Грамотно подставился перед чужой штрафной Бобб и получил по ногам от Али. Штрафной удар исполнять будут "горожане".

Со штрафного забросил Луис на дальнюю штангу, но здесь пробить по воротам Боббу не позволил Бенито.

Сместился Грилиш с фланга к штрафной, но перед линией получил по ногам от Блюма. Очередной стандарт исполнят хозяева.

Со штрафного Грилиш низом прострелил на ближнюю штангу, где Льюис пытался пробить с ходу, но мяч заблокировал Али.

После поперечного паса от Фодена пробил из-за пределов штрафной Филлипс, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Пробивал с лету Грилиш после подачи с угла поля от Филлипса, но мяч прилетел точно в голову Чайве.

Пауза в матче. В легком нокауте оказался Чайва в прошлом эпизоде. Медики пытаются вернуть футболиста в игру.

Ушел финтом Грилиш от соперника и прострелил низом во вратарскую, но на выходе забрал мяч в руки Расьоппи.

Тонко забросил в штрафную соперника Гарсия на ход Иттену, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Сместился с правого фланга Фоден к линии штрафной и пробил в ближнюю девятку, но мяч на угловой перевел кулаками Расьоппи.

Замена в составе хозяев вновь произошла. Вместо Уокера и Холанна на поле появились Бобб и Филлипс.

После навеса с угла поля от Грилиша пробил из пределов штрафной Гвардиол, но мяч застрял в гуще защитников.

Вырезал в штрафную соперника Луис на ход Фодену, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Али и не смог пробить.

Ворвался Льюис в штрафную соперника на скорости после паса от Бобба, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

Двойная замена в составе "Янг Бойз" произошла. Вместо Иттена и Янко свое игровое время получили Чайва и Блюм.

В центре поля получил по ногам Льюис в борьбе против Элии, штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Сити".

Мягко забросил в штрафную соперника Лаупер на ход Иттену, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аке.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Ковачич и отдал поперек на Холанна, но на выходе голкипер перехватил сферу.

Гвардиол с фланга в штрафную соперника вырезал на Фодена, но тот проиграл борьбу за мяч Бенито.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Эрилинг Холанн! Довели хозяева счет до крупного англичане. По флангу протащил мяч Фоден и отдал поперек на Холанна, который ушел от защитника и пробил из-за пределов штрафной точно в дальний верхний угол.

Грубо прямой ногой наступил на ногу сопернику в центре поля Лаупер. Судья тут же показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Аке. Потребуется футболисту медицинская помощь.

Грамотно подставился в центре поля Иттен в борьбе против защитника и заработал для своей команды важный штрафной удар.

Мягко забросил в штрафную соперника Ниассе на ход Иттену, но тому пробить в борьбе против Диаша не удалось.

Фоден с левого фланга покатил низом в штрафную на Ковачича, но тот в касание пробил точно в спину защитнику.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Джона Стоунса на второй тайм вышел Натан Аке.

Ворвался на скорости в штрафную соперника с правого фланга Луис и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Манчестер Сити"!

45' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Фил Фоден! Удвоили свое преимущество хозяева. получил мяч на фланге Фоден после паса от Грилиша, продавил защитника, ворвался в штрафную и с острого угла отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' С центра поля забросил Али на правый фланг, куда забегал Элиа, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

43' Диагональный пас исполнял Стоунс на правый фланг, куда забегал Фоден, но его опередил Гарсия и вынес сферу в аут.

42' Тонко вырезал Фоден в штрафную на ход Луису, но того опередил вышедший из ворот голкипер и перехватил мяч.

41' На фланге оказался на газоне Грилиш в подкате от Янко. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

40' Догнал мяч на фланге Элиа и навесил в центр штрафной, но здесь головой Диаш вынес сферу подальше.

39' Диагональ исполнял Бенито на левый фланг, куда забегал Гарсия, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

38' Грубо налетел на соперника в центре поля Луис. Можно было показать карточку, но судья на этот раз пожалел нарушителя.

37' Подключился к атаке своей команды по флангу Уокер и прострелил на дальнюю штангу, где пробил с ходу Холанн, но точно в руки Расьоппи.

36' Продавил соперника по флангу Луис и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Али мяч полетел в аут.

35' Догнал мяч на левой бровке Грилиш и навесил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам так и не дошло.

34' Отобрал мяч в центре поля Лаупер и забросил тут же на ход Элиа, но тот не смог пробить в борьбе против Уокера.

33' Налетел на ногу сопернику в центре поля Аменда. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

32' С фланга Уокер мягко забросил в штрафную на ход Луису, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.

31' С правого фланга покатил Фоден в штрафную, куда ворвался Луис, но пробить ему в борьбе против Али не удалось.

30' Диагональ исполнял Ниассе на ход Иттену, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

29' Ворвался в штрафную соперника с фланга Холанн и прострелил в штрафную, но мяч от ноги Али полетел за пределы поля.

28' В центре поля оказался на газоне Ковачич в борьбе с защитником. Судья зафиксировал нарушение правил.

27' С центра поля забросил Ковачич на ход Фодену, но на выходе спокойно перехватил этот пас Расьоппи.

26' В центре поля оказался на газоне Луис в борьбе против Лаупера. Штрафной удар исполнят игроки "Манчестер Сити".

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эрлинг Холанн! Удалось выйти вперед хозяевам. Холанн уверенно пробил низом точно в угол ворот, а голкипер прыгнул до удара в противоположную сторону.

24' Ворвался в штрафную соперника Луиси в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья тут же назначил пенальти в ворота гостей!

23' Мог убегать на ворота соперника Иттен после заброса от Лаупера, но проиграл он скоростную дуэль Диашу.

22' Со штрафного Уокер навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Холанн, но проиграл он борьбу за мяч Али.

21' Еще раз оказался на газоне Грилиш, на этот раз Лаупер наступил на ногу оппоненту. Заслуженная желтая карточка.

20' На фланге получил по ногам Грилиш в борьбе против Янко. Штрафной удар исполнять будут игроки английской команды.

19' Долго кружат у штрафной соперника хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.

18' С угла поля навесил Фоден на ближнюю штангу, где головой вынес сферу подальше от своих ворот Бенито.

17' Со штрафного пробил по воротам Уокер. Отбил перед собой голкипер, а после в падении справился еще и с добиванием от Фодена.

16' Перед чужой штрафной получил по ногам Ковачич в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут "горожане".

15' Мягко забрасывал Грилш с фланга в штрафную на ход Холанну, но тот проиграл борьбу за мяч Бенито.

14' Продавил соперника по флангу Фоден и прострелил в штрафную, но мяч перехватил без особых проблем на выходе голкипер.

13' Грилиш покатил в штрафную на ход Луису, но тому пробить не позволил в чистейшем подкате Аменда.

12' После заброса с фланга от Ковачича ворвался в штрафную соперника Холанн и пробил с острого угла, но мяч смог поймать в руки Расьоппи.

11' Теперь уже зацепился за мяч перед чужой штрафной Холанн и сбросил поперек на Фодена, но этот пас перехватил Бенито.

10' Ушел от соперника по флангу Фоден и отдал поперек на Луиса, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

9' Мягко забросил Фоден в штрафную на ход Холанну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бенито и не смог пробить.

8' С угла поля навесил Грилиш на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

7' Ворвался в штрафную соперника Грилиш и отдал поперек на Льюиса, который пробил в касание, но с линии ворот сферу вынес в подкате Аменда.

6' Ушел от соперника по флангу Грилиш и навесил на дальнюю штангу, но мяч головой вынес подальше от ворот Али.

5' Ковачич покатил в штрафную соперника на ход Фодену, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

4' В центре поля получил по ногам Холанн в борьбе против Лаупера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Манчестер Сити".

3' Прорывался по флангу Иттен и покатил поперек на Элиа, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.