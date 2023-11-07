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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Духаиль
1:2
Перерыв
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
1:0
8' Гол
Коутиньо Филиппе
23' Желтая карточка
Айман Юсеф
1:1
27' Гол
Талиска Андерсон
1:2
37' Гол
Талиска Андерсон

Ход матча

8'
Коутиньо Филиппе
(Олунга Майкл)
1:0
23'
Айман Юсеф
 
27'
1:1
Талиска Андерсон
(Гариб Абдуррахман)
37'
1:2
Талиска Андерсон
(Мане Садио)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 130
Аль-Духаиль 4.6% (6)
X 4.6% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 90.8% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Духаиль
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Закария
Салах
33
Мун-Хван
Ким
35
Семеду
Рубен
4
Айман
Юсеф
3
Аль-Наими
Мохаммед
23
Модибо
Ассим
22
Ибрахим
Бамба
7
Мохаммед
Исмаиль
9
Коутиньо
Филиппе
11
Али
Алмоез
14
Олунга
Майкл
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
5
Аль-Амри
Абдулела
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
15
Теллес
Алекс
77
Брозович
Марсело
14
Аль-Наджи
Сами
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
10
Мане
Садио
Аль-Духаиль
4-2-3-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коутиньо Филиппе 1 0.25
Олунга Майкл 1 0.25
Али Алмоез 1 0.25
Мохаммед Исмаиль 1 0.25
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 7 1.4
Роналду Криштиану 3 0.6
Гариб Абдуррахман 1 0.2
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Брозович Марсело 1 0.2
Мане Садио 1 0.2
Кассем Мохаммед 1 0.2
Яхья Айман 0 0

Карточки

Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айман Юсеф 2 0
Семеду Рубен 1 0
Олунга Майкл 1 0
Али Алмоез 1 0
Муса Мохамед II 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Хассан Абдулазиз 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0

Результаты матчей

Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
11
Аль-Духаиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
67%
3
27%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
5
38%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1
Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1

Результаты матчей

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
3
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Персеполис
 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Истиклол
 4 0 2 2 2 - 6 2
4.
Аль-Духаиль
 1:2 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Истиклол
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Духаиль
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Персеполис
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аль-Духаиль
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 7
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Удар Аль-Наджи из пределов штрафной защитник блокирует, мяч отскакивает к дальней штанге, а Гариб в падении не попадает в створ!
  • 45'
    Контролирует мяч "Аль-Наср" в концовке первого тайма, слегка успокаивая игру.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет к основному времени первого тайма Ильгиз Танташев.
  • Офсайд
    44'
    Алмоез с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, куда врывался Мохаммед, однако тот не попал головой в створ и оказался при этом в офсайде.
  • 43'
    Коутиньо разыграл штрафной с Бамбой и пробил, но этого времени хватило "стенке", чтобы двинуться вперед и заблокировать попытку бразильца.
  • Фол, нарушение
    42'
    Аль-Наджи заваливает на газон Коутиньо на радиусе собственной штрафной, отличный шанс получает "Аль-Духаиль" и лично Филиппе.
  • 41'
    Не так много времени остается до перерыва, хотя пауз в нашем матче было немало, так что минут 5 добавленного времени наверняка будет.
  • Угловой
    40'
    После навеса с углового уже Аль-Ганам играет кулаками на выходе, выбивая мяч подальше от своих ворот.
  • 39'
    Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, но Талиска полезен и у своих ворот, выбил бразилец мяч на угловой.
  • 38'
    Не прикладывая сверхусилий, добивается "Аль-Наср" промежуточного успеха, отличная точность сегодня у Талиски, хотя более мастеровитые вратари наверняка такие удары могли бы потащить.
  • 2 гола - дубль!
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! АНДЕРСОН ТАЛИСКА!
    Мане после перехвата от партнера катит мяч в центр, Талиска подрабатывает под левую и с 25 метров мощно пробивает в тот же угол, что и в первом голе!
  • 36'
    Аль-Наджи цепляется за мяч на левом краю штрафной и откатывает назад на Гариба, мощный удар которого не без труда парирует Закария, а на добивании сам же Аль-Наджи головой отправляет мяч в руки вратарю.
  • Опасный момент
    34'
    Гариб после диагонали Отавио входит в штрафную с левого края, на замахе убирает Кима и бьет в ближний угол, но мяч прокатывается рядом со створом!
  • Травма, повреждение
    33'
    Возникли небольшие проблемы со здоровьем у Закарии, но в итоге смог голкипер хозяев продолжит встречу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Опасный момент
      32'
      Алекс Теллес отважился на удар с солидной дистанции и едва не попал в дальний угол, совсем немного не хватило бразильцу для попадания в цель!
    • Фол, нарушение
      30'
      Позиционная атака хозяев закончилась фолом в нападении - Алмоез наступил на ногу Отавио.
    • 29'
      Модибо после скидки Олунги пробивает первым касанием с линии штрафной, однако мяч летит выше створа.
    • 28'
      Свой четвертый гол на групповом этапе забивает Талиска, также два его гола очень помогли "Аль-Насру" в квалификации против "Аль-Ахли".
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АНДЕРСОН ТАЛИСКА!
      Талиска получает мяч перед штрафной от Гариба, без касания разворачивает соперника и метров с 22 посылает снаряд точно в правый от себя угол!
    • Офсайд
      25'
      Снова Мане забирается в положение "вне игры", в этот раз сенегальца пытались найти длинной передачей со своей половины.
    • Желтая карточка
      24'
      Первая желтая карточка у нас сегодня - Айман получает её за срыв перспективной атаки.
    • 23'
      Хозяева отвечают своей атакой, Бамба подает с левого фланга, Олунга добирается до верхового мяча, но пробить по воротам кенийцу не удается.
    • Офсайд
      22'
      Мане открывается на острие атаки, однако в момент передачи от партнера забирается в положение "вне игры".
    • 21'
      Возобновляется у нас игра, пока у "Аль-Насра" получается не слишком много, без Роналду это немного другая команда.
    • Травма, повреждение
      19'
      Рубен Семеду остается лежать на газоне после стыка с Брозовичем, врачи катарской команды на поле.
    • 18'
      Отметим, что чуть раньше состоялся еще один матч в этой группе, таджикский "Истиклол" на своем поле сыграл вничью с иранским "Персеполисом", который идет на втором месте.
    • 16'
      Талиска после навеса с левого фланга переигрывает в воздухе Семеду, однако пробивает головой над перекладиной.
    • Угловой
      15'
      Еще один угловой с правого фланга подают гости, мяч доходит до головы Талиски, однако отскакивает от нее вертикально вверх.
    • 14'
      Прорыв Коутиньо по центральной зоне соперники останавливают без нарушения правил, однако отсутствие свистка не радует бразильца.
    • 13'
      61 процент игрового времени мячом владеют гости, очевидно, что при отставании в счёте эта цифра будет скорее увеличиваться.
    • Видеоповтор
      12'
      Какой-то момент проверили арбитры на ВАР, в итоге главный судья Ильгиз Танташев из Узбекистана дал сигнал к возобновлению игры.
    • 11'
      В первом матче две недели назад именно Талиска открыл счёт, а после перерыва команды забили друг другу по 3 гола. Дубль Роналду позволил "Аль-Насру" победить - 4:3.
    • Офсайд
      10'
      Талиска в штрафной соперника выбирается на ударную позицию и пробивает в падении, однако мяч рикошетом от Семеду оказывается в руках Закарии. Плюс офсайд зафиксирован у бомбардира "Аль-Насра".
    • 9'
      Активно гости оспаривают решение засчитать гол, считая, что Олунга, набравшийся опыта в игре против сборной России, нарушил правила. Но в итоге гол засчитан.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФИЛИППЕ КОУТИНЬО!
      Олунга на левом фланге продавил защитника, вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, а Коутиньо в падении переправил мяч в сетку!
    • 7'
      "Аль-Духаиль" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал всего один балл, в чемпионате Катара подопечные Кристофа Галтье идут четвертыми, отставая от "Аль-Садда" на три очка.
    • Угловой
      6'
      Угловой с правого фланга исполнил Гариб, направив мяч на ближний угол вратарской, однако оборона хозяев справилась.
    • 5'
      Аль-Ганам с правого фланга исполняет подачу в направлении Мане, однако того на втором этаже опережает Семеду.
    • 4'
      Отметим, что сегодня в составе "Аль-Насра" сам Криштиану Роналду отсутствует, равно как и другой заметный игрок - Лапорт. Остальные звезды на месте.
    • 3'
      Вообще у Криштиану Роналду и компании в последних 16 матчах во всех турнирах 15 побед и одна ничья, однако неудачи на старте сезона пока не позволяют "Аль-Насру" догнать в чемпионате Саудовского Аравии "Аль-Хиляль".
    • 2'
      Напомним, что "Аль-Наср" выиграл все три матча в этой группе, в случае непоражения команда Луиша Каштру обеспечит себе место в плей-офф.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Мане Садио сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
    • 27'
      Гариб Абдуррахман сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
    • 23'
      Айман Юсеф получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Олунга Майкл сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Коутиньо Филиппе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Духаиль
    4.6% (6)
    Ничья
    4.6% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.8% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (85)
    Меньше
    26.09% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    51.5% (67)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.5% (15)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.5% (11)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.2% (8)
    2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    2:1 Аль-Духаиль
    1.5% (2)
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