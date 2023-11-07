Тур: 4.
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЮсио Кайна
0:1
26' ГолМураками Юхи
1:1
39' ГолDaizo Horikoshi
56' Желтая карточкаГайосо Хавьер
58' Желтая карточкаВатанабэ Кота
82' Красная карточкаRobert Lopez
1:2
87' ГолЯн
90'+7
Ход матча
18'
26'
0:1
39'
56'
58'
60'
62'
82'
87'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 8
-
5 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
185 Количество передач 653
-
22 Владение мячом, % 78
Прогноз на матч от Liveresult
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
77
Abou
Sy
16
Бас
Юстин
27
Мацубара
Кен
25
Юсио
Кайна
17
Иноуэ
Кента
36
Мураками
Юхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Audie MenziЗащитник
-
23 Рота СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Abou SyПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бас ЮстинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
-
-
-
17 Robert Lopez
-
10 Arnel Amita
-
-
-
12 Diano Mar
-
-
-
-
Главный тренер: Colum Curtis
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
17 Иноуэ КентаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
20 ЯнНападающий
-
44 Yuma Hatano
-
-
Главный тренер: Мускат Кевин
История личных встреч
Кайя
Йокогама Ф-Маринос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Кайя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайосо Хавьер
|1
|0.25
|Daizo Horikoshi
|1
|0.25
|Ricardo Sendra
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мидзунума Кота
|2
|0.5
|Ян III
|1
|0.25
|Сугимото Кенью
|1
|0.25
|Мияичи Рио
|1
|0.25
|Лопес Андерсон
|1
|0.25
|Нисимура Такума
|1
|0.25
|Мураками Юхи
|1
|0.25
|Элбер Жозе
|0
|0
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Карточки
Кайя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robert Lopez
|0
|1
|Abou Sy
|1
|0
|Гайосо Хавьер
|1
|0
|Arnel Amita
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Кайя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Кайя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Кайя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кайя
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3
Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0
Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1
Результаты матчей
Кайя
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кайя
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3