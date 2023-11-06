Тур: 29. Стадион: Platinumcars Arena.
4:3
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаЛинн Виктор
40' Желтая карточкаКрасники Дион
0:1
44' ГолЗакриссон Хампус
45' Желтая карточкаЛунд Марко
0:1
45' Не забитый пенальтиКрасники Дион
0:2
45' ГолКрасники Дион
0:3
51' ГолMads Borchers
54' Желтая карточкаMads Borchers
1:3
70' ГолMoutaz Neffati
78' Желтая карточкаТолинссон Йеспер
2:3
80' ГолТраустасон Арнор
3:3
83' ГолСигюргейрссон Исак
88' Желтая карточкаЯнссон Лео
4:3
90' ГолСема Майч
90'+8
Ход матча
38'
40'
44'
0:1
45'
45'
0:1
45'
0:2
46'
51'
0:3
54'
70'
1:3
78'
80'
2:3
83'
88'
90'
4:3
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|9 (1)
|0.31
|Нюман Кристоффер
|8
|0.28
|Линн Виктор
|6
|0.21
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.17
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.17
|Сигюргейрссон Исак
|3
|0.1
|Лунд Марко
|2
|0.07
|Сема Майч
|2
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.03
|Бьёрк Карл
|1
|0.03
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Moutaz Neffati
|1
|0.03
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|6
|0.21
|Жуниор Элитон
|3
|0.1
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Закриссон Хампус
|1
|0.03
|Дальстрём Никлас
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.03
|Mads Borchers
|1
|0.03
|Oemuer Pektas
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Антон
|9
|0
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Лунд Марко
|6
|1
|Траустасон Арнор
|7
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Линн Виктор
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Толинссон Йеспер
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|8
|1
|Лушаку Исмет
|7
|0
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Красники Дион
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Янссон Лео
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Mads Borchers
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
11
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Варберг БоИС
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
18
6
ИФК Норрчепинг
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
14% (4)
38% (11)
Варберг БоИС
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
25
17
Голы по времени матча
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
8
33%
2
11%
76-90
Пропущено
16
35
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
13%
5
14%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
3
19%
7
20%
31-45
6
38%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
4
25%
9
26%
76-90
Забито
24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
1
4%
2
20%
1-15
8
33%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
21%
4
40%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
21%
4
15%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
7
26%
76-90
Забито
48
28
22 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
3
6%
3
11%
1-15
10
21%
5
18%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
7
15%
5
18%
61-75
13
27%
6
21%
76-90
Пропущено
40
62
14 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
7
18%
9
15%
1-15
3
8%
9
15%
16-30
4
10%
11
18%
31-45
12
30%
12
19%
46-60
4
10%
5
8%
61-75
10
25%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
68
69
113
312
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
86
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1415
1415
524
623
326
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|20
|4
|5
|59 - 25
|64
|2.
|29
|19
|4
|6
|61 - 27
|61
|3.
|29
|18
|3
|8
|68 - 37
|57
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|12
|5
|12
|45 - 43
|41
|9.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|10.
|29
|11
|5
|13
|30 - 33
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|1:1
|29
|8
|9
|12
|31 - 37
|33
|13.
|1:1
|29
|7
|10
|12
|31 - 36
|31
|14.
|29
|9
|3
|17
|38 - 52
|30
|15.
|29
|7
|5
|17
|29 - 60
|26
|16.
|29
|3
|6
|20
|25 - 65
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|8.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|20 - 14
|19
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|11.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|16.
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9