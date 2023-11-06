Тур: 29. Стадион: Platinumcars Arena.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
38'
40'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|8
|0.28
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.28
|Линн Виктор
|6
|0.21
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.17
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.17
|Лунд Марко
|2
|0.07
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.03
|Сема Майч
|1
|0.03
|Бьёрк Карл
|1
|0.03
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.1
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Дальстрём Никлас
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.03
|Oemuer Pektas
|1
|0.03
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Антон
|9
|0
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Траустасон Арнор
|7
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|8
|1
|Лушаку Исмет
|7
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|4
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
8
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
18
6
ИФК Норрчепинг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
23
Упущенные победы
25
14
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
13
31
3 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
15%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
5
38%
5
16%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
4
31%
6
19%
76-90
Забито
24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
1
4%
2
20%
1-15
8
33%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
21%
4
40%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
21%
4
15%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
7
26%
76-90
Забито
44
25
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
3
7%
3
12%
1-15
10
23%
5
20%
16-30
9
20%
4
16%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
10
23%
6
24%
76-90
Пропущено
37
58
12 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
7
19%
9
16%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
2
5%
11
19%
31-45
11
30%
30%
12
21%
46-60
4
11%
4
7%
61-75
10
27%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
0
15 раз 54%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
59
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
86
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1315
1315
424
523
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|20
|4
|5
|59 - 25
|64
|2.
|29
|19
|4
|6
|61 - 27
|61
|3.
|29
|18
|3
|8
|68 - 37
|57
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|9.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|41 - 40
|39
|10.
|29
|11
|5
|13
|30 - 33
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|0:0
|29
|8
|9
|12
|30 - 36
|33
|13.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 35
|31
|14.
|29
|9
|3
|17
|38 - 52
|30
|15.
|29
|7
|5
|17
|29 - 60
|26
|16.
|0:0
|29
|3
|7
|19
|22 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 13
|19
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|11.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 23
|12
|15.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|13 - 33
|9
|16.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9