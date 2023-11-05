Тур: 4.
История личных встреч
Ахал
Пахтакор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|2
|0.67
|Мередов Даянч
|1
|0.33
|Диниев Мейлис
|0
|0
|Башимов Хакмухаммет
|0
|0
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0.67
|Эркинов Хожимат
|1
|0.33
|Холдорхонов Пулатхужа
|0
|0
Карточки
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|2
|0
|Турсунов Фуркат
|1
|0
|Гелдиев Ата
|1
|0
|Мередов Даянч
|1
|0
|Башимов Хакмухаммет
|1
|0
|Умаров Салим
|1
|0
|Равшанов Адылбек
|1
|0
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиджанов Хожиакбар
|2
|0
|Диёр Холматов
|2
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Азмиддинов Шахзод
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
Результаты матчей
Ахал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ахал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Ахал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пахтакор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ахал
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2
Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0
Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2
Результаты матчей
Ахал
Пахтакор
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ахал
Пахтакор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
Прогнозы на матч Ахал - Пахтакор
Исход игры
Ахал
20.4% (11)
Ничья
22.2% (12)
Пахтакор
57.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
1:2 Пахтакор
27.8% (15)
1:1 Ничья
22.2% (12)
0:2 Пахтакор
14.8% (8)
0:1 Пахтакор
11.1% (6)
1:0 Ахал
5.6% (3)
2:1 Ахал
3.7% (2)
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