баршам
Мешаал
70
Ходер
Мусаб
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
6
Отавио
Пауло
7
Ваад
Мохаммед
18
Гильерме
дос
Сантос
10
Аль-Хайдос
Хассан
19
Плата
Гонсало
11
Бунеджах
Багдад
51
Афиф
Акрам
Аль-Фейсали Амман
4-4-1-1
Аль-Садд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
270

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бунеджах Багдад 3 0.75
Плата Гонсало 1 0.25
Хухи Буалем 1 0.25
Юссеф Юссеф 1 0.25
Машааль Мустафа 1 0.25
Ваад Мохаммед 0 0
Асад Али 0 0
Афиф Акрам 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nizar Al Rashdan 1 1
Ясин Анас Бани 1 0
Husam Ali Mohammad Abudahab 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 3 0
Афиф Акрам 1 1
Плата Гонсало 2 0
Сальман Тарек 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейсали Амман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Аль-Фейсали Амман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3 Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0
Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0 Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Насаф - Аль-Садд 3:1
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Насаф
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Аль-Садд
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аль-Садд
 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
3.
Насаф
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Аль-Садд
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:0 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Аль-Садд
4.60
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3.70
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