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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Шаньдун Тайшань
3:1
Конец матча
Инчхон Юнайтед
0'
50' Желтая карточка
Yuanyi Li
1:0
54' Гол
Yuanyi Li
2:0
65' Гол в свои ворота
Han-Jin Kweon
3:0
75' Пенальти
Кризан
77' Желтая карточка
Кризан
3:1
90' Гол
Ким До-Хек
90'+5

Ход матча

46'
Кризан
Чжэн Чжэн
 
46'
Лю Биньбинь
Wenneng Xie
 
46'
Hailong Li
Цзи Сян
 
46'
 
Hernades
Мугоша Стефан
50'
Yuanyi Li
 
54'
Yuanyi Li
1:0
61'
 
Хон Си-Ху
Bo-Sub Kim
65'
Han-Jin Kweon
2:0
71'
Ляо Лишэн
Мойсес Лима
 
71'
Fernandinho V
Chen Pu
 
75'
 
Min-Seog Kim
Dong-Yun Jeong
75'
Кризан
3:0
77'
Кризан
 
81'
 
Se-Hoon Kim
Пак Сён Хо
90'
3:1
Ким До-Хек
(Min-Seog Kim)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 455 Количество передач 502
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
37
Цзи
Сян
22
Yuanyi
Li
38
Wenneng
Xie
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
55
Han-Jin
Kweon
4
О
Бан-Сок
14
Dong-Yun
Jeong
40
Мпоку
Поль-Жозе
7
Ким
До-Хек
28
Kyeong-Hyeon
Min
77
Пак
Сён
Хо
9
Мугоша
Стефан
27
Bo-Sub
Kim
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Инчхон Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 3 (1) 0.75
Мойсес Лима 1 (1) 0.25
Феллайни Маруан 1 0.25
Yuanyi Li 1 0.25
Matheus Pato 1 0.25
Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 4 0.8
Жерсу Фернандеш 2 0.4
Мугоша Стефан 2 (1) 0.4
Мпоку Поль-Жозе 1 0.2
Ким До-Хек 1 0.2
Чан Сеон-Хун 1 0.2
Min-Seog Kim 0 0
Kyeong-Hyeon Min 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wenneng Xie 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким До-Хек 1 0
Dong-Yun Jeong 1 0
Мун Чжи-Хван 1 0
Ким Ен-Су 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
7
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Инчхон Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

7
12
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1
Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
3
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Инчхон Юнайтед
 4 2 0 2 9 - 7 6
4.
Кайя
 1:1 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Wenneng Xie уходит с поля. Лю Биньбинь выходит вместо него
    • 46'
      Чжэн Чжэн уходит с поля. Кризан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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