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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Боруссия Д
 
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Ньюкасл
Прогнозы 47
Боруссия Д 68.1% (32)
X 23.4% (11)
Ньюкасл 8.5% (4)
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Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Ньюкасл
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3.70
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3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Феликс 1 0.33
Шлоттербек Нико 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрн Дэн 1 0.33
Шёр Фабиан 1 0.33
Альмирон Мигель 1 0.33
Лонгстафф Шон 1 0.33
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Исак Александр 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимараэс Бруно 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Поуп Ник 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Ньюкасл

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Ньюкасл
 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Боруссия Д
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Милан
 3 0 2 1 0 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия Д
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Боруссия Д 68.1% (32)
    X 23.4% (11)
    Ньюкасл 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Ньюкасл
    2.70
    Реклама, pari.ru
    3.70
    Реклама, pari.ru
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Ньюкасл

    Исход игры
    Боруссия Д
    68.1% (32)
    Ничья
    23.4% (11)
    Ньюкасл
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    40.4% (19)
    1:0 Боруссия Д
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    3:2 Боруссия Д
    4.3% (2)
    2:0 Боруссия Д
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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