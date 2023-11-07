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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Боруссия Д
1:0
Второй тайм: 58'
Ньюкасл
0'
9' Желтая карточка
Холл Льюис
1:0
26' Гол
Фюллькруг Никлас

Ход матча

9'
 
Холл Льюис
26'
Фюллькруг Никлас
(Забитцер Марсель)
1:0
46'
 
Гордон Энтони
Уилсон Каллум
46'
 
Альмирон Мигель
Холл Льюис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 232 Количество передач 205
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 189
Боруссия Д 57.1% (108)
X 22.2% (42)
Ньюкасл 20.6% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
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1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
20
Забитцер
Марсель
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
8
Нмеча
Феликс
19
Брандт
Юлиан
14
Фюллькруг
Никлас
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
21
Ливраменто
Валентино
9
Уилсон
Каллум
7
Жоэлинтон
Боруссия Д
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Боруссия Д
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 1 0.25
Нмеча Феликс 1 0.25
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрн Дэн 1 0.25
Шёр Фабиан 1 0.25
Альмирон Мигель 1 0.25
Лонгстафф Шон 1 0.25
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Исак Александр 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимараэс Бруно 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Поуп Ник 1 0
Холл Льюис 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Ньюкасл

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 4 2 1 1 2 - 2 7
2.
ПСЖ
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Ньюкасл
 0:1 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Милан
 3 0 2 1 0 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Ньюкасл
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Альмирон удар отчаяния исполнил с правого фланга после загубленного его партнёром момента. Но настолько неточный он был, что его можно было пропустить мимо глаз.
  • Опасный момент
    56'
    ЖОЭЛИНТОН!!! КАК ТЫ НЕ ПОПАЛ! Здорово Ливраменто продвинулся по правому флангу и навесил на линию вратарской на бразильца, который в падении головой под опекой Эзкана пробил на считаные сантиметры левее штанги ворот Кобеля!
  • 56'
    Игроков "Боруссии" на их половине поля сейчас не 11, а 12. Играют они прямо перед легендарной стеной - стоячей трибуной их домашней арены.
  • Офсайд
    55'
    Альмирон угодил в офсайд на правом фланге в очередной атаке от гостей.
  • 54'
    Очень уверенно обороняется "Боруссия", по обоим флангам попытались атаковать "сороки" после стандарта - везде их встретили игроки в жёлтых майках.
  • Фол, нарушение
    53'
    Альмирона на правом фланге сбивает Рюэрсон и дарит гостям штрафной на половине поля "Боруссии"! До ворот далеко, однако отсюда Триппьер может отлично навесить.
  • 52'
    Как хорош в обороне Адейеми!!! Оттесняет он корпусом Уиллока от мяча и даёт уйти сфере за лицевую.
  • Офсайд
    51'
    Офсайдом от Фюллькруга заканчивается стандарт.
  • Опасный момент
    50'
    Брандт! Вот это опасно! Вошёл Юлиан в штрафную гостей с левого фланга и пробил с довольно неприятного расстояния обводящим ударом - Поуп в падении переводит мяч на угловой!
  • 49'
    Теперь и Альмирон напоминает нам, что он вышел на поле - с правого фланга с угла штрафной он зарядил по воротам Кобеля, но в створ не попал.
  • 48'
    А это Ливраменто опасно врывался по правому флангу в штрафную, однако никто на опаснейший прострел от Тино не отклиунсля на дальней штанге!
  • 48'
    Оперативно убрали футболисты посторонние предметы, игра продолжается!
  • 48'
    Похоже на акцию от фанатов "Боруссии". Картонными золотыми слитками они завалили поле арены.
  • Судья
    47'
    Какие-то предметы полетели на поле. Игра приостановлена.
  • 47'
    Адейеми на ложных движениях сместился в центр и пробил по воротам Поупа - на месте вратарь.
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    • Замена
      46'
      Как я и говорил - перестановки сделал Хау в своей команде. Гордон и Альмирон вышли на поле вместо... Холла и Уилсона!
    • Второй тайм начался
      46'
      Возвращаемся в Дортмунд! Ждёт нас второй тайм, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! 1:0 в пользу "Боруссии", отдыхаем...
    • 45'
      Ещё одну подачу задумал Триппьер с правого фланга - на месте защита Дортмунда.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к тайму.
    • Опасный момент
      45'
      Опасно! Скидку на дальней штанге после подачи делал Ласселлс на Жоэлинтона, тот метров с 7-8 пробил головой в створ ворот Кобеля - Грегор на месте!
    • Угловой
      45'
      Корнер под конец тайма заработали гости усилиями Ливраменто на правом фланге! Триппьер неизменно у мяча.
    • Фол, нарушение
      44'
      Грубо Зюле прыгнул в ноги Жоэлинтону, однако запас жёлтых карточек рефери пока бережёт.
    • 44'
      Кажется, Хау надумал замену сразу после перерыва. Уже отправил он разминаться Альмирона. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Ливраменто зацепили за плечо на половине поля "Ньюкасла". Мяч у гостей.
    • 42'
      Контролируют неспеша мяч игроки хозяев. Сейчас очень важно никому из соперников не пропустить.
    • 41'
      Решил хитро разыграть стандарт Триппьер с партнёром, покатил в центр, откуда на правый фланг пошёл перевод на Уиллока. Однако слишком сильно был послан мяч - уходит сфера за лицевую.
    • Фол, нарушение
      40'
      Правым флангом в новую атаку вышли "сороки", где заработали фол! Гимараэс в центре внимания, пострадал он в борьбе с Нмечей.
    • Фол, нарушение
      39'
      Поиграли соперники и теперь ответный фол примерно там же случился. Забитцер словно отомстил Гимараэсу за Эзкана, повалив бразильца.
    • Фол, нарушение
      39'
      Гимараэс сбивает Эзкана в опорной зоне. 
    • 38'
      Рюэрсон с левого фланга закрутил мяч прямо в руки Поупу. Таким Ника не напугать.
    • Опасный момент
      37'
      Теперь уже Жоэлинтон после передачи из глубины принимал мяч почти между обороной хозяев и Кобелем, однако не смог бразилец обработать сферу. Кажется, даже офсайда не было!
    • Опасный момент
      36'
      Ай как хорошо! Получил точнейшую передачу от партнёра Забитцер на линии штрафной и метил в правую "девятку" ворот Поупа - выше крестовины!
    • Фол, нарушение
      35'
      Фюллькруг корпусом жёстко играет против Жоэлинтона, да так, что крепкий бразилец аж падает на бровке поля.
    • 34'
      Сравнялся почти процент владения. Если в первые минуты он был с подавляющим перевесом за хозяевами, то теперь дошёл до скромных 53 на 47.
    • 33'
      Ощущение, что прибрали мяч к своим ногам игроки "сорок" после пропущенного. Пытаются они найти путь к воротам "Боруссии" во второй трети поля, но пока бесполезно.
    • Опасный момент
      32'
      Остро! Замыкал подачу Триппьера с угла Шёр где-то в центре штрафной, но удар получился слабеньким у Фабиана.
    • Угловой
      30'
      Ливраменто получил мяч на правом фланге в штрафной хозяев, навесил в Рюэрсона и заработал угловой для "сорок"!
    • 29'
      Ринулись гости отыгрываться, снова Триппьер в главной роли. Навешивал Киран в штрафную, однако получилось слишком сильно - на противоположный, левый фланг, где никого не было из партнёров.
    • 28'
      Искусный гол, конечно. Думаю, его нам будут крутить ещё не раз во всяких подборках и тому подобном. А мы продолжаем, закономерное лидерство "Боруссии"!
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! НИКЛАААС ФЮЛЬКРУУУУГ, 1:0!!! Шикарной комбинацией дошли дортмундцы до штрафной "сорок", в одной из передач Забитцер сыграл пяточкой вперёд, но в конечном итоге сам австриец получил мяч на правом углу вратарской Поупа и прострелил на Фюллькруга, который сильным ударом с нескольких метров под перекладину поразил ворота гостей!
       
    • 25'
      Уиллок в борьбе на левом фланге не смог переиграть Эзкана. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Удивительно, Хуммельс оказался на позиции левого крайнего форварда и сфолил на Уилсоне в атаке, поставив англичанину подножку.
    • 24'
      Адейеми с левого фланга врывался в штрафную гостей и опасно простреливал - никого на пути мяча из футболистов в жёлто-чёрных цветах не оказалось.
    • 23'
      Тем временем недовольно гудит стадион. Удалось "Ньюкаслу" отвести игру от своих ворот и создать пару-тройку атак к воротам Кобеля.
    • 22'
      Ай как здорово! Триппьер разыграл корнер и завладел мячом уже у линии штрафной на правом фланге, сделал сильный прострел во вратарскую Кобеля, где никто на него не откликнулся.
    • Угловой
      22'
      А это первый угловой гостей! Уилсон в борьбе с Хуммельсом его заработал. Триппьер у мяча.
    • 21'
      Уиллок на левом фланге взял инициативу на себя и навесил на дальнюю штангу - прямо на Уилсона. Не достал уходящий за лицевую мяч Каллум.
    • 20'
      Напомним, что в третьем туре группового этапа ЛЧ эти команды сыграли в Ньюкасле - минимальную победу дортмундцы увезли домой благодаря голу Нмечи.
    • 19'
      Ливраменто и Триппьер пытались соорудить атаку по правому флангу, но как же хорош Шлоттербек в перехвате. Снова с мячом "шмели".
    • Дождь
      18'
      Украшение игры - не только поющий стадион, но и погода. Не ожидается осадков сейчас в Дортмунде, на столбике термометра к вечеру - комфортные для футбола +10 градусов.
    • 17'
      И опять контроль за игроками в жёлто-чёрной форме. Как же легко они возвращают себе владение! 
    • Опасный момент
      16'
      А вот уже гораздо опаснее! Адейеми с правого фланга вошёл в штрафную и пробил по воротам Поупа - справляется с ударом голкипер, однако выглядело это как пока самый острый момент матча.
    • 15'
      Рюэрсон "качнул" игрока соперника на левом фланге и навесил, совсем не мешал ему Ливраменто. Холл из вратарской Поупа выбивает мяч прочь.
    • 14'
      Что ж, перешли в позиционный контроль дортмундцы. А вот атак от "сорок" мы в последнее время не видим.
    • Опасный момент
      13'
      Опасненько! Не опасно, а именно опасненько бил с линии штрафной Нмеча! Поуп ликвидирует этот не самый сильный удар по центру.
    • 12'
      Да, подсказывают нам, что в руку Уиллоку мяч попал, но в естественном положении была конечность англичанина. Конечно, не было никакой игры рукой в помине. 
    • 11'
      Что-то не нравится хозяевам после подачи корнера, руки практически вся команда поднимает под возгласы стадиона. Что же там было?
    • Угловой
      11'
      И снова Холл в центре внимания. Неприятно он срезает мяч за лицевую после подачи от Брандта, привезя команде необязательный угловой!
    • Фол, нарушение
      10'
      А вот и фол. До штрафной тут метров 10-15... Брандт у мяча.
    • Желтая карточка
      9'
      А вот и первый "горчичник"! Юный защитник "сорок" Холл держал Фюллькруга за футболку и помешал Никласу выйти на оперативный простор по правому флангу.
    • 9'
      Как же непривычно видеть Зюле на левом фланге. Но сегодня это так. 
    • 8'
      Зюле прессинговал Холла на правом фланге у лицевой, однако игрок гостей не дал заработать угловой.
    • 7'
      А это Бранд! Здорово "шмели" соорудили атаку по правому флангу, Адейеми нашёл Брандта на углу штрафной, который пробил - над перекладиной ворот Поупа!
    • 7'
      Осторожничают обе команды на стартовых минутах. Совсем не похоже на то, что мы видели две недели назад на "Сент-Джеймс Парке", когда с первых минут к обоим воротам посыпался град атак.
    • 6'
      Удаётся отбиться футболистам "сорок", вторым темпом атаковал Адейеми по левому флангу уже, однако опытного Триппьера просто так не обыграть.
    • Угловой
      5'
      Атака Дортмунда! Нмеча перевёл на правый фланг на Адейеми, который прошёлся до лицевой и заработал первый угловой в матче!
    • 4'
      Рюэрсон на левом фланге заблокировал навес от Триппьера, после вбрасывания Киран всё же навесил в штрафную "шмелей". но там надёжен центр обороны "Боруссии".
    • 3'
      Ливраменто убегал по правому флангу - Шлоттербек его чётким приёмом обезоружил.
    • 2'
      Взяли круглого под контроль хозяева и активно владеют им на чужой половине поля. До опасной атаки не дошло.
    • 2'
      Всё в порядке с Уиллоком в итоге, секунд 30 полежал и продолжил англичанин игру! 
    • Травма, повреждение
      1'
      А вот и первый стык - Хуммельс зацепил на правом фланге Уиллока. Небольшие проблемы у молодого хавбека гостей.
    • 1'
      В классических жёлто-черных цветах дортмундцы. Зелёно-белый, немного непривычный комплект - у гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!!!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Боруссия Д
    57.1% (108)
    Ничья
    22.2% (42)
    Ньюкасл
    20.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    28% (53)
    1:1 Ничья
    13.2% (25)
    1:0 Боруссия Д
    5.8% (11)
    2:2 Ничья
    5.3% (10)
    1:2 Ньюкасл
    3.7% (7)
    3:2 Боруссия Д
    2.1% (4)
    2:0 Боруссия Д
    2.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (3)
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