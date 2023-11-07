Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГвелесиани Георгий
18' Желтая карточкаДжалилов Алишер
0:1
29' ГолТораби Мехди
43' Желтая карточкаКурбонов Содикджон
65' Желтая карточкаДавлатмир Табрези
1:1
74' ГолСебаи Сенин
90'+10
Ход матча
18'
29'
0:1
74'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
320 Количество передач 589
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
12
Себаи
Сенин
21
Садеги
Саид
99
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Сарлак МиладПолузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Захеди ШахабНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Голмохаммади Яхья
История личных встреч
Истиклол
Персеполис
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Истиклол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себаи Сенин
|2
|0.5
|Беганович Дженис
|0
|0
|Камолов Амадони
|0
|0
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садеги Саид
|2
|0.5
|Алишах Омид
|1
|0.25
|Тораби Мехди
|1
|0.25
|Захеди Шахаб
|0
|0
|Масуд Риги
|0
|0
Карточки
Истиклол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалилов Алишер
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
|Гогуа Седрик
|1
|0
|Давлатмир Табрези
|1
|0
|Курбонов Содикджон
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарлак Милад
|1
|1
|Гвелесиани Георгий
|2
|0
|Рафей Соруш
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
Результаты матчей
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Персеполис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Истиклол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Истиклол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Персеполис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Истиклол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Персеполис - Истиклол 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0
Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1
Персеполис
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Персеполис - Санат Нафт 2:2 Малаван - Персеполис 0:0 Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3
Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0
Результаты матчей
Истиклол
Персеполис
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Истиклол
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3