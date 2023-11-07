Тео Эрнандес со штрафного удала опасно пробил в обвод "стенки", но Доннарумма в броске потащил мяч на угловой.

Не без труда отбились парижане после подачи углового у своих ворот, отбив мяч за боковую линию. Миланцы достаточно большими силами были в чужих владениях.

Муса в середине поля нарушил правила, после чего не отдавал мяч соперникам, провоцируя конфликт. В итоге судья наказал его жёлтой карточкой.

Дембеле с правого фланга продрался практически к полукружию штрафной площади, откуда сильно пробивал, но защитник "Милана" принял выстрел на себя.

Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов подали футболисты "ПСЖ". Навес последовал на ближнюю штангу, но там всё под контролем Жиру.

После навеса с левого фланга Меньян забрал мяч в руки. Никуда не торопится вратарь "Милана". Скоро всё "красно-чёрные" должны заняться затяжкой времени.

Люка Эрнандес на своём левом фланге жёстко поймал на бедро Лофтуса-Чика, который рвался в контратаку. Судья показал нарушителю жёлтую карточку.

Дружно поют болельщики на "Сан-Сиро". В этот момент Стефано Пиоли старается что-то подсказывать своим подопечным, но вряд ли те в таком шуме могут слышать тренера.

Мбаппе с левого фланга выполнил прострел вдоль ворот, который был перехвачен Меньяном. У Килиана эта игра как-то совсем не получается.

Шкриньяр в середине поля жёстко сыграл против Шкриньяра. Арбитр был рядом, не усмотрев в этом действии нарушение правил.

Тройная замена в составе "ПСЖ": вместо Мануэля Угарте, Витиньи и Рандаля Коло-Муани на поле вышли Кан-Ин Ли, Фабиан Руис и Гонсалу Рамуш.

"Милану" не удаётся сейчас навязывать контригру, но в то же время хозяева максимально надёжно действую в позиционной защите, ничего не позволяя своим соперникам.

Лофтус-Чик практически полполя протащил мяч по центральной оси, заработав в итоге штрафной удар метрах в 27 от ворот соперника. Шкриньяр нарушил правила.

Обошлось без замен в перерыве встречи, что неудивительно, учитывая, что в первом тайме никто не выпадал из игры, а также, к счастью, обошлось без повреждений.

Леау на левом фланге обороны решил отработать, но сделал это неудачно, подарив угловой для соперников. Но после подачи стандарта ничего опасного не произошло.

Дембеле с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, куда набегал Мбаппе, но один из миланских защитников успешно сыграл на опережении.

Свою первую атаку во втором тайме провели хозяева с ударом Рейндерса с левого края штрафной площади, но попытка получилась несильной и неточной.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Оливье Жиру!!! Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, где Жиру перепрыгнул Шкриньяра и головой вколотил мяч в сетку ворот.

Стефано Пиоли с командой бурно отреагировал на гол. Для него Лига чемпионов очень важна. Поговаривают, что клуб его уволит, если "Милан" не пройдёт в 1/8 финала турнира.

Дембеле по правому флангу пытался обострить игру, но не сумел обыграть Эрнандеса. Очень хорош Тео в этот вечер.

Парижане стараются более динамично пасоваться на чужой половине поля. Будут они стараться как можно скорее сравнять счёт в этой встрече.

Мбаппе на левом фланге попытался протиснуться между Калабрией и Томори, но ничего не получилось. Француз на всякий случай упал, но судья штрафной удар не назначил.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Милан" и "ПСЖ" пока что играют вничью. Отдыхаем...

45' 1 минута компенсирована.

44' Угарте ударил по ногам Эрнандеса, который мог убегать в перспективную контратаку "Милана". Нарушитель получил от арбитра жёлтую карточку.

44' Угловой на левом фланге заработали парижане, разыграв его накоротке. После этого пошла подача на ближнюю штангу, но там успешно на защиту сработал Жиру.

43' С дальней дистанции Дембеле решил пробить по воротам соперника, но эта попытка получилась слишком слабой, так что Меньян поймал мяч без каких-либо проблем.

42' Пулишич в ответной атаке "Милана" ворвался на правый край штрафной площади, но под прессингом оппонента нанёс достаточно корявый удар, который получился несильным и неточным.

41' Из глубины поля последовал мягкий заброс в штрафную площадь хозяев, но чётко прочитал ситуацию Меньян, забрав мяч на выходе.

40' По ходу сегодняшнего игрового дня пока что только в нашем матче голы забили обе команды. Думаю, что голы ещё должны быть, так как вряд ли стороны будут удовлетворены ничейным результатом.

39' Леау продрался с левого фланга в штрафную площадку гостей, после чего из-под защитника пробил в ближний нижний угол ворот, однако не попал в цель. Доннарумма, как мне показалось, контролировал здесь ситуацию.

38' Подустали уже обе команды под занавес первого тайма, из-за чего скорости стали гораздо ниже.

37' Калабрия забежал на правый фланг атаки "Милана", но передача в его адрес последовала с запозданием, из-за чего Давиде оказался в в очевидном положении "вне игры".

36' В новой атаке Дембеле с правого фланга попытался прострелить в штрафную площадку, но мяч задел ногу ближайшего защитника, срикошетив в руки Меньяна.

35' Дембеле на правом фланге атаки накрутил соперника, вошёл в штрафную площадку и простреливал в центр, но там ситуацию выносом удалось разрядить Тиаву.

34' Хлёстко со стандарта пробил Муса мимо стенки с закруткой от вратаря, но Доннарумма в броске парировал мяч в сторону.

33' Леау заработал штрафной удар для своей команды метрах в 26 от ворот соперника, почти по центральной оси. Отсюда уже стоит наносить прямой удар.

32' Интересно, что "Милан" к этой минуте не совершил ещё ни одного нарушения правил в этой встрече. У парижан 5 нарушений правил уже набралось.

31' Коло-Муани на чужой половине поля в пылу борьбы отмахнулся рукой в лицо сопернику, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

30' В ответной атаке "Милана" Жиру ворвался на левый край штрафной площади и нанёс мощный удар, метя в ближний верхний угол, но поразил сетку ворот только с внешней стороны.

29' ОПАСНО! Метров с 23 Дембеле пробил с места по замысловатой траектории - мяч угодил в перекладину, рядом с крестовиной.

28' Дембеле с правого фланга левой ногой выполнил подачу в чужую штрафную площадку, но низковато полетел мяч, так что ближайший защитник "Милана" головой отбил мяч в поле.

27' ОПАСНО! Коло-Муани отдал тонкий пас на ход Мбаппе, который пробил с носка с 15 метров, но получилось достаточно коряво - мимо ворот мяч прошёл.

26' Первую жёлтую карточку в матче получил Витинья, опасно сыграв в районе центральной линии в ногу Калабрии.

25' Длинный заброс к левому краю штрафной площади хозяев следовал на Мбаппе, но против того успешно отработали два защитника "Милана".

24' Упорная борьба в середине поля сейчас идёт за инициативу. Обе команды хотят вести игру первым номером и проводить позиционные атаки. Пулишич с дальней дистанции решил пробить, но попытка была блокирована.

23' Шкриньяр в середине поля нагло толкнул в спину Жиру. За такие действия вполне можно было дать жёлтую карточку, учитывая, что нарушитель даже не пытался играть в мяч.

22' Хакими ворвался на правый край штрафной площади хозяев и хлёстко пробил в дальний нижний угол ворот, но всё же немного промахнулся.

21' С трибун летят всякие предметы в направлении Доннаруммы. Хочется надеяться, что никакая монета или зажигалка не прилетит в голову Джанлуиджи.

20' Навесная подача всё же последовала на дальнюю штангу, но она получилась слишком сильной, так что мяч ушёл за пределы поля.

19' Штрафной удар метрах в 30 от ворот соперника, левее центральной оси, заработал Эрнандес. Не самая удобная точка для прямого удара, но посмотрим...

18' В контратаке миланцы заработали угловой на левом фланге. Подача последовала на дальний край штрафной площади, но там Маркиньосу удалось головой отбить мяч из своих владений.

17' С правого края острая диагональная передача последовала на Мбаппе, но выскочил навстречу Меньян, сумев снять мяч с ноги французского нападающего.

16' Решили парижане несколько успокоить игру перепасовками поперёк поля. С трибун от итальянских болельщиков слышится оглушительный свист.

15' Бурную первую треть матча мы с Вами увидели. Будем надеяться, что команды не остановятся на достигнутом и подарят нам ещё много зрелищ.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Рафаэл Леау!!!

Леау по центру разогнал контратаку, сыграл на левый край штрафной площади на Жиру, который пробил по воротам, Доннарумма парировал мяч вверх, а подоспевший Леау с линии вратарской площади ударом через себя сравнял счёт в матче.

12' Лофтус-Чик с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадь гостей из Парижа, но защитники команды Луиса Энрике отработали внимательно.

11' Приуныли немного болельщики на трибунах "Сан-Сиро". Но всё же нельзя прекращать верить в своих любимцев, ведь впереди очень много игрового времени.

10' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Милан Шкриньяр!!!

Угловой на правом фланге заработали гости. Подача стандарта последовала на голову Маркиньоса, который выполнил скидку на дальнюю штангу, а там в падении головой Шкриньяр буквально внёс мяч в ворота.

9' Мбаппе со средней дистанции нанёс удар в касание практически без замаха, но он не получился сложным для Меньяна.

8' С правого фланга теперь пошла передача вдоль ворот "ПСЖ", но Маркиньосу удалось там отбить мяч в поле достаточно далеко.

7' ОПАСНО! Леау совершил прорыв по левому флангу после чего точно прострелил в район 11-метровой отметки на свободного Лофтуса-Чика, но тот в касание с левой ноги пальнул над перекладиной.

6' Угловой на левом фланге французы заработали, стараниями Мбаппе. После розыгрыша накоротке пошла подача в центр, но ребята в красно-чёрной форме спокойно отбились.

5' В первой контратаке "Милана" Леау из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам гостей, но не слишком сильно, да ещё и практически по центру, так что у Доннаруммы не возникло серьёзных проблем. Но всё же это был первый удар в створ.

4' Мбаппе на левом фланге атаки попытался обострить игру, но всё же далековато отпустил от себя мяч, из-за чего прострел в центр последовал уже после того как игровой снаряд покинул пределы поля.

3' Встреча началась в целом достаточно спокойно. Парижане перепасовываются в середине поля, а миланцы в прессинге усердствовать не пытаются.

2' Мощная поддержку сегодня у "Милана", которая не только сконцентрирована на своих игроках, но и на ненависти к Доннарумме. Местная тиффозерия вряд ли когда-то простит, что вратарь бесплатно покинул их клуб, отправившись в "ПСЖ".