Тур: 29. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Гётеборг
АИК
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
11.4%
42.9%
16 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
0.9
Среднее время на гол
51
100
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.67
Среднее время на гол
62
135
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
57
112
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.24
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.21
|Ольссон Себастьян
|4
|0.14
|Карлен Адам
|3
|0.1
|Саломонссон Эмиль
|2
|0.07
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.07
|Thomas Santos
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Свенссон Густаф
|1
|0.03
|Хауснер Себастиан
|1
|0.03
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Питтас Яннис
|6 (2)
|0.21
|Тюкосен Мадс
|3
|0.1
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.07
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Оума Эрик
|1
|0.03
|Милошевич Александер
|1
|0.03
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|7
|0
|Свенссон Густаф
|5
|0
|Тордарсон Колбейнн
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Hussein Carneil
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Lucas Kahed
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|3
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Гётеборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
АИК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
15
Гётеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
АИК
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
3
21%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
8
38%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Забито
32
29
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
5
16%
1
3%
61-75
9
28%
7
24%
76-90
Пропущено
33
37
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
2
6%
8
22%
1-15
3
9%
6
16%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
12
36%
5
14%
46-60
4
12%
7
19%
61-75
7
21%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0
АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1
Результаты матчей
Гётеборг
АИК
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
68
212
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
208
721
919
226
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|20
|4
|5
|59 - 25
|64
|2.
|29
|19
|4
|6
|61 - 27
|61
|3.
|29
|18
|3
|8
|68 - 37
|57
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|9.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|41 - 40
|39
|10.
|29
|11
|5
|13
|30 - 33
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|0:0
|29
|8
|9
|12
|30 - 36
|33
|13.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 35
|31
|14.
|29
|9
|3
|17
|38 - 52
|30
|15.
|29
|7
|5
|17
|29 - 60
|26
|16.
|0:0
|29
|3
|7
|19
|22 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|15
|10
|3
|2
|33 - 13
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 13
|19
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|15 - 19
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|15
|5
|1
|9
|22 - 30
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|11.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|12.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 23
|12
|15.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|13 - 33
|9
|16.
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9