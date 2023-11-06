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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 45'
Варберг БоИС
0'
38' Желтая карточка
Линн Виктор
40' Желтая карточка
Красники Дион
43' Желтая карточка

Ход матча

38'
Линн Виктор
 
40'
 
Красники Дион
43'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Варберг БоИС
5.00
5.20
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6.70
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
3
Marcus
Baggesen
25
Kevin
Jansson
4
Лунд
Марко
2
Толинссон
Йеспер
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
15
Бьёрк
Карл
29
Андерссон
Фредрик
5
Ногейра
Винисиус
3
Закриссон
Хампус
12
Рённберг
Вильмер
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
7
Транберг
Робин
10
Лушаку
Исмет
9
Курочкин
Антон
37
Красники
Дион
17
Mads
Borchers
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Варберг БоИС
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
0:1
А
2:1
А
2:1
А
1:3
А
2:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 8 0.28
Траустасон Арнор 8 (1) 0.28
Линн Виктор 6 0.21
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.17
Сигурдссон Арнор 5 0.17
Лунд Марко 2 0.07
Сигюргейрссон Исак 2 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.03
Сема Майч 1 0.03
Бьёрк Карл 1 0.03
Шабани Лаорент 1 0.03
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.17
Жуниор Элитон 3 0.1
Карлссон Виктор 2 0.07
Транберг Робин 2 0.07
Ле Ру Люк 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Линднер Йоаким 1 0.03
Дальстрём Никлас 1 0.03
Станисич Оливер 1 0.03
Аль-Хамлави Ассад 1 0.03
Oemuer Pektas 1 0.03
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Закриссон Хампус 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Антон 9 0
Сисей Йеспер 9 0
Траустасон Арнор 7 0
Лунд Марко 5 1
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Daniel Eid 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 8 1
Лушаку Исмет 7 0
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 4 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
8
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

18
6
ИФК Норрчепинг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
23

Упущенные победы

25
14

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

13
31
3 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
15%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
5
38%
5
16%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
4
31%
6
19%
76-90

Забито

24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
1
4%
2
20%
1-15
8
33%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
21%
4
40%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
21%
4
15%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
7
26%
76-90

Забито

44
25
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
3
7%
3
12%
1-15
10
23%
5
20%
16-30
9
20%
4
16%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
10
23%
6
24%
76-90

Пропущено

37
58
12 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
7
19%
9
16%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
2
5%
11
19%
31-45
11
30%
30%
12
21%
46-60
4
11%
4
7%
61-75
10
27%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
0
15 раз 54%
1
9 раз 32%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
5
9
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
13
15
13
15
1.5
4
24
5
23
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 29 20 4 5 59 - 25 64
2.
Мальмё
 29 19 4 6 61 - 27 61
3.
Хеккен
 29 18 3 8 68 - 37 57
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 29 11 6 12 41 - 40 39
10.
Мьельбю
 29 11 5 13 30 - 33 38
11.
Хальмстад
 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 0:0 29 8 9 12 30 - 36 33
13.
Гётеборг
 0:0 29 7 10 12 30 - 35 31
14.
Броммапойкарна
 29 9 3 17 38 - 52 30
15.
Дегерфорс
 29 7 5 17 29 - 60 26
16.
Варберг БоИС
 0:0 29 3 7 19 22 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 0:0 15 5 4 6 19 - 13 19
13.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 0:0 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
11.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 0:0 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 15 3 3 9 12 - 23 12
15.
Варберг БоИС
 0:0 15 2 3 10 13 - 33 9
16.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Красники Дион получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Линн Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится ничьей.
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ИФК Норрчепинг
Ничья
Варберг БоИС
5.00
5.20
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6.70
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