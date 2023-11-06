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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 30'
АИК
0'
25' Желтая карточка
Ольссон Себастьян

Ход матча

25'
Ольссон Себастьян
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
АИК
3.15
3.15
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
8
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
Гётеборг
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Гётеборг
АИК

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
11.4%
42.9%
16 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
0.9

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.67

Среднее время на гол

62
135

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

57
112

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.24
Муколли Арбнор 6 (2) 0.21
Ольссон Себастьян 4 0.14
Карлен Адам 3 0.1
Саломонссон Эмиль 2 0.07
Норлин Густаф 2 (1) 0.07
Thomas Santos 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Вендт Оскар 1 0.03
Свенссон Густаф 1 0.03
Хауснер Себастиан 1 0.03
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.21
Питтас Яннис 6 (2) 0.21
Тюкосен Мадс 3 0.1
Фараж Омар 3 (1) 0.1
Магаши Абдуссалам 2 0.07
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.07
Салетрос Антон 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Оума Эрик 1 0.03
Милошевич Александер 1 0.03
Гвидетти Йон 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 7 0
Свенссон Густаф 5 0
Тордарсон Колбейнн 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Норлин Густаф 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Hussein Carneil 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Lucas Kahed 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 4 1
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 3 1
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Кейта Абубакар 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Халити Йетмир 3 0
Модесто Руй 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Салетрос Антон 2 0
Целина Берсант 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Abdihakin Ali 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
Гётеборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
АИК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

10
15
Гётеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
АИК
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
3
21%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
8
38%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Забито

32
29
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
16%
3
10%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
5
16%
1
3%
61-75
9
28%
7
24%
76-90

Пропущено

33
37
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
2
6%
8
22%
1-15
3
9%
6
16%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
12
36%
5
14%
46-60
4
12%
7
19%
61-75
7
21%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0
АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1

Результаты матчей

Гётеборг
АИК

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
20
8
7
21
1.5
9
19
2
26
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 29 20 4 5 59 - 25 64
2.
Мальмё
 29 19 4 6 61 - 27 61
3.
Хеккен
 29 18 3 8 68 - 37 57
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 29 11 6 12 41 - 40 39
10.
Мьельбю
 29 11 5 13 30 - 33 38
11.
Хальмстад
 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 0:0 29 8 9 12 30 - 36 33
13.
Гётеборг
 0:0 29 7 10 12 30 - 35 31
14.
Броммапойкарна
 29 9 3 17 38 - 52 30
15.
Дегерфорс
 29 7 5 17 29 - 60 26
16.
Варберг БоИС
 0:0 29 3 7 19 22 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 0:0 15 5 4 6 19 - 13 19
13.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 0:0 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
11.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 0:0 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 15 3 3 9 12 - 23 12
15.
Варберг БоИС
 0:0 15 2 3 10 13 - 33 9
16.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Ольссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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Гётеборг
Ничья
АИК
3.15
3.15
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