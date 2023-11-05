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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Шахтёр Донецк
 
Позже
Барселона
Прогнозы 45
Шахтёр Донецк 2.2% (1)
X 6.7% (3)
Барселона 91.1% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Барселона
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Барселона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ЛЧ
5:1
Е
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 2 0.67
Ракицкий Ярослав 1 0.33
Судаков Георгий 1 0.33
Келси Кевин 1 0.33
Назарина Егор 0 0
Конопля Ефим 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 0.67
Торрес Ферран 2 0.67
Лопес Фермин 1 0.33
Левандовски Роберт 1 0.33
Гави 1 0.33
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 3 0
Сикан Даниил 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Торрес Ферран 1 0
Араухо Рональд 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
7 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0
Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0
Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Барселона

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 1 0 2 5 - 7 3
4.
Антверпен
 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Порту
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Барселона
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 45
    Шахтёр Донецк 2.2% (1)
    X 6.7% (3)
    Барселона 91.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Барселона
    9.92
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Барселона

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    2.2% (1)
    Ничья
    6.7% (3)
    Барселона
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    31.1% (14)
    0:2 Барселона
    24.4% (11)
    1:3 Барселона
    15.6% (7)
    0:1 Барселона
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Шахтёр Донецк
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