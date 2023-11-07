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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 59'
Барселона
0'
1:0
40' Гол
Сикан Даниил
45' Желтая карточка
Араухо Рональд

Ход матча

40'
Сикан Даниил
(Гочолеишвили Гиорги)
1:0
45'
 
Араухо Рональд

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 222 Количество передач 323
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 166
Шахтёр Донецк 4.2% (7)
X 7.8% (13)
Барселона 88% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Барселона
9.90
6.40
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6.60
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Канселу
Жоау
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
22
Гюндоган
Илкай
18
Ромеу
Ориоль
6
Гави
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Барселона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ЛЧ
5:1
Е
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.75
Ракицкий Ярослав 1 0.25
Судаков Георгий 1 0.25
Келси Кевин 1 0.25
Назарина Егор 0 0
Конопля Ефим 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 0.5
Торрес Ферран 2 0.5
Лопес Фермин 1 0.25
Левандовски Роберт 1 0.25
Гави 1 0.25
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 3 0
Сикан Даниил 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
7 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0
Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Барселона

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 4 3 0 1 8 - 2 9
2.
Порту
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Шахтёр Донецк
 1:0 4 2 0 2 6 - 7 6
4.
Антверпен
 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Порту
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Барселона
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    59'
    Свою атаку "горняки" всё же провели, в ходе которой Зубков выполнил красивый пас на правый край штрафной площади на Сикана, который сильно пробил низом в дальний угол, однако тер Штеген среагировал и ногой парировал мяч в поле. В атаке вторым темпом Невертон пробил издали, но мяч полетел очень высоко.
  • 58'
    Зубков попытался убежать в контратаку по правому флангу, но чисто мяч у него из-под ног сумел выудить Кристенсен. Александр только развёл руками.
  • 57'
    Из глубины поля Ромеу выполнил навес в направлении Левандовски, но высоковато летел мяч, в итоге оказавшись в руках Ризныка.
  • 56'
    Активно за кромкой поля разминаются запасные игроки "Барселоны". Вполне возможно, что Хави прибегнет к кадровым перестановкам уде совсем скоро.
  • 55'
    Рафинья выдал красивый пас на правый край штрафной площади на Гави, который выполнил прострел вдоль ворот, но защитникам "Шахтёра" удалось отбить мяч в аут.
  • 54'
    У букмекеров выровнялись коэффициенты на победу каждой из команд. На ничью котировка примерно такая же. Всё почти сейчас оценивается с вероятность в 33,3%.
  • Видеоповтор
    53'
    На повторе видно, что Кристенсен при помощи рук завалил на газон Сикана, но VAR не имеет права вмешиваться, так как дело было не в штрафной площади, да и на красную карточку эпизод никак не тянет.
  • Судья
    52'
    Сикан на правом фланге попытался обыграть Кристенсен, но упал в борьбе. Показалось, что последний нарушил правила, однако свисток судьи промолчал. Вся скамейка запасных "горняков" в гневе.
  • 51'
    Торрес выполнил длинный перевод на правый фланг на Рафинью, которые не сумел нормально обработать мяч, но всё же у боковой линии успел отдать пас назад.
  • 50'
    Украинцы в контратаке в этот вечер смотрятся куда интересней, чем "Барселона" в позиционных атаках. Испанцам никак не удаётся растянуть массированные оборонительные порядки соперника.
  • Опасный момент
    49'
    В первой контратаке номинальных хозяев Гочолеишвили продрался на правый край штрафной площади и с острого угла пробил на силу, но тер Штеген успел поставить перед собой руки, совершив сэйв.
  • 48'
    Торрес с левого фланга сместился в центр, после чего метров с 22 нанёс силовой удар по воротам, но мяч полетел на пару метров выше цели.
  • 47'
    Снова на стартовых секундах тайма "Шахтёр" всем составом расположился на своей трети поля, не стесняясь играть на вынос.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Шахтёр" пока что минимально ведёт в счёте. Отдыхаем...
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Араухо под занавес тайма схлопотал в свой пассив жёлтую карточку за грубую игру.
    • Офсайд
      45'
      Длинный заброс по левому флангу прошёл на рывок Невертона, но у того судьи зафиксировали положение "вне игры". Судя по повтору, вполне справедливо.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • 44'
      Левым флангом провели атаку гости, откуда пошёл навес в центр, но после рикошета мяч оказался в руках Ризныка, которому не составило никакого труда забрать такой мяч.
    • 43'
      Серьёзные приключения нажили каталонцы из-за своей пассивности. В первом тайме у них остаётся мало времени, чтобы что-то изменить.
    • 43'
      Не выпускают сейчас "горняки" своих соперников за середину поля. На серьёзном кураже сейчас действует чемпион Украины.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Даниил Сикан!!!
      Длиннющий перевод Зубков выполнил на правый фланг атаки, куда подключился Гочолеишвили. Гиорги вырезал подачу в штрафную площадку, а Сикан готовой чётко пробил метров с семи в противоход тер Штегену.
    • 41'
      3:2 - такова статистика ударом по воротам в этот вечер. По ударам в створ ворот - 1:0. Статистика ожидаемых голов (xG) показывает - 0,16 : 0,04.
    • 40'
      Снова слышен свист недовольства на трибунах. Публика желает, чтобы команды играли острее. В первом тайме на гол пока что никто не наиграл - счёт на табло справедливый.
    • 39'
      К кромке поля, пользуясь случаем, отправился Зубков, который решил поменять бутсы. Видимо, изначально парень не угадал с обувью на этот поединок.
    • Травма, повреждение
      38'
      А теперь уже сам Рафинья пострадал в единоборстве с Крыськивым, так что бразильцу потребовалась медицинская помощь.
    • Травма, повреждение
      37'
      Невертон опасно пошёл в стык с Рафиньей, после чего сам же жестковато приземлился на газон, получив повреждение поясницы. Но вроде бы ничего страшного.
    • 36'
      Хави с хмурым выражением лица отправился в своё кресло, чтобы обсудить что-то с одним из своих ассистентов.
    • 35'
      Заброс вперёд в направлении Сикана последовал, который мог выйти на ворота, но тер Штеген вышел далеко за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.
    • 34'
      Гави теперь с правого фланга решил выполнить мягкую навесную подачу в центр, но опять-таки это не получило никакого развития - ситуация разряжена украинцами.
    • 33'
      Рафинья с правого фланга выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади из-под Матвиенко, но защитники "Шахтёра" снова смогли отбиться.
    • 32'
      В комбинационном плане у каталонцев сейчас вообще ничего не получается. Все попытки обостряющих передач перехватываются соперниками.
    • Офсайд
      30'
      Длинный заброс вперёд следовал в направлении Судакова, против которого, казалось, сфолил защитник, но свисток судьи зафиксировал положение "вне игры".
    • 29'
      В последние несколько минут мяч гораздо больше контролирует "Шахтёр". Это достаточно удивительно. Каталонцы начали пытаться работать в высоком прессинге.
    • 28'
      Невертон на своей половине поля отобрал мяч у Канселу, после сего ринулся в контратаку, но его достал Ромеу, который чисто выбил мяч за боковую линию.
    • 27'
      Правым флангом развернули свою атаку "горняки", откуда Гочолеишвили выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но на замыкание никто из его партнёров по команде не поспел.
    • 26'
      "Горняки" сейчас перешли на чужую половину поля и без прессинга соперников смогли покатать мяч поперёк поля. С трибун слышится свист недовольства от испанских болельщиков.
    • 25'
      Торрес с левого фланга достаточно топорно пошёл в чужую штрафную площадку, где ближайший соперник без проблем сумел его обокрасть.
    • Фол, нарушение
      24'
      Сикан до конца прессинговал у чужой штрафной площади Араухо, но отобрать мяч без нарушения правил так и не сумел. Ничья сейчас по фолам - 3:3.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фол со стороны Алонсо зафиксировал в середине поля. Что-то забавное нарушитель после этого сказал судье, так что тот заулыбался.
    • 22'
      Левандовски после вертикального паса на левый край штрафной площади опередил на мгновение бросившегося навстречу Ризныка, но выпустил при этом мяч за лицевую линию поля.
    • 21'
      Марино Пушич не находит себе места, то садясь в кресло, то выскакивая к кромке поля. Очень переживает наставник "Шахтёра", надеясь добиться успешного результата в поединке с европейским грандом.
    • 20'
      Хави на предматчевой пресс-конференции заявил: "Мы должны быть скромными и терпеливыми". Действительно, его команда действует скромно в первой четверти матча, просто стараясь заставлять оппонентов побольше бегать.
    • 19'
      Видно, что задышали уже некоторые футболисты "Шахтёра". Куда больше соперников они двигаются, что со временем может достаточно серьёзно сказываться.
    • 18'
      В ответной атаке каталонцев Рафинья плотно пробил по воротам номинальных хозяев, но мяч полетел над перекладиной. Ризнык показал, что ситуацию он держал под контролем.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Отличный заброс от Матвиенко прошёл на левый край штрафной площади на Сикана, который с острого угла влепил на силу по воротам, однако тер Штеген не дрогнул, приняв выстрел на себя. Мяч отскочил далеко в поле.
    • 16'
      Букмекеры перед этим матчем называли "Барселону" достаточно большим фаворитом, считая, что она победит в этот вечер с разницей в два мяча.
    • 15'
      Рафинья с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку в направлении Левандовски, но тот снова проиграл единоборство на "втором этаже".
    • 14'
      Немало болельщиков сегодня собралось на трибунах "Фолькспаркштадион". Неплохую поддержку имеют обе команды. Но агрессивно в атаку, по-прежнему, никто не стремится.
    • 13'
      Левым флангом обострили игру барселонцы, откуда последовала подача в центр штрафной площади, но там центральные защитники "Шахтёра" были на месте.
    • 12'
      Рафинья на правом фланге попытался отдать красивый пас пяткой к лицевой линии на Канселу, но Матвиенко сыграл цепко, не пропустив мяч к адресату.
    • 11'
      Первая десятиминутка матча позади, а мы пока что с Вами ещё не увидели ни одного опасного момента у чьих-либо ворот.
    • 10'
      Гюндоган в ответной атаке "Барселоны" решил попытать счастья ударом из-за пределов штрафной площади, но мяч у него полетел выше и правее створа ворот.
    • 9'
      Сикан по левому краю теперь прорвался в чужую штрафную площадку, но потерял там мяч, после чего в попытке ответного отбора нарушил правила.
    • 8'
      Низкая подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, не приведя ни к чему опасному. В атаке вторым темпом низом пошла ещё одна прострельная передача в центр, но гости спокойно отбились.
    • Угловой
      7'
      Впервые украинцы вышли на чужую половину поля, проведя быструю контратаку, которая закончилась тем, что Сикан заработал угловой на правом фланге в борьбе с Араухо.
    • Травма, повреждение
      6'
      Повреждение колена получил страж ворот "Шахтёра". Арбитр позвал на помощь медицинскую бригаду, но вроде ничего критичного не произошло с Дмитрием, так что он должен продолжить встречу после заморозки повреждённого места.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ризнык рискованно затеял обыгрыш в своей штрафной площади Левандовски. Роберт в своём прессинге сумел только нарушить правила против вратаря.
    • 4'
      Тотальное доминирование каталонцев мы видим с первых секунд встречи. "Горняки" всем составом обосновались на своей трети поля, стараясь не подпускать оппонентов на ударную дистанцию.
    • Судья
      3'
      Левандовски продрался на левый край чужой штрафной площади, где упал в борьбе с двумя защитниками. Судья нарушение правил в этом эпизоде не усмотрел. Да и поляк не особо выпрашивал пенальти.
    • 2'
      Не очень привычно видеть "Барселону" в белых футболках, но именно в такой форме гости вышли на игру. Номинальные хозяева действуют в своих традиционных оранжево-чёрных цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Барселона

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    4.2% (7)
    Ничья
    7.8% (13)
    Барселона
    88% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    70.25% (85)
    Нет
    29.75% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    30.1% (50)
    1:3 Барселона
    16.3% (27)
    0:2 Барселона
    13.3% (22)
    0:1 Барселона
    5.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.6% (6)
    0:3 Барселона
    2.4% (4)
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