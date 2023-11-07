Как хорош в обороне Адейеми!!! Оттесняет он корпусом Уиллока от мяча и даёт уйти сфере за лицевую.

Альмирона на правом фланге сбивает Рюэрсон и дарит гостям штрафной на половине поля "Боруссии"! До ворот далеко, однако отсюда Триппьер может отлично навесить.

Очень уверенно обороняется "Боруссия", по обоим флангам попытались атаковать "сороки" после стандарта - везде их встретили игроки в жёлтых майках.

Альмирон угодил в офсайд на правом фланге в очередной атаке от гостей.

Игроков "Боруссии" на их половине поля сейчас не 11, а 12. Играют они прямо перед легендарной стеной - стоячей трибуной их домашней арены.

ЖОЭЛИНТОН!!! КАК ТЫ НЕ ПОПАЛ! Здорово Ливраменто продвинулся по правому флангу и навесил на линию вратарской на бразильца, который в падении головой под опекой Эзкана пробил на считаные сантиметры левее штанги ворот Кобеля!

Альмирон удар отчаяния исполнил с правого фланга после загубленного его партнёром момента. Но настолько неточный он был, что его можно было пропустить мимо глаз.

Адейеми на ложных движениях сместился в центр и пробил по воротам Поупа - на месте вратарь.

Похоже на акцию от фанатов "Боруссии". Картонными золотыми слитками они завалили поле арены.

А это Ливраменто опасно врывался по правому флангу в штрафную, однако никто на опаснейший прострел от Тино не отклиунсля на дальней штанге!

Теперь и Альмирон напоминает нам, что он вышел на поле - с правого фланга с угла штрафной он зарядил по воротам Кобеля, но в створ не попал.

Брандт! Вот это опасно! Вошёл Юлиан в штрафную гостей с левого фланга и пробил с довольно неприятного расстояния обводящим ударом - Поуп в падении переводит мяч на угловой!

Как я и говорил - перестановки сделал Хау в своей команде. Гордон и Альмирон вышли на поле вместо... Холла и Уилсона!

Ливраменто зацепили за плечо на половине поля "Ньюкасла". Мяч у гостей.

Кажется, Хау надумал замену сразу после перерыва. Уже отправил он разминаться Альмирона.

Грубо Зюле прыгнул в ноги Жоэлинтону, однако запас жёлтых карточек рефери пока бережёт.

Корнер под конец тайма заработали гости усилиями Ливраменто на правом фланге! Триппьер неизменно у мяча.

Опасно! Скидку на дальней штанге после подачи делал Ласселлс на Жоэлинтона, тот метров с 7-8 пробил головой в створ ворот Кобеля - Грегор на месте!

Ещё одну подачу задумал Триппьер с правого фланга - на месте защита Дортмунда.

42' Контролируют неспеша мяч игроки хозяев. Сейчас очень важно никому из соперников не пропустить.

41' Решил хитро разыграть стандарт Триппьер с партнёром, покатил в центр, откуда на правый фланг пошёл перевод на Уиллока. Однако слишком сильно был послан мяч - уходит сфера за лицевую.

40' Правым флангом в новую атаку вышли "сороки", где заработали фол! Гимараэс в центре внимания, пострадал он в борьбе с Нмечей.

39' Поиграли соперники и теперь ответный фол примерно там же случился. Забитцер словно отомстил Гимараэсу за Эзкана, повалив бразильца.

39' Гимараэс сбивает Эзкана в опорной зоне.

38' Рюэрсон с левого фланга закрутил мяч прямо в руки Поупу. Таким Ника не напугать.

37' Теперь уже Жоэлинтон после передачи из глубины принимал мяч почти между обороной хозяев и Кобелем, однако не смог бразилец обработать сферу. Кажется, даже офсайда не было!

36' Ай как хорошо! Получил точнейшую передачу от партнёра Забитцер на линии штрафной и метил в правую "девятку" ворот Поупа - выше крестовины!

35' Фюллькруг корпусом жёстко играет против Жоэлинтона, да так, что крепкий бразилец аж падает на бровке поля.

34' Сравнялся почти процент владения. Если в первые минуты он был с подавляющим перевесом за хозяевами, то теперь дошёл до скромных 53 на 47.

33' Ощущение, что прибрали мяч к своим ногам игроки "сорок" после пропущенного. Пытаются они найти путь к воротам "Боруссии" во второй трети поля, но пока бесполезно.

32' Остро! Замыкал подачу Триппьера с угла Шёр где-то в центре штрафной, но удар получился слабеньким у Фабиана.

30' Ливраменто получил мяч на правом фланге в штрафной хозяев, навесил в Рюэрсона и заработал угловой для "сорок"!

29' Ринулись гости отыгрываться, снова Триппьер в главной роли. Навешивал Киран в штрафную, однако получилось слишком сильно - на противоположный, левый фланг, где никого не было из партнёров.

28' Искусный гол, конечно. Думаю, его нам будут крутить ещё не раз во всяких подборках и тому подобном. А мы продолжаем, закономерное лидерство "Боруссии"!

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! НИКЛАААС ФЮЛЬКРУУУУГ, 1:0!!! Шикарной комбинацией дошли дортмундцы до штрафной "сорок", в одной из передач Забитцер сыграл пяточкой вперёд, но в конечном итоге сам австриец получил мяч на правом углу вратарской Поупа и прострелил на Фюллькруга, который сильным ударом с нескольких метров под перекладину поразил ворота гостей!



25' Уиллок в борьбе на левом фланге не смог переиграть Эзкана.

25' Удивительно, Хуммельс оказался на позиции левого крайнего форварда и сфолил на Уилсоне в атаке, поставив англичанину подножку.

24' Адейеми с левого фланга врывался в штрафную гостей и опасно простреливал - никого на пути мяча из футболистов в жёлто-чёрных цветах не оказалось.

23' Тем временем недовольно гудит стадион. Удалось "Ньюкаслу" отвести игру от своих ворот и создать пару-тройку атак к воротам Кобеля.

22' Ай как здорово! Триппьер разыграл корнер и завладел мячом уже у линии штрафной на правом фланге, сделал сильный прострел во вратарскую Кобеля, где никто на него не откликнулся.

22' А это первый угловой гостей! Уилсон в борьбе с Хуммельсом его заработал. Триппьер у мяча.

21' Уиллок на левом фланге взял инициативу на себя и навесил на дальнюю штангу - прямо на Уилсона. Не достал уходящий за лицевую мяч Каллум.

20' Напомним, что в третьем туре группового этапа ЛЧ эти команды сыграли в Ньюкасле - минимальную победу дортмундцы увезли домой благодаря голу Нмечи.

19' Ливраменто и Триппьер пытались соорудить атаку по правому флангу, но как же хорош Шлоттербек в перехвате. Снова с мячом "шмели".

18' Украшение игры - не только поющий стадион, но и погода. Не ожидается осадков сейчас в Дортмунде, на столбике термометра к вечеру - комфортные для футбола +10 градусов.

17' И опять контроль за игроками в жёлто-чёрной форме. Как же легко они возвращают себе владение!

16' А вот уже гораздо опаснее! Адейеми с правого фланга вошёл в штрафную и пробил по воротам Поупа - справляется с ударом голкипер, однако выглядело это как пока самый острый момент матча.

15' Рюэрсон "качнул" игрока соперника на левом фланге и навесил, совсем не мешал ему Ливраменто. Холл из вратарской Поупа выбивает мяч прочь.

14' Что ж, перешли в позиционный контроль дортмундцы. А вот атак от "сорок" мы в последнее время не видим.

13' Опасненько! Не опасно, а именно опасненько бил с линии штрафной Нмеча! Поуп ликвидирует этот не самый сильный удар по центру.

12' Да, подсказывают нам, что в руку Уиллоку мяч попал, но в естественном положении была конечность англичанина. Конечно, не было никакой игры рукой в помине.

11' Что-то не нравится хозяевам после подачи корнера, руки практически вся команда поднимает под возгласы стадиона. Что же там было?

11' И снова Холл в центре внимания. Неприятно он срезает мяч за лицевую после подачи от Брандта, привезя команде необязательный угловой!

10' А вот и фол. До штрафной тут метров 10-15... Брандт у мяча.

9' А вот и первый "горчичник"! Юный защитник "сорок" Холл держал Фюллькруга за футболку и помешал Никласу выйти на оперативный простор по правому флангу.

9' Как же непривычно видеть Зюле на левом фланге. Но сегодня это так.

8' Зюле прессинговал Холла на правом фланге у лицевой, однако игрок гостей не дал заработать угловой.

7' А это Бранд! Здорово "шмели" соорудили атаку по правому флангу, Адейеми нашёл Брандта на углу штрафной, который пробил - над перекладиной ворот Поупа!

7' Осторожничают обе команды на стартовых минутах. Совсем не похоже на то, что мы видели две недели назад на "Сент-Джеймс Парке", когда с первых минут к обоим воротам посыпался град атак.

6' Удаётся отбиться футболистам "сорок", вторым темпом атаковал Адейеми по левому флангу уже, однако опытного Триппьера просто так не обыграть.

5' Атака Дортмунда! Нмеча перевёл на правый фланг на Адейеми, который прошёлся до лицевой и заработал первый угловой в матче!

4' Рюэрсон на левом фланге заблокировал навес от Триппьера, после вбрасывания Киран всё же навесил в штрафную "шмелей". но там надёжен центр обороны "Боруссии".

3' Ливраменто убегал по правому флангу - Шлоттербек его чётким приёмом обезоружил.

2' Взяли круглого под контроль хозяева и активно владеют им на чужой половине поля. До опасной атаки не дошло.

2' Всё в порядке с Уиллоком в итоге, секунд 30 полежал и продолжил англичанин игру!

1' А вот и первый стык - Хуммельс зацепил на правом фланге Уиллока. Небольшие проблемы у молодого хавбека гостей.

1' В классических жёлто-черных цветах дортмундцы. Зелёно-белый, немного непривычный комплект - у гостей.