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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Кайя
1:1
Второй тайм: 60'
Йокогама Ф-Маринос
0'
18' Желтая карточка
Юсио Кайна
0:1
26' Гол
Мураками Юхи
1:1
39' Гол
Daizo Horikoshi
56' Желтая карточка
Гайосо Хавьер
57' Желтая карточка

Ход матча

18'
 
Юсио Кайна
26'
0:1
Мураками Юхи
(Иноуэ Кента)
39'
Daizo Horikoshi
(Ricardo Sendra)
1:1
46'
 
Камидзима Такуми
Юсио Кайна
56'
Гайосо Хавьер
 
57'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайя
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
8.00
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8.00
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1.55
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Все Коэффициенты
1
Каммераад
Куинси
3
Akito
Saito
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
22
Fitch
Arboleda
15
Касамбре
Марко
77
Abou
Sy
21
Ricardo
Sendra
16
Бас
Юстин
20
Daizo
Horikoshi
18
Гайосо
Хавьер
21
Иикура
Хироки
27
Мацубара
Кен
8
Кида
Такуя
25
Юсио
Кайна
17
Иноуэ
Кента
18
Мидзунума
Кота
35
Сакакибара
Кейго
6
Ватанабэ
Кота
30
Нисимура
Такума
36
Мураками
Юхи
41
Сугимото
Кенью
Кайя
5-3-2
Йокогама Ф-Маринос
3-4-2-1

История личных встреч

Кайя
Йокогама Ф-Маринос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 1 0.25
Daizo Horikoshi 1 0.25
Ricardo Sendra 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 2 0.5
Сугимото Кенью 1 0.25
Мияичи Рио 1 0.25
Лопес Андерсон 1 0.25
Нисимура Такума 1 0.25
Мураками Юхи 1 0.25
Элбер Жозе 0 0
Юсио Кайна 0 0
Ян III 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abou Sy 1 0
Гайосо Хавьер 1 0
Arnel Amita 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 0
Юсио Кайна 1 0
Камидзима Такуми 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Кайя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3
Кайя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайя
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3
Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1

Результаты матчей

Кайя
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кайя
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Инчхон Юнайтед
 4 2 0 2 9 - 7 6
4.
Кайя
 1:1 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Гайосо Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Юсио Кайна уходит с поля. Камидзима Такуми выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Ricardo Sendra сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Daizo Horikoshi бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайя
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
8.00
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8.00
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1.55
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Кайя
Йокогама Ф-Маринос
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