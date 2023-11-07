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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Фейха
0:0
Первый тайм: 19'
Аль-Айн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Аль-Айн
3.35
3.90
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2.08
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Все Коэффициенты
88
Стойкович
Владимир
12
Хакави
Юсеф
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
98
Аль-Кайдхи
Моханад
80
Аль-Халаф
Осама
3
Конан
Гислен
27
Мадаш
Султан
66
Кааби
Ракан
13
Цимирот
Гойко
17
Сакала
Фэшн
9
Нвакаеме
Энтони
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
21
Рахими
Суфиане
11
Мохаммед
Бандар
8
Аль-Балуши
Мохаммед
13
Бармен
Ахмед
9
Лаба
Коджо
10
Гамарра
Алехандро
Аль-Фейха
5-4-1
Аль-Айн
4-4-2

История личных встреч

Аль-Фейха
Аль-Айн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:1
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 2 0.5
Аль-Харти Наваф 1 0.25
Рикардо Риллер 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 3 0.75
Гамарра Алехандро 2 0.5
Рахими Суфиане 2 0.5
Отонне Куаме 2 0.5
Насименту Эрик 1 0.25
Аль-Балуши Халид 1 0.25
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Аль-Кайдхи Моханад 1 0
Кааби Ракан 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Фейха
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8
Аль-Фейха
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1
Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3

Результаты матчей

Аль-Фейха
Аль-Айн

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 0:0 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Аль-Фейха
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
3.
Пахтакор
 4 1 1 2 4 - 6 4
4.
Ахал
 4 1 1 2 4 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 0:0 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Аль-Фейха
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ахал
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Пахтакор
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Аль-Фейха
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Аль-Айн
3.35
3.90
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2.08
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