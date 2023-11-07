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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Истиклол
1:1
Конец матча
Персеполис
0'
8' Желтая карточка
Гвелесиани Георгий
18' Желтая карточка
Джалилов Алишер
0:1
29' Гол
Тораби Мехди
43' Желтая карточка
Курбонов Содикджон
65' Желтая карточка
Давлатмир Табрези
1:1
74' Гол
Себаи Сенин
90'+10

Ход матча

8'
 
Гвелесиани Георгий
18'
Джалилов Алишер
 
29'
0:1
Тораби Мехди
43'
Курбонов Содикджон
 
65'
Давлатмир Табрези
 
68'
 
Амири Вахид
Тораби Мехди
74'
Себаи Сенин
(Камолов Амадони)
1:1
80'
 
Захеди Шахаб
Бауи Набиль
80'
 
Сарлак Милад
Рафей Соруш
82'
Сулаймонов Шахром
Камолов Амадони
 
85'
Мабатшоев Шервони
Себаи Сенин
 
89'
 
Сурджи Мохаммад
Канаани Хоссейн

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 320 Количество передач 589
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
33
Новоселец
Иван
5
Курбонов
Содикджон
4
Картащян
Артур
21
Джалилов
Ромиш
II
8
Беганович
Дженис
17
Панджшанбе
Эхсони
10
Джалилов
Алишер
3
Давлатмир
Табрези
12
Себаи
Сенин
13
Камолов
Амадони
1
Бейранванд
Алиреза
66
Ханонов
Вахдат
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Немати
Али
21
Садеги
Саид
5
Масуд
Риги
7
Рафей
Соруш
99
Бауи
Набиль
77
Омри
Мохаммад
9
Тораби
Мехди
Истиклол
3-5-2
Персеполис
4-4-2

История личных встреч

Истиклол
Персеполис

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Истиклол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себаи Сенин 2 0.5
Беганович Дженис 0 0
Камолов Амадони 0 0
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садеги Саид 2 0.5
Алишах Омид 1 0.25
Тораби Мехди 1 0.25
Захеди Шахаб 0 0
Масуд Риги 0 0

Карточки

Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалилов Алишер 1 0
Новоселец Иван 1 0
Гогуа Седрик 1 0
Давлатмир Табрези 1 0
Курбонов Содикджон 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 1 1
Гвелесиани Георгий 2 0
Рафей Соруш 1 0
Масуд Риги 1 0

Результаты матчей

Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Персеполис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Истиклол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Истиклол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Персеполис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истиклол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Персеполис - Истиклол 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0
Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1
Персеполис
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Персеполис - Санат Нафт 2:2 Малаван - Персеполис 0:0 Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3
Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0

Результаты матчей

Истиклол
Персеполис

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Истиклол
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Персеполис
 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Истиклол
 4 0 2 2 2 - 6 2
4.
Аль-Духаиль
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Истиклол
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Духаиль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Персеполис
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Sodikdzhon Kurbonov получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Тораби Мехди бьет в цель!
  • 18'
    Джалилов Алишер получил желтую карточку от судьи
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