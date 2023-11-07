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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Милан
2:1
Второй тайм: 71'
ПСЖ
0'
0:1
9' Гол
Шкриньяр Милан
1:1
12' Гол
Леау Рафаэл
24' Желтая карточка
Витинья
28' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
43' Желтая карточка
Угарте Мануэль
2:1
50' Гол
Жиру Оливье
55' Желтая карточка
Эрнандес Люка
66' Желтая карточка
Муса Юнус

Ход матча

9'
0:1
Шкриньяр Милан
(Маркиньос Маркос)
12'
Леау Рафаэл
(Жиру Оливье)
1:1
24'
 
Витинья
28'
 
Коло-Муани Рандаль
43'
 
Угарте Мануэль
50'
Жиру Оливье
(Эрнандес Тео)
2:1
55'
 
Эрнандес Люка
60'
 
Рамуш Гонсалу
Коло-Муани Рандаль
60'
 
Фабиан Руис
Угарте Мануэль
60'
 
Кан-Ин Ли
Витинья
65'
 
Мукиэле Норди
Эрнандес Люка
66'
Муса Юнус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 149 Количество передач 256
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 190
Милан 18.9% (36)
X 24.2% (46)
ПСЖ 56.8% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
ПСЖ
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
80
Муса
Юнус
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
Милан
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Милан
ПСЖ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 0.25
Леау Рафаэл 1 0.25
Эрнандес Тео 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 0.5
Шкриньяр Милан 1 0.25
Эрнандес Люка 1 0.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Коло-Муани Рандаль 1 0.25
Кан-Ин Ли 1 0.25
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 2 0
Муса Юнус 2 0
Жиру Оливье 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Тиав Малик 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 2 0
Дембеле Усман 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0
Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3

Результаты матчей

Милан
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Милан
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 4 2 1 1 3 - 2 7
2.
ПСЖ
 1:2 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Милан
 2:1 4 1 2 1 2 - 4 5
4.
Ньюкасл
 4 1 1 2 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Милан
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 2 0 1 1 0 - 2 1
3.
Милан
 2:1 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 1:2 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    После навеса с левого фланга Меньян забрал мяч в руки. Никуда не торопится вратарь "Милана". Скоро всё "красно-чёрные" должны заняться затяжкой времени.
  • Угловой
    70'
    Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов подали футболисты "ПСЖ". Навес последовал на ближнюю штангу, но там всё под контролем Жиру.
  • 69'
    Дембеле с правого фланга продрался практически к полукружию штрафной площади, откуда сильно пробивал, но защитник "Милана" принял выстрел на себя.
  • Желтая карточка
    68'
    Муса в середине поля нарушил правила, после чего не отдавал мяч соперникам, провоцируя конфликт. В итоге судья наказал его жёлтой карточкой.
  • Замена
    67'
    Четвёртая замена произошла в составе "ПСЖ": вместо Люка Эрнандеса в игру вошёл Норди Мукиэле.
  • Угловой
    66'
    Не без труда отбились парижане после подачи углового у своих ворот, отбив мяч за боковую линию. Миланцы достаточно большими силами были в чужих владениях.
  • Опасный момент
    65'
    Тео Эрнандес со штрафного удала опасно пробил в обвод "стенки", но Доннарумма в броске потащил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    64'
    Лофтус-Чик практически полполя протащил мяч по центральной оси, заработав в итоге штрафной удар метрах в 27 от ворот соперника. Шкриньяр нарушил правила.
  • 63'
    "Милану" не удаётся сейчас навязывать контригру, но в то же время хозяева максимально надёжно действую в позиционной защите, ничего не позволяя своим соперникам.
  • Замена
    62'
    Тройная замена в составе "ПСЖ": вместо Мануэля Угарте, Витиньи и Рандаля Коло-Муани на поле вышли Кан-Ин Ли, Фабиан Руис и Гонсалу Рамуш.
  • Судья
    61'
    Шкриньяр в середине поля жёстко сыграл против Шкриньяра. Арбитр был рядом, не усмотрев в этом действии нарушение правил.
  • 60'
    Мбаппе с левого фланга выполнил прострел вдоль ворот, который был перехвачен Меньяном. У Килиана эта игра как-то совсем не получается.
  • 59'
    Дружно поют болельщики на "Сан-Сиро". В этот момент Стефано Пиоли старается что-то подсказывать своим подопечным, но вряд ли те в таком шуме могут слышать тренера.
  • Травма, повреждение
    58'
    Больно досталось Лофтусу-Чику по итогам предыдущего эпизода. Оказывает ему помощь медицинская бригада.
  • Желтая карточка
    57'
    Люка Эрнандес на своём левом фланге жёстко поймал на бедро Лофтуса-Чика, который рвался в контратаку. Судья показал нарушителю жёлтую карточку.
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    • Судья
      56'
      Мбаппе на левом фланге попытался протиснуться между Калабрией и Томори, но ничего не получилось. Француз на всякий случай упал, но судья штрафной удар не назначил.
    • 55'
      Парижане стараются более динамично пасоваться на чужой половине поля. Будут они стараться как можно скорее сравнять счёт в этой встрече.
    • 54'
      Дембеле по правому флангу пытался обострить игру, но не сумел обыграть Эрнандеса. Очень хорош Тео в этот вечер.
    • 53'
      Стефано Пиоли с командой бурно отреагировал на гол. Для него Лига чемпионов очень важна. Поговаривают, что клуб его уволит, если "Милан" не пройдёт в 1/8 финала турнира.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Оливье Жиру!!!
      Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в район дальней штанги, где Жиру перепрыгнул Шкриньяра и головой вколотил мяч в сетку ворот.
    • 50'
      Свою первую атаку во втором тайме провели хозяева с ударом Рейндерса с левого края штрафной площади, но попытка получилась несильной и неточной.
    • 49'
      Дембеле с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, куда набегал Мбаппе, но один из миланских защитников успешно сыграл на опережении.
    • Угловой
      48'
      Леау на левом фланге обороны решил отработать, но сделал это неудачно, подарив угловой для соперников. Но после подачи стандарта ничего опасного не произошло.
    • 47'
      Обошлось без замен в перерыве встречи, что неудивительно, учитывая, что в первом тайме никто не выпадал из игры, а также, к счастью, обошлось без повреждений.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Милан" и "ПСЖ" пока что играют вничью. Отдыхаем...
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • Желтая карточка
      44'
      Угарте ударил по ногам Эрнандеса, который мог убегать в перспективную контратаку "Милана". Нарушитель получил от арбитра жёлтую карточку.
    • Угловой
      44'
      Угловой на левом фланге заработали парижане, разыграв его накоротке. После этого пошла подача на ближнюю штангу, но там успешно на защиту сработал Жиру.
    • 43'
      С дальней дистанции Дембеле решил пробить по воротам соперника, но эта попытка получилась слишком слабой, так что Меньян поймал мяч без каких-либо проблем.
    • 42'
      Пулишич в ответной атаке "Милана" ворвался на правый край штрафной площади, но под прессингом оппонента нанёс достаточно корявый удар, который получился несильным и неточным.
    • 41'
      Из глубины поля последовал мягкий заброс в штрафную площадь хозяев, но чётко прочитал ситуацию Меньян, забрав мяч на выходе.
    • 40'
      По ходу сегодняшнего игрового дня пока что только в нашем матче голы забили обе команды. Думаю, что голы ещё должны быть, так как вряд ли стороны будут удовлетворены ничейным результатом.
    • Опасный момент
      39'
      Леау продрался с левого фланга в штрафную площадку гостей, после чего из-под защитника пробил в ближний нижний угол ворот, однако не попал в цель. Доннарумма, как мне показалось, контролировал здесь ситуацию.
    • 38'
      Подустали уже обе команды под занавес первого тайма, из-за чего скорости стали гораздо ниже. 
    • Офсайд
      37'
      Калабрия забежал на правый фланг атаки "Милана", но передача в его адрес последовала с запозданием, из-за чего Давиде оказался в в очевидном положении "вне игры".
    • 36'
      В новой атаке Дембеле с правого фланга попытался прострелить в штрафную площадку, но мяч задел ногу ближайшего защитника, срикошетив в руки Меньяна.
    • 35'
      Дембеле на правом фланге атаки накрутил соперника, вошёл в штрафную площадку и простреливал в центр, но там ситуацию выносом удалось разрядить Тиаву.
    • Опасный момент
      34'
      Хлёстко со стандарта пробил Муса мимо стенки с закруткой от вратаря, но Доннарумма в броске парировал мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      33'
      Леау заработал штрафной удар для своей команды метрах в 26 от ворот соперника, почти по центральной оси. Отсюда уже стоит наносить прямой удар.
    • 32'
      Интересно, что "Милан" к этой минуте не совершил ещё ни одного нарушения правил в этой встрече. У парижан 5 нарушений правил уже набралось.
    • Желтая карточка
      31'
      Коло-Муани на чужой половине поля в пылу борьбы отмахнулся рукой в лицо сопернику, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • Опасный момент
      30'
      В ответной атаке "Милана" Жиру ворвался на левый край штрафной площади и нанёс мощный удар, метя в ближний верхний угол, но поразил сетку ворот только с внешней стороны.
    • Штанга
      29'
      ОПАСНО! Метров с 23 Дембеле пробил с места по замысловатой траектории - мяч угодил в перекладину, рядом с крестовиной.
    • 28'
      Дембеле с правого фланга левой ногой выполнил подачу в чужую штрафную площадку, но низковато полетел мяч, так что ближайший защитник "Милана" головой отбил мяч в поле.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Коло-Муани отдал тонкий пас на ход Мбаппе, который пробил с носка с 15 метров, но получилось достаточно коряво - мимо ворот мяч прошёл.
    • Желтая карточка
      26'
      Первую жёлтую карточку в матче получил Витинья, опасно сыграв в районе центральной линии в ногу Калабрии.
    • 25'
      Длинный заброс к левому краю штрафной площади хозяев следовал на Мбаппе, но против того успешно отработали два защитника "Милана".
    • 24'
      Упорная борьба в середине поля сейчас идёт за инициативу. Обе команды хотят вести игру первым номером и проводить позиционные атаки. Пулишич с дальней дистанции решил пробить, но попытка была блокирована.
    • Фол, нарушение
      23'
      Шкриньяр в середине поля нагло толкнул в спину Жиру. За такие действия вполне можно было дать жёлтую карточку, учитывая, что нарушитель даже не пытался играть в мяч.
    • Опасный момент
      22'
      Хакими ворвался на правый край штрафной площади хозяев и хлёстко пробил в дальний нижний угол ворот, но всё же немного промахнулся.
    • 21'
      С трибун летят всякие предметы в направлении Доннаруммы. Хочется надеяться, что никакая монета или зажигалка не прилетит в голову Джанлуиджи.
    • 20'
      Навесная подача всё же последовала на дальнюю штангу, но она получилась слишком сильной, так что мяч ушёл за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      Штрафной удар метрах в 30 от ворот соперника, левее центральной оси, заработал Эрнандес. Не самая удобная точка для прямого удара, но посмотрим...
    • Угловой
      18'
      В контратаке миланцы заработали угловой на левом фланге. Подача последовала на дальний край штрафной площади, но там Маркиньосу удалось головой отбить мяч из своих владений.
    • Опасный момент
      17'
      С правого края острая диагональная передача последовала на Мбаппе, но выскочил навстречу Меньян, сумев снять мяч с ноги французского нападающего.
    • 16'
      Решили парижане несколько успокоить игру перепасовками поперёк поля. С трибун от итальянских болельщиков слышится оглушительный свист.
    • 15'
      Бурную первую треть матча мы с Вами увидели. Будем надеяться, что команды не остановятся на достигнутом и подарят нам ещё много зрелищ.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Рафаэл Леау!!!
      Леау по центру разогнал контратаку, сыграл на левый край штрафной площади на Жиру, который пробил по воротам, Доннарумма парировал мяч вверх, а подоспевший Леау с линии вратарской площади ударом через себя сравнял счёт в матче.
    • 12'
      Лофтус-Чик с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадь гостей из Парижа, но защитники команды Луиса Энрике отработали внимательно.
    • 11'
      Приуныли немного болельщики на трибунах "Сан-Сиро". Но всё же нельзя прекращать верить в своих любимцев, ведь впереди очень много игрового времени.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Милан Шкриньяр!!!
      Угловой на правом фланге заработали гости. Подача стандарта последовала на голову Маркиньоса, который выполнил скидку на дальнюю штангу, а там в падении головой Шкриньяр буквально внёс мяч в ворота.
    • 9'
      Мбаппе со средней дистанции нанёс удар в касание практически без замаха, но он не получился сложным для Меньяна.
    • 8'
      С правого фланга теперь пошла передача вдоль ворот "ПСЖ", но Маркиньосу удалось там отбить мяч в поле достаточно далеко.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Леау совершил прорыв по левому флангу после чего точно прострелил в район 11-метровой отметки на свободного Лофтуса-Чика, но тот в касание с левой ноги пальнул над перекладиной.
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге французы заработали, стараниями Мбаппе. После розыгрыша накоротке пошла подача в центр, но ребята в красно-чёрной форме спокойно отбились.
    • Опасный момент
      5'
      В первой контратаке "Милана" Леау из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам гостей, но не слишком сильно, да ещё и практически по центру, так что у Доннаруммы не возникло серьёзных проблем. Но всё же это был первый удар в створ.
    • 4'
      Мбаппе на левом фланге атаки попытался обострить игру, но всё же далековато отпустил от себя мяч, из-за чего прострел в центр последовал уже после того как игровой снаряд покинул пределы поля.
    • 3'
      Встреча началась в целом достаточно спокойно. Парижане перепасовываются в середине поля, а миланцы в прессинге усердствовать не пытаются.
    • 2'
      Мощная поддержку сегодня у "Милана", которая не только сконцентрирована на своих игроках, но и на ненависти к Доннарумме. Местная тиффозерия вряд ли когда-то простит, что вратарь бесплатно покинул их клуб, отправившись в "ПСЖ".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 2:1 ПСЖ

    Исход игры
    Милан
    18.9% (36)
    Ничья
    24.2% (46)
    ПСЖ
    56.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.79% (101)
    Нет
    17.21% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    25.3% (48)
    1:1 Ничья
    13.7% (26)
    2:1 Милан
    9.5% (18)
    0:1 ПСЖ
    4.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.2% (6)
    1:0 Милан
    2.6% (5)
    0:2 ПСЖ
    2.1% (4)
    1:3 ПСЖ
    1.1% (2)
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