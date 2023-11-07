Тур: 4. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Эрнандес Алехандро
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
9'
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
232 Количество передач 205
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Зюле
Никлас
19
Брандт
Юлиан
22
Поуп
Ник
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
42 Бланк ХендриЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.25
|Нмеча Феликс
|1
|0.25
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрн Дэн
|1
|0.25
|Шёр Фабиан
|1
|0.25
|Альмирон Мигель
|1
|0.25
|Лонгстафф Шон
|1
|0.25
|Триппьер Киран
|0
|0
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Исак Александр
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Ньюкасл
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Ньюкасл
Исход игры
Боруссия Д
57.1% (108)
Ничья
22.2% (42)
Ньюкасл
20.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
28% (53)
1:1 Ничья
13.2% (25)
1:0 Боруссия Д
5.8% (11)
2:2 Ничья
5.3% (10)
1:2 Ньюкасл
3.7% (7)
3:2 Боруссия Д
2.1% (4)
2:0 Боруссия Д
2.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (3)
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