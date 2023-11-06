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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Фейсали Амман
2:0
Конец матча
Аль-Садд
0'
31' Желтая карточка
Отавио Пауло
35' Желтая карточка
Hatem Al Rushadi
35' Желтая карточка
Ясин Анас Бани
1:0
56' Гол
Hatem Al Rushadi
2:0
85' Гол
Aref Al Haj
86' Желтая карточка
Aref Al Haj
89' Желтая карточка
Obeida Al Samarneh
90' Желтая карточка
Mohammad Al Kloub
90' Желтая карточка
Юссеф Юссеф
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Хухи Буалем
90'+11

Ход матча

29'
 
Урибе Матеус
Гильерме дос Сантос
31'
 
Отавио Пауло
35'
Hatem Al Rushadi
 
35'
Ясин Анас Бани
 
56'
Hatem Al Rushadi
(Reziq Mohammed Saleh Bani Hani)
1:0
58'
Amin Farid Mohammad Al Shanaineh
Ahmed Shaira
 
67'
 
Машааль Мустафа
Аль-Хайдос Хассан
70'
Aref Al Haj
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani
 
72'
 
Юссеф Юссеф
Ходер Мусаб
75'
 
Аль-Язиди Абдулла
Ваад Мохаммед
81'
Аль-Аджалин Салем
Husam Ali Mohammad Abudahab
 
82'
Yousef Abu Jalboush
Hatem Al Rushadi
 
85'
Aref Al Haj
2:0
86'
Aref Al Haj
 
89'
Obeida Al Samarneh
 
90'
Mohammad Al Kloub
 
90'
 
Юссеф Юссеф
90'
 
90'
 
Хухи Буалем

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 9 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 258 Количество передач 509
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
1
Noureddin
Zaid
Khaleel
Bani
Ateyah
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
5
Husam
Ali
Mohammad
Abudahab
23
Хаддад
Эхсан
6
Obeida
Al
Samarneh
22
Khaled
Zakaria
Eid
70
Ahmed
Shaira
20
Reziq
Mohammed
Saleh
Bani
Hani
91
Hatem
Al
Rushadi
22
Баршам
Мешаал
70
Ходер
Мусаб
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
6
Отавио
Пауло
7
Ваад
Мохаммед
18
Гильерме
дос
Сантос
10
Аль-Хайдос
Хассан
19
Плата
Гонсало
11
Бунеджах
Багдад
51
Афиф
Акрам
Аль-Фейсали Амман
4-4-1-1
Аль-Садд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
270

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hatem Al Rushadi 1 0.25
Aref Al Haj 1 0.25
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бунеджах Багдад 3 0.75
Плата Гонсало 1 0.25
Хухи Буалем 1 0.25
Юссеф Юссеф 1 0.25
Машааль Мустафа 1 0.25
Ваад Мохаммед 0 0
Асад Али 0 0
Афиф Акрам 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nizar Al Rashdan 1 1
Ясин Анас Бани 1 0
Obeida Al Samarneh 1 0
Mohammad Al Kloub 1 0
Hatem Al Rushadi 1 0
Husam Ali Mohammad Abudahab 1 0
Aref Al Haj 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 3 0
Афиф Акрам 1 1
Плата Гонсало 2 0
Хухи Буалем 1 0
Сальман Тарек 1 0
Юссеф Юссеф 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейсали Амман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Аль-Фейсали Амман
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3 Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0
Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0 Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Насаф - Аль-Садд 3:1
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3

Результаты матчей

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Насаф
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Аль-Садд
 4 1 1 2 7 - 5 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 4 1 0 3 2 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 6 - 0 4
3.
Насаф
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Аль-Садд
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Хухи Буалем получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Юссеф Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Mohammad Al Kloub получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Obeida Al Samarneh получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Aref Al Haj получил желтую карточку от судьи
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