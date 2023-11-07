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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Джохор Дарул Такзим
1:0
Второй тайм: 59'
Ульсан Хёндэ
0'
28' Желтая карточка
Чжон Сын-Хен
1:0
44' Гол
Heberty
53' Желтая карточка
Лоури Шейн
56' Желтая карточка
Ли Джи-Сон

Ход матча

28'
 
Чжон Сын-Хен
44'
Heberty
(Afiq Fazail)
1:0
53'
Лоури Шейн
 
56'
 
Ли Джи-Сон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Джохор Дарул Такзим
Ничья
Ульсан Хёндэ
2.80
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3.95
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Все Коэффициенты
33
Ahmad
Hazmi
2
Matthew
Davies
II
5
Амат
Хорди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
42
Айман
Ариф
4
Afiq
Fazail
6
Натаниэль
Ван
9
Bergson
45
Форестьери
Фернандо
37
Heberty
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
16
Ким
Сон-Чжун
24
Ли
Джи-Сон
31
Эсака
Атару
11
Ум
Вон-Сан
10
Казаишвили
Валерий
96
Ким
Чжи-Хен
Джохор Дарул Такзим
4-4-2
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1

История личных встреч

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bergson 2 0.5
Айман Ариф 2 0.5
Heberty 1 0.25
Муньис Хуан 1 0.25
Форестьери Фернандо 0 0
Амат Хорди 0 0
Matthew Davies II 0 0
Afiq Fazail 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 0.75
Людвигсон Густав 2 0.5
Чжон Сын-Хен 1 0.25
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Эсака Атару 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 3 0
Муньис Хуан 2 0
Натаниэль Ван 2 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Matthew Davies II 1 0
Muhamad Baharudin 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Джохор Дарул Такзим
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4
Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0
Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Ульсан Хёндэ
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Бангкок Гласс
 4 0 0 4 7 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 4 - 8 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 1:0 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Ульсан Хёндэ
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Садд Отавио Пауло 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Ли Джи-Сон получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Afiq Fazail сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Heberty бьет в цель!
  • 28'
    Чжон Сын-Хен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Джохор Дарул Такзим
Ничья
Ульсан Хёндэ
2.80
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