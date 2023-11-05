  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Аль-Духаиль
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 46
Аль-Духаиль 6.5% (3)
X 2.2% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.3% (42)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Алмоез 1 0.33
Мохаммед Исмаиль 1 0.33
Олунга Майкл 1 0.33
Коутиньо Филиппе 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 5 1.25
Роналду Криштиану 3 0.75
Аль-Ганам Султан 1 0.25
Гариб Абдуррахман 1 0.25
Брозович Марсело 1 0.25
Мане Садио 1 0.25
Кассем Мохаммед 1 0.25
Яхья Айман 0 0

Карточки

Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Рубен 1 0
Олунга Майкл 1 0
Али Алмоез 1 0
Муса Мохамед II 1 0
Айман Юсеф 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Хассан Абдулазиз 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0

Результаты матчей

Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
11
Аль-Духаиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
67%
3
27%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
5
38%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1
Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1

Результаты матчей

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
3
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Персеполис
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Аль-Духаиль
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Истиклол
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Духаиль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Персеполис
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 1
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Аль-Духаиль 6.5% (3)
    X 2.2% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Духаиль
    6.5% (3)
    Ничья
    2.2% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    54.3% (25)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.2% (7)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.5% (3)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.5% (3)
    2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Духаиль
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     