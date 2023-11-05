Тур: 4.
Позже
История личных встреч
Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Духаиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Алмоез
|1
|0.33
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0.33
|Олунга Майкл
|1
|0.33
|Коутиньо Филиппе
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|5
|1.25
|Роналду Криштиану
|3
|0.75
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.25
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.25
|Брозович Марсело
|1
|0.25
|Мане Садио
|1
|0.25
|Кассем Мохаммед
|1
|0.25
|Яхья Айман
|0
|0
Карточки
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Рубен
|1
|0
|Олунга Майкл
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Муса Мохамед II
|1
|0
|Айман Юсеф
|1
|0
|Ибрахим Бамба
|1
|0
|Хассан Абдулазиз
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
11
Аль-Духаиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
67%
3
27%
61-75
1
33%
5
45%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
5
38%
61-75
1
33%
5
38%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1
Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Результаты матчей
Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
31
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 1
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
Прогнозы на матч Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Духаиль
6.5% (3)
Ничья
2.2% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
54.3% (25)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15.2% (7)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (3)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (3)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!