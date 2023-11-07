Тур: 4. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
3:0
Второй тайм: 73'
0'
15' Желтая карточкаБенито Лорис
19' Желтая карточкаЛаупер Сандро
1:0
23' ПенальтиХоланн Эрлинг
2:0
45' ГолФоден Фил
3:0
51' ГолХоланн Эрлинг
53' Вторая желтая карточкаЛаупер Сандро
Ход матча
15'
19'
23'
1:0
45'
2:0
46'
51'
3:0
53'
65'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
363 Количество передач 159
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
17
Янко
Саиди
15
Элиа
Мешак
20
Ниассе
Шейх
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Янг Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4 (2)
|0.8
|Альварес Хулиан
|3
|0.6
|Родри Эрнандес
|2
|0.4
|Фоден Фил
|2
|0.4
|Доку Жереми
|1
|0.2
|Аканджи Мануэль
|1
|0.2
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Угриниц Филип
|2
|0.33
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.33
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Бенито Лорис
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
2
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Янг Бойз
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|4.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз
Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (148)
Ничья
0.7% (1)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (96)
Меньше
21.95% (27)
Обе команды забьют
Да
29.27% (36)
Нет
70.73% (87)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
30.9% (46)
2:0 Манчестер Сити
16.8% (25)
3:1 Манчестер Сити
14.8% (22)
4:0 Манчестер Сити
7.4% (11)
2:1 Манчестер Сити
4% (6)
4:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
5:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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