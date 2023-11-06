Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаОтавио Пауло
35' Желтая карточкаHatem Al Rushadi
35' Желтая карточкаЯсин Анас Бани
1:0
56' ГолHatem Al Rushadi
2:0
85' ГолAref Al Haj
86' Желтая карточкаAref Al Haj
89' Желтая карточкаObeida Al Samarneh
90' Желтая карточкаMohammad Al Kloub
90' Желтая карточкаЮссеф Юссеф
90' Желтая карточкаХухи Буалем
90'+11
Ход матча
31'
35'
35'
85'
2:0
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
9 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
258 Количество передач 509
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хаддад
Эхсан
70
Ahmed
Shaira
70
Ходер
Мусаб
16
Хухи
Буалем
51
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ahmed ShairaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Aref Al Haj
-
-
-
-
Главный тренер: Ahmad Hayel Ibrahim Ibrahim
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
История личных встреч
Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
270
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hatem Al Rushadi
|1
|0.25
|Aref Al Haj
|1
|0.25
|Reziq Mohammed Saleh Bani Hani
|0
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бунеджах Багдад
|3
|0.75
|Плата Гонсало
|1
|0.25
|Хухи Буалем
|1
|0.25
|Юссеф Юссеф
|1
|0.25
|Машааль Мустафа
|1
|0.25
|Ваад Мохаммед
|0
|0
|Асад Али
|0
|0
|Афиф Акрам
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nizar Al Rashdan
|1
|1
|Ясин Анас Бани
|1
|0
|Obeida Al Samarneh
|1
|0
|Mohammad Al Kloub
|1
|0
|Hatem Al Rushadi
|1
|0
|Husam Ali Mohammad Abudahab
|1
|0
|Aref Al Haj
|1
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|3
|0
|Афиф Акрам
|1
|1
|Плата Гонсало
|2
|0
|Хухи Буалем
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Юссеф Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Фейсали Амман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Аль-Фейсали Амман
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3 Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0
Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0 Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Насаф - Аль-Садд 3:1
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3
Результаты матчей
Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Садд
|Отавио Пауло
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1