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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Кавасаки Фронтале
4:2
Конец матча
Бангкок Гласс
0'
1:0
16' Пенальти
Вакисака Ясуто
1:1
33' Гол
Сонгкрасин Чанатхип
38' Желтая карточка
Wattanakorn Sawatlakhorn
2:1
40' Пенальти
Вакисака Ясуто
2:2
41' Гол
Сонгкрасин Чанатхип
53' Желтая карточка
Альварес Фредди
57' Красная карточка
Альварес Фредди
3:2
68' Гол
Ямамура Кадзуя
79' Желтая карточка
Алвес Данило
81' Желтая карточка
Татибанада Кэнто
4:2
90' Гол
Миясиро Тайсэй
90'+10

Ход матча

16'
Вакисака Ясуто
1:0
33'
1:1
Сонгкрасин Чанатхип
38'
 
Wattanakorn Sawatlakhorn
40'
Вакисака Ясуто
2:1
41'
2:2
Сонгкрасин Чанатхип
(Алвес Данило II)
53'
 
Альварес Фредди
57'
 
Альварес Фредди
68'
Ямамура Кадзуя
(Вакисака Ясуто)
3:2
69'
 
Santipharp Channgom
Wattanakorn Sawatlakhorn
76'
Гомис Бафетимби
Дамиан Леандро
 
76'
Миясиро Тайсэй
Иенага Акихиро
 
79'
 
Алвес Данило
81'
Татибанада Кэнто
 
84'
Кобаяси Ю
Silva Marsinio3
 
84'
Шмидт Жоау
Секо Тацуки
 
86'
 
Waris Choolthong
Ряхан Стиварт
86'
 
Chenrop Samphaodi
Сергеев Игорь
90'
Сегава Юсуке
Вакисака Ясуто
 
90'
 
Сукчиттхаммакул Пхитиват
Jakkaphan Praisuwan
90'
Миясиро Тайсэй
(Ямане Мики)
4:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 597 Количество передач 459
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
4
Жесиэль
31
Ямамура
Кадзуя
2
Ноборидзато
Кёхэи
14
Вакисака
Ясуто
8
Татибанада
Кэнто
16
Секо
Тацуки
41
Иенага
Акихиро
9
Дамиан
Леандро
23
Silva
Marsinio3
26
Kittipong
Phuthawchueak
55
Chanapach
Buaphan
17
Фанди
Ирфан
16
Jakkaphan
Praisuwan
24
Ряхан
Стиварт
33
Wattanakorn
Sawatlakhorn
7
Алвес
Данило
II
14
Альварес
Фредди
6
Юен
Сарач
18
Сонгкрасин
Чанатхип
11
Сергеев
Игорь
Кавасаки Фронтале
4-3-3
Бангкок Гласс
5-4-1

История личных встреч

Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вакисака Ясуто 2 (2) 0.5
Silva Marsinio3 2 0.5
Татибанада Кэнто 2 0.5
Ямамура Кадзуя 1 0.25
Тоно Даия 1 0.25
Оминами Такума 1 0.25
Миясиро Тайсэй 1 0.25
Иенага Акихиро 0 0
Ямане Мики 0 0
Секо Тацуки 0 0
Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 4 0.8
Victor Cardozo 3 (2) 0.6
Сонгкрасин Чанатхип 2 0.4
Ряхан Стиварт 1 0.2
Алвес Данило II 0 0
Chanapach Buaphan 0 0

Карточки

Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татибанада Кэнто 2 0
Юн Сун-Рён 1 0
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Жесиэль 1 0
Сегава Юсуке 1 0
Вакисака Ясуто 1 0
Такаи Кота 1 0
Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Фредди 2 1
Сергеев Игорь 1 0
Юен Сарач 1 0
Victor Cardozo 1 0
Wattanakorn Sawatlakhorn 1 0
Алвес Данило II 1 0
Chanapach Buaphan 1 0
Waris Choolthong 1 0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бангкок Гласс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
0
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бангкок Гласс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
100%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
75%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2
Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1
Бангкок Гласс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2
Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:4
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Ульсан Хёндэ
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Бангкок Гласс
 4 0 0 4 7 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 4 - 8 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Ульсан Хёндэ
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Г О О О О Л - Ямамура Кадзуя бьет в цель!
    • 60'
      Иенага Акихиро сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Marcinho бьет в цель!
    • 57'
      УДАЛЕНИЕ! - Альварес Фредди увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 53'
      Альварес Фредди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
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