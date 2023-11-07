Аль-Наджи заваливает на газон Коутиньо на радиусе собственной штрафной, отличный шанс получает "Аль-Духаиль" и лично Филиппе.

Коутиньо разыграл штрафной с Бамбой и пробил, но этого времени хватило "стенке", чтобы двинуться вперед и заблокировать попытку бразильца.

Алмоез с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, куда врывался Мохаммед, однако тот не попал головой в створ и оказался при этом в офсайде.

Удар Аль-Наджи из пределов штрафной защитник блокирует, мяч отскакивает к дальней штанге, а Гариб в падении не попадает в створ!

41' Не так много времени остается до перерыва, хотя пауз в нашем матче было немало, так что минут 5 добавленного времени наверняка будет.

40' После навеса с углового уже Аль-Ганам играет кулаками на выходе, выбивая мяч подальше от своих ворот.

39' Штрафной с левого фланга подают хозяева поля, но Талиска полезен и у своих ворот, выбил бразилец мяч на угловой.

38' Не прикладывая сверхусилий, добивается "Аль-Наср" промежуточного успеха, отличная точность сегодня у Талиски, хотя более мастеровитые вратари наверняка такие удары могли бы потащить.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! АНДЕРСОН ТАЛИСКА!

Мане после перехвата от партнера катит мяч в центр, Талиска подрабатывает под левую и с 25 метров мощно пробивает в тот же угол, что и в первом голе!

36' Аль-Наджи цепляется за мяч на левом краю штрафной и откатывает назад на Гариба, мощный удар которого не без труда парирует Закария, а на добивании сам же Аль-Наджи головой отправляет мяч в руки вратарю.

34' Гариб после диагонали Отавио входит в штрафную с левого края, на замахе убирает Кима и бьет в ближний угол, но мяч прокатывается рядом со створом!