На повторе видно, что Кристенсен при помощи рук завалил на газон Сикана, но VAR не имеет права вмешиваться, так как дело было не в штрафной площади, да и на красную карточку эпизод никак не тянет.

У букмекеров выровнялись коэффициенты на победу каждой из команд. На ничью котировка примерно такая же. Всё почти сейчас оценивается с вероятность в 33,3%.

Рафинья выдал красивый пас на правый край штрафной площади на Гави, который выполнил прострел вдоль ворот, но защитникам "Шахтёра" удалось отбить мяч в аут.

Активно за кромкой поля разминаются запасные игроки "Барселоны". Вполне возможно, что Хави прибегнет к кадровым перестановкам уде совсем скоро.

Из глубины поля Ромеу выполнил навес в направлении Левандовски, но высоковато летел мяч, в итоге оказавшись в руках Ризныка.

Зубков попытался убежать в контратаку по правому флангу, но чисто мяч у него из-под ног сумел выудить Кристенсен. Александр только развёл руками.

Свою атаку "горняки" всё же провели, в ходе которой Зубков выполнил красивый пас на правый край штрафной площади на Сикана, который сильно пробил низом в дальний угол, однако тер Штеген среагировал и ногой парировал мяч в поле. В атаке вторым темпом Невертон пробил издали, но мяч полетел очень высоко.

Снова на стартовых секундах тайма "Шахтёр" всем составом расположился на своей трети поля, не стесняясь играть на вынос.

Торрес с левого фланга сместился в центр, после чего метров с 22 нанёс силовой удар по воротам, но мяч полетел на пару метров выше цели.

В первой контратаке номинальных хозяев Гочолеишвили продрался на правый край штрафной площади и с острого угла пробил на силу, но тер Штеген успел поставить перед собой руки, совершив сэйв.

Украинцы в контратаке в этот вечер смотрятся куда интересней, чем "Барселона" в позиционных атаках. Испанцам никак не удаётся растянуть массированные оборонительные порядки соперника.

Торрес выполнил длинный перевод на правый фланг на Рафинью, которые не сумел нормально обработать мяч, но всё же у боковой линии успел отдать пас назад.

Сикан на правом фланге попытался обыграть Кристенсен, но упал в борьбе. Показалось, что последний нарушил правила, однако свисток судьи промолчал. Вся скамейка запасных "горняков" в гневе.

Первый тайм окончен! "Шахтёр" пока что минимально ведёт в счёте. Отдыхаем...

К кромке поля, пользуясь случаем, отправился Зубков, который решил поменять бутсы. Видимо, изначально парень не угадал с обувью на этот поединок.

Снова слышен свист недовольства на трибунах. Публика желает, чтобы команды играли острее. В первом тайме на гол пока что никто не наиграл - счёт на табло справедливый.

3:2 - такова статистика ударом по воротам в этот вечер. По ударам в створ ворот - 1:0. Статистика ожидаемых голов (xG) показывает - 0,16 : 0,04.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Даниил Сикан!!! Длиннющий перевод Зубков выполнил на правый фланг атаки, куда подключился Гочолеишвили. Гиорги вырезал подачу в штрафную площадку, а Сикан готовой чётко пробил метров с семи в противоход тер Штегену.

Не выпускают сейчас "горняки" своих соперников за середину поля. На серьёзном кураже сейчас действует чемпион Украины.

Серьёзные приключения нажили каталонцы из-за своей пассивности. В первом тайме у них остаётся мало времени, чтобы что-то изменить.

Левым флангом провели атаку гости, откуда пошёл навес в центр, но после рикошета мяч оказался в руках Ризныка, которому не составило никакого труда забрать такой мяч.

Длинный заброс по левому флангу прошёл на рывок Невертона, но у того судьи зафиксировали положение "вне игры". Судя по повтору, вполне справедливо.

Араухо под занавес тайма схлопотал в свой пассив жёлтую карточку за грубую игру.

38' А теперь уже сам Рафинья пострадал в единоборстве с Крыськивым, так что бразильцу потребовалась медицинская помощь.

37' Невертон опасно пошёл в стык с Рафиньей, после чего сам же жестковато приземлился на газон, получив повреждение поясницы. Но вроде бы ничего страшного.

36' Хави с хмурым выражением лица отправился в своё кресло, чтобы обсудить что-то с одним из своих ассистентов.

35' Заброс вперёд в направлении Сикана последовал, который мог выйти на ворота, но тер Штеген вышел далеко за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.

34' Гави теперь с правого фланга решил выполнить мягкую навесную подачу в центр, но опять-таки это не получило никакого развития - ситуация разряжена украинцами.

33' Рафинья с правого фланга выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади из-под Матвиенко, но защитники "Шахтёра" снова смогли отбиться.

32' В комбинационном плане у каталонцев сейчас вообще ничего не получается. Все попытки обостряющих передач перехватываются соперниками.

30' Длинный заброс вперёд следовал в направлении Судакова, против которого, казалось, сфолил защитник, но свисток судьи зафиксировал положение "вне игры".

29' В последние несколько минут мяч гораздо больше контролирует "Шахтёр". Это достаточно удивительно. Каталонцы начали пытаться работать в высоком прессинге.

28' Невертон на своей половине поля отобрал мяч у Канселу, после сего ринулся в контратаку, но его достал Ромеу, который чисто выбил мяч за боковую линию.

27' Правым флангом развернули свою атаку "горняки", откуда Гочолеишвили выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но на замыкание никто из его партнёров по команде не поспел.

26' "Горняки" сейчас перешли на чужую половину поля и без прессинга соперников смогли покатать мяч поперёк поля. С трибун слышится свист недовольства от испанских болельщиков.

25' Торрес с левого фланга достаточно топорно пошёл в чужую штрафную площадку, где ближайший соперник без проблем сумел его обокрасть.

24' Сикан до конца прессинговал у чужой штрафной площади Араухо, но отобрать мяч без нарушения правил так и не сумел. Ничья сейчас по фолам - 3:3.

23' Фол со стороны Алонсо зафиксировал в середине поля. Что-то забавное нарушитель после этого сказал судье, так что тот заулыбался.

22' Левандовски после вертикального паса на левый край штрафной площади опередил на мгновение бросившегося навстречу Ризныка, но выпустил при этом мяч за лицевую линию поля.

21' Марино Пушич не находит себе места, то садясь в кресло, то выскакивая к кромке поля. Очень переживает наставник "Шахтёра", надеясь добиться успешного результата в поединке с европейским грандом.

20' Хави на предматчевой пресс-конференции заявил: "Мы должны быть скромными и терпеливыми". Действительно, его команда действует скромно в первой четверти матча, просто стараясь заставлять оппонентов побольше бегать.

19' Видно, что задышали уже некоторые футболисты "Шахтёра". Куда больше соперников они двигаются, что со временем может достаточно серьёзно сказываться.

18' В ответной атаке каталонцев Рафинья плотно пробил по воротам номинальных хозяев, но мяч полетел над перекладиной. Ризнык показал, что ситуацию он держал под контролем.

17' ОПАСНО! Отличный заброс от Матвиенко прошёл на левый край штрафной площади на Сикана, который с острого угла влепил на силу по воротам, однако тер Штеген не дрогнул, приняв выстрел на себя. Мяч отскочил далеко в поле.

16' Букмекеры перед этим матчем называли "Барселону" достаточно большим фаворитом, считая, что она победит в этот вечер с разницей в два мяча.

15' Рафинья с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку в направлении Левандовски, но тот снова проиграл единоборство на "втором этаже".

14' Немало болельщиков сегодня собралось на трибунах "Фолькспаркштадион". Неплохую поддержку имеют обе команды. Но агрессивно в атаку, по-прежнему, никто не стремится.

13' Левым флангом обострили игру барселонцы, откуда последовала подача в центр штрафной площади, но там центральные защитники "Шахтёра" были на месте.

12' Рафинья на правом фланге попытался отдать красивый пас пяткой к лицевой линии на Канселу, но Матвиенко сыграл цепко, не пропустив мяч к адресату.

11' Первая десятиминутка матча позади, а мы пока что с Вами ещё не увидели ни одного опасного момента у чьих-либо ворот.

10' Гюндоган в ответной атаке "Барселоны" решил попытать счастья ударом из-за пределов штрафной площади, но мяч у него полетел выше и правее створа ворот.

9' Сикан по левому краю теперь прорвался в чужую штрафную площадку, но потерял там мяч, после чего в попытке ответного отбора нарушил правила.

8' Низкая подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, не приведя ни к чему опасному. В атаке вторым темпом низом пошла ещё одна прострельная передача в центр, но гости спокойно отбились.

7' Впервые украинцы вышли на чужую половину поля, проведя быструю контратаку, которая закончилась тем, что Сикан заработал угловой на правом фланге в борьбе с Араухо.

6' Повреждение колена получил страж ворот "Шахтёра". Арбитр позвал на помощь медицинскую бригаду, но вроде ничего критичного не произошло с Дмитрием, так что он должен продолжить встречу после заморозки повреждённого места.

5' Ризнык рискованно затеял обыгрыш в своей штрафной площади Левандовски. Роберт в своём прессинге сумел только нарушить правила против вратаря.

4' Тотальное доминирование каталонцев мы видим с первых секунд встречи. "Горняки" всем составом обосновались на своей трети поля, стараясь не подпускать оппонентов на ударную дистанцию.

3' Левандовски продрался на левый край чужой штрафной площади, где упал в борьбе с двумя защитниками. Судья нарушение правил в этом эпизоде не усмотрел. Да и поляк не особо выпрашивал пенальти.

2' Не очень привычно видеть "Барселону" в белых футболках, но именно в такой форме гости вышли на игру. Номинальные хозяева действуют в своих традиционных оранжево-чёрных цветах.