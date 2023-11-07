Тур: 4.
0'
0:1
29' ГолЛаба Коджо
39' Желтая карточкаХашеми Халид
0:2
40' ГолЛаба Коджо
1:2
53' ГолНвакаеме Энтони
61' Желтая карточкаМадаш Султан
1:3
64' ГолРахими Суфиане
71' Желтая карточкаЗидан Сауд
2:3
90' ГолАль-Кайдхи Моханад
90'+7
Ход матча
29'
0:1
39'
40'
0:2
53'
61'
64'
71'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 554
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хакави
Юсеф
27
Мадаш
Султан
66
Кааби
Ракан
17
Сакала
Фэшн
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
13
Бармен
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Хакави ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сакала ФэшнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
-
5 Пак Ен-УЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Джума СаидЗащитник
- Полузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Халфан ИссаНападающий
-
66 Саид МансурНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Аль-Фейха
Аль-Айн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.5
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.25
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0.25
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.25
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Мадаш Султан
|0
|0
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|5
|1.25
|Рахими Суфиане
|3
|0.75
|Гамарра Алехандро
|2
|0.5
|Отонне Куаме
|2
|0.5
|Насименту Эрик
|1
|0.25
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.25
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|0
|Кассар Али Аль Ахмед
|1
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0
|Зидан Сауд
|1
|0
|Кааби Ракан
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Аль-Фейха
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
8
Аль-Фейха
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1
Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3
Результаты матчей
Аль-Фейха
Аль-Айн
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|7
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3