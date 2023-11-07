Тур: 4.
3:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаYuanyi Li
1:0
54' ГолYuanyi Li
2:0
65' Гол в свои воротаHan-Jin Kweon
3:0
75' ПенальтиКризан
77' Желтая карточкаКризан
3:1
90' ГолКим До-Хек
90'+5
Ход матча
46'
50'
54'
1:0
61'
65'
2:0
71'
71'
75'
3:0
77'
90'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 502
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
37
Цзи
Сян
22
Yuanyi
Li
38
Wenneng
Xie
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
77
Пак
Сён
Хо
27
Bo-Sub
Kim
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Полузащитник
-
9 КризанНападающий
-
24 Jinghang HuНападающий
-
19 Guowen Sun
-
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Пак Сён ХоНападающий
- Нападающий
-
27 Bo-Sub KimНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ли Тхэ-ХиВратарь
-
13 Кан Юн-КуЗащитник
-
44 Ким Гон-ХиЗащитник
-
37 Хон Си-ХуПолузащитник
-
26 Пак Хён БинПолузащитник
- Нападающий
-
47 Dong-Min Kim
-
66 Se-Hoon Kim
-
25 Min-Seog Kim
-
10 Hernades
-
Главный тренер: Sung-hwan Jo
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|3 (1)
|0.75
|Мойсес Лима
|1 (1)
|0.25
|Феллайни Маруан
|1
|0.25
|Yuanyi Li
|1
|0.25
|Matheus Pato
|1
|0.25
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hernades
|4
|0.8
|Жерсу Фернандеш
|2
|0.4
|Мугоша Стефан
|2 (1)
|0.4
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.2
|Ким До-Хек
|1
|0.2
|Чан Сеон-Хун
|1
|0.2
|Min-Seog Kim
|0
|0
|Kyeong-Hyeon Min
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wenneng Xie
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким До-Хек
|1
|0
|Dong-Yun Jeong
|1
|0
|Мун Чжи-Хван
|1
|0
|Ким Ен-Су
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
7
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Инчхон Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
7
12
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1
Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
22
32
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|4.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Садд
|Отавио Пауло
|3