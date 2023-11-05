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Тур: 4. Стадион: .
Милан
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 57
Милан 26.3% (15)
X 19.3% (11)
ПСЖ 54.4% (31)
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Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
ПСЖ
3.15
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3.70
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3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
ПСЖ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 0.67
Эрнандес Люка 1 0.33
Хакими Ашраф 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Кан-Ин Ли 1 0.33
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 2 0
Муса Юнус 2 0
Жиру Оливье 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Тиав Малик 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Эрнандес Люка 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1
Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0
Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3

Результаты матчей

Милан
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Милан
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Ньюкасл
 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Боруссия Д
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Милан
 3 0 2 1 0 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Боруссия Д
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 57
    Милан 26.3% (15)
    X 19.3% (11)
    ПСЖ 54.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    ПСЖ
    3.15
    Реклама, pari.ru
    3.70
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    Прогнозы на матч Милан - ПСЖ

    Исход игры
    Милан
    26.3% (15)
    Ничья
    19.3% (11)
    ПСЖ
    54.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    29.8% (17)
    1:0 Милан
    8.8% (5)
    2:1 Милан
    7% (4)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    0:1 ПСЖ
    7% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
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    Милан
    ПСЖ
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