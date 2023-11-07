Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 59'
0'
28' Желтая карточкаЧжон Сын-Хен
1:0
44' ГолHeberty
53' Желтая карточкаЛоури Шейн
56' Желтая карточкаЛи Джи-Сон
Ход матча
28'
44'
1:0
53'
56'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ahmad
Hazmi
14
Лоури
Шейн
42
Айман
Ариф
9
Bergson
37
Heberty
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
16
Ким
Сон-Чжун
24
Ли
Джи-Сон
31
Эсака
Атару
11
Ум
Вон-Сан
96
Ким
Чжи-Хен
- Основной состав
-
33 Ahmad HazmiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 BergsonПолузащитник
- Нападающий
-
37 HebertyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Саад ШахрулЗащитник
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
-
91 Сафари СяхмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
23 Endrick
-
-
-
Главный тренер: Эстебан Солари
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
16 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
-
11 Ум Вон-СанПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
22 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
-
30 Yun-Gu Kang
-
36 Jae-Wook Lee
-
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bergson
|2
|0.5
|Айман Ариф
|2
|0.5
|Heberty
|1
|0.25
|Муньис Хуан
|1
|0.25
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|Амат Хорди
|0
|0
|Matthew Davies II
|0
|0
|Afiq Fazail
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|3
|0.75
|Людвигсон Густав
|2
|0.5
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.25
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Эсака Атару
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоури Шейн
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Натаниэль Ван
|2
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
|Matthew Davies II
|1
|0
|Muhamad Baharudin
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ли Джи-Сон
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Джохор Дарул Такзим
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4
Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0
Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
12
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|7 - 15
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Садд
|Отавио Пауло
|3