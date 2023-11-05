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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Ахал
 
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Пахтакор
Прогнозы 53
Ахал 20.8% (11)
X 20.8% (11)
Пахтакор 58.5% (31)
Все прогнозы

История личных встреч

Ахал
Пахтакор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 2 0.67
Мередов Даянч 1 0.33
Диниев Мейлис 0 0
Башимов Хакмухаммет 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургунбаев Азизбек 2 0.67
Эркинов Хожимат 1 0.33
Холдорхонов Пулатхужа 0 0

Карточки

Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 2 0
Турсунов Фуркат 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Мередов Даянч 1 0
Башимов Хакмухаммет 1 0
Умаров Салим 1 0
Равшанов Адылбек 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Диёр Холматов 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Азмиддинов Шахзод 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0

Результаты матчей

Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ахал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3
Ахал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пахтакор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахал
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2
Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0
Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2

Результаты матчей

Ахал
Пахтакор

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ахал
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Аль-Фейха
 3 1 0 2 3 - 5 3
3.
Пахтакор
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахал
 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Аль-Фейха
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 2 0
3.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахал - Пахтакор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Ахал 20.8% (11)
    X 20.8% (11)
    Пахтакор 58.5% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ахал - Пахтакор онлайн

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    Прогнозы на матч Ахал - Пахтакор

    Исход игры
    Ахал
    20.4% (11)
    Ничья
    22.2% (12)
    Пахтакор
    57.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Пахтакор
    27.8% (15)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    0:2 Пахтакор
    14.8% (8)
    0:1 Пахтакор
    11.1% (6)
    1:0 Ахал
    5.6% (3)
    2:1 Ахал
    3.7% (2)
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    Ахал
    Пахтакор
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