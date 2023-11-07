Тур: 4.
4:2
Конец матча
0'
1:0
16' ПенальтиВакисака Ясуто
1:1
33' ГолСонгкрасин Чанатхип
38' Желтая карточкаWattanakorn Sawatlakhorn
2:1
40' ПенальтиВакисака Ясуто
2:2
41' ГолСонгкрасин Чанатхип
53' Желтая карточкаАльварес Фредди
57' Красная карточкаАльварес Фредди
3:2
68' ГолЯмамура Кадзуя
79' Желтая карточкаАлвес Данило
81' Желтая карточкаТатибанада Кэнто
4:2
90' ГолМиясиро Тайсэй
90'+10
Ход матча
16'
1:0
33'
40'
2:1
41'
53'
57'
68'
3:2
79'
81'
90'
4:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
597 Количество передач 459
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
13
Ямане
Мики
4
Жесиэль
16
Секо
Тацуки
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
-
4 ЖесиэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
- Вратарь
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Миоган ТояПолузащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фанди ИрфанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thongchai Sukkoki
История личных встреч
Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вакисака Ясуто
|2 (2)
|0.5
|Silva Marsinio3
|2
|0.5
|Татибанада Кэнто
|2
|0.5
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.25
|Тоно Даия
|1
|0.25
|Оминами Такума
|1
|0.25
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.25
|Иенага Акихиро
|0
|0
|Ямане Мики
|0
|0
|Секо Тацуки
|0
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|4
|0.8
|Victor Cardozo
|3 (2)
|0.6
|Сонгкрасин Чанатхип
|2
|0.4
|Ряхан Стиварт
|1
|0.2
|Алвес Данило II
|0
|0
|Chanapach Buaphan
|0
|0
Карточки
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татибанада Кэнто
|2
|0
|Юн Сун-Рён
|1
|0
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Жесиэль
|1
|0
|Сегава Юсуке
|1
|0
|Вакисака Ясуто
|1
|0
|Такаи Кота
|1
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Фредди
|2
|1
|Сергеев Игорь
|1
|0
|Юен Сарач
|1
|0
|Victor Cardozo
|1
|0
|Wattanakorn Sawatlakhorn
|1
|0
|Алвес Данило II
|1
|0
|Chanapach Buaphan
|1
|0
|Waris Choolthong
|1
|0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бангкок Гласс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
0
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бангкок Гласс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
100%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
75%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2
Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1
Бангкок Гласс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2
Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:4
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
14
22
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|7 - 15
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Садд
|Отавио Пауло
|3