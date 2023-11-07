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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Джохор Дарул Такзим
2:1
Конец матча
Ульсан Хёндэ
0'
28' Желтая карточка
Чжон Сын-Хен
1:0
44' Гол
Heberty
53' Желтая карточка
Лоури Шейн
56' Желтая карточка
Ли Джи-Сон
65' Желтая карточка
Ким Ён Гвон
1:1
69' Гол
Эсака Атару
77' Желтая карточка
Heberty
2:1
87' Гол
Рашид Ахьяр
90'+7

Ход матча

28'
 
Чжон Сын-Хен
44'
Heberty
(Afiq Fazail)
1:0
53'
Лоури Шейн
 
56'
 
Ли Джи-Сон
60'
 
Ким Мин-Хёк
Ли Джи-Сон
60'
 
Чжу Мин Кю
Ким Чжи-Хен
63'
La'Vere Corbin-Ong
Форестьери Фернандо
 
65'
 
Ким Ён Гвон
69'
1:1
Эсака Атару
(Казаишвили Валерий)
72'
 
Ли Дон-Ген
Ким Сон-Чжун
77'
Heberty
 
85'
Рашид Ахьяр
Аррибас Оскар
 
85'
Mohd Shafiq Bin Rahim
Afiq Fazail
 
86'
 
Адам Мартин
Ум Вон-Сан
87'
Рашид Ахьяр
(Айман Ариф)
2:1
90'
Сафари Сяхми
Айман Ариф
 
90'
Саад Шахрул
Matthew Davies II
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 365 Количество передач 434
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ahmad
Hazmi
2
Matthew
Davies
II
5
Амат
Хорди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
42
Айман
Ариф
4
Afiq
Fazail
6
Натаниэль
Ван
9
Bergson
45
Форестьери
Фернандо
37
Heberty
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
16
Ким
Сон-Чжун
24
Ли
Джи-Сон
31
Эсака
Атару
11
Ум
Вон-Сан
10
Казаишвили
Валерий
96
Ким
Чжи-Хен
Джохор Дарул Такзим
4-4-2
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1

История личных встреч

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 2 0.5
Bergson 2 0.5
Heberty 1 0.25
Муньис Хуан 1 0.25
Рашид Ахьяр 1 0.25
Форестьери Фернандо 0 0
Амат Хорди 0 0
Matthew Davies II 0 0
Afiq Fazail 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 0.75
Людвигсон Густав 2 0.5
Эсака Атару 1 0.25
Чжон Сын-Хен 1 0.25
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 3 0
Муньис Хуан 2 0
Натаниэль Ван 2 0
Heberty 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Matthew Davies II 1 0
Muhamad Baharudin 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 1 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4
Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0
Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Ульсан Хёндэ
 4 2 0 2 7 - 5 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 4 2 0 2 7 - 7 6
4.
Бангкок Гласс
 4 0 0 4 7 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 4 - 8 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Ли Джи-Сон получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Afiq Fazail сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Heberty бьет в цель!
    • 28'
      Чжон Сын-Хен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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