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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Манчестер Сити
3:0
Второй тайм: 73'
Янг Бойз
0'
15' Желтая карточка
Бенито Лорис
19' Желтая карточка
Лаупер Сандро
1:0
23' Пенальти
Холанн Эрлинг
2:0
45' Гол
Фоден Фил
3:0
51' Гол
Холанн Эрлинг
53' Вторая желтая карточка
Лаупер Сандро

Ход матча

15'
 
Бенито Лорис
19'
 
Лаупер Сандро
23'
Холанн Эрлинг
1:0
45'
Фоден Фил
(Грилиш Джек)
2:0
46'
Аке Натан
Стоунс Джон
 
51'
Холанн Эрлинг
(Льюис Рико)
3:0
53'
 
Лаупер Сандро
61'
Филлипс Кэлвин
Уокер Кайл
 
61'
Бобб Оскар
Холанн Эрлинг
 
65'
 
Чайва Мигель
Иттен Седрик
65'
 
Блюм Левин
Янко Саиди

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 363 Количество передач 159
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 149
Манчестер Сити 99.3% (148)
X 0.7% (1)
Янг Бойз 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Янг Бойз
1.08
37.00
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99.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
5
Стоунс
Джон
47
Фоден
Фил
27
Луис
Матеус
II
8
Ковачич
Матео
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Расьоппи
Антони
4
Аменда
Орель
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
17
Янко
Саиди
21
Гарсия
Улиссес
15
Элиа
Мешак
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
9
Иттен
Седрик
Манчестер Сити
3-2-4-1
Янг Бойз
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 (2) 0.8
Альварес Хулиан 3 0.6
Родри Эрнандес 2 0.4
Фоден Фил 2 0.4
Доку Жереми 1 0.2
Аканджи Мануэль 1 0.2
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 2 0.33
Угриниц Филип 2 0.33
Иттен Седрик 2 (1) 0.33
Монтейро Джоэл 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаупер Сандро 2 1
Бенито Лорис 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Али Мохамед 2 0
Янко Саиди 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
2
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Янг Бойз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
1
2.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 1:0 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
4.
Янг Бойз
 0:3 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
РБ Лейпциг
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Янг Бойз
 0:3 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Янг Бойз
 0:3 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Пауза в матче. В легком нокауте оказался Чайва в прошлом эпизоде. Медики пытаются вернуть футболиста в игру.
  • 72'
    Пробивал с лету Грилиш после подачи с угла поля от Филлипса, но мяч прилетел точно в голову Чайве.
  • Угловой
    71'
    После поперечного паса от Фодена пробил из-за пределов штрафной Филлипс, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 70'
    Со штрафного Грилиш низом прострелил на ближнюю штангу, где Льюис пытался пробить с ходу, но мяч заблокировал Али.
  • 69'
    Сместился Грилиш с фланга к штрафной, но перед линией получил по ногам от Блюма. Очередной стандарт исполнят хозяева.
  • 68'
    Со штрафного забросил Луис на дальнюю штангу, но здесь пробить по воротам Боббу не позволил Бенито.
  • 67'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Бобб и получил по ногам от Али. Штрафной удар исполнять будут "горожане".
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе "Янг Бойз" произошла. Вместо Иттена и Янко свое игровое время получили Чайва и Блюм.
  • 65'
    Ворвался Льюис в штрафную соперника на скорости после паса от Бобба, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
  • 64'
    Вырезал в штрафную соперника Луис на ход Фодену, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Али и не смог пробить.
  • 63'
    После навеса с угла поля от Грилиша пробил из пределов штрафной Гвардиол, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Замена
    62'
    Замена в составе хозяев вновь произошла. Вместо Уокера и Холанна на поле появились Бобб и Филлипс.
  • 61'
    Сместился с правого фланга Фоден к линии штрафной и пробил в ближнюю девятку, но мяч на угловой перевел кулаками Расьоппи.
  • 60'
    Тонко забросил в штрафную соперника Гарсия на ход Иттену, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 59'
    Ушел финтом Грилиш от соперника и прострелил низом во вратарскую, но на выходе забрал мяч в руки Расьоппи.
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    • 58'
      Фоден с левого фланга покатил низом в штрафную на Ковачича, но тот в касание пробил точно в спину защитнику.
    • 57'
      Мягко забросил в штрафную соперника Ниассе на ход Иттену, но тому пробить в борьбе против Диаша не удалось.
    • 56'
      Грамотно подставился в центре поля Иттен в борьбе против защитника и заработал для своей команды важный штрафной удар.
    • 55'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Аке. Потребуется футболисту медицинская помощь.
    • Жёлтая и сразу красная
      54'
      Грубо прямой ногой наступил на ногу сопернику в центре поля Лаупер. Судья тут же показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй.
    • 2 гола - дубль!
      53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Эрилинг Холанн! Довели хозяева счет до крупного англичане. По флангу протащил мяч Фоден и отдал поперек на Холанна, который ушел от защитника и пробил из-за пределов штрафной точно в дальний верхний угол.
    • 52'
      Гвардиол с фланга в штрафную соперника вырезал на Фодена, но тот проиграл борьбу за мяч Бенито.
    • 51'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Ковачич и отдал поперек на Холанна, но на выходе голкипер перехватил сферу.
    • 50'
      Мягко забросил в штрафную соперника Лаупер на ход Иттену, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аке.
    • 49'
      В центре поля получил по ногам Льюис в борьбе против Элии, штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Сити".
    • 48'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника с правого фланга Луис и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Джона Стоунса на второй тайм вышел Натан Аке.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Манчестер Сити"!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Фил Фоден! Удвоили свое преимущество хозяева. получил мяч на фланге Фоден после паса от Грилиша, продавил защитника, ворвался в штрафную и с острого угла отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
    • 44'
      С центра поля забросил Али на правый фланг, куда забегал Элиа, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 43'
      Диагональный пас исполнял Стоунс на правый фланг, куда забегал Фоден, но его опередил Гарсия и вынес сферу в аут.
    • 42'
      Тонко вырезал Фоден в штрафную на ход Луису, но того опередил вышедший из ворот голкипер и перехватил мяч.
    • 41'
      На фланге оказался на газоне Грилиш в подкате от Янко. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 40'
      Догнал мяч на фланге Элиа и навесил в центр штрафной, но здесь головой Диаш вынес сферу подальше.
    • 39'
      Диагональ исполнял Бенито на левый фланг, куда забегал Гарсия, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 38'
      Грубо налетел на соперника в центре поля Луис. Можно было показать карточку, но судья на этот раз пожалел нарушителя.
    • Опасный момент
      37'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Уокер и прострелил на дальнюю штангу, где пробил с ходу Холанн, но точно в руки Расьоппи.
    • 36'
      Продавил соперника по флангу Луис и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Али мяч полетел в аут.
    • 35'
      Догнал мяч на левой бровке Грилиш и навесил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам так и не дошло.
    • 34'
      Отобрал мяч в центре поля Лаупер и забросил тут же на ход Элиа, но тот не смог пробить в борьбе против Уокера.
    • 33'
      Налетел на ногу сопернику в центре поля Аменда. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 32'
      С фланга Уокер мягко забросил в штрафную на ход Луису, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.
    • 31'
      С правого фланга покатил Фоден в штрафную, куда ворвался Луис, но пробить ему в борьбе против Али не удалось.
    • 30'
      Диагональ исполнял Ниассе на ход Иттену, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 29'
      Ворвался в штрафную соперника с фланга Холанн и прострелил в штрафную, но мяч от ноги Али полетел за пределы поля.
    • 28'
      В центре поля оказался на газоне Ковачич в борьбе с защитником. Судья зафиксировал нарушение правил.
    • 27'
      С центра поля забросил Ковачич на ход Фодену, но на выходе спокойно перехватил этот пас Расьоппи.
    • 26'
      В центре поля оказался на газоне Луис в борьбе против Лаупера. Штрафной удар исполнят игроки "Манчестер Сити".
    • Пенальти
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Эрлинг Холанн! Удалось выйти вперед хозяевам. Холанн уверенно пробил низом точно в угол ворот, а голкипер прыгнул до удара в противоположную сторону.
    • Пенальти!
      24'
      Ворвался в штрафную соперника Луиси в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья тут же назначил пенальти в ворота гостей!
    • 23'
      Мог убегать на ворота соперника Иттен после заброса от Лаупера, но проиграл он скоростную дуэль Диашу.
    • 22'
      Со штрафного Уокер навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Холанн, но проиграл он борьбу за мяч Али.
    • Желтая карточка
      21'
      Еще раз оказался на газоне Грилиш, на этот раз Лаупер наступил на ногу оппоненту. Заслуженная желтая карточка.
    • 20'
      На фланге получил по ногам Грилиш в борьбе против Янко. Штрафной удар исполнять будут игроки английской команды.
    • 19'
      Долго кружат у штрафной соперника хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.
    • 18'
      С угла поля навесил Фоден на ближнюю штангу, где головой вынес сферу подальше от своих ворот Бенито.
    • Опасный момент
      17'
      Со штрафного пробил по воротам Уокер. Отбил перед собой голкипер, а после в падении справился еще и с добиванием от Фодена.
    • 16'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Ковачич в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут "горожане".
    • 15'
      Мягко забрасывал Грилш с фланга в штрафную на ход Холанну, но тот проиграл борьбу за мяч Бенито.
    • 14'
      Продавил соперника по флангу Фоден и прострелил в штрафную, но мяч перехватил без особых проблем на выходе голкипер.
    • 13'
      Грилиш покатил в штрафную на ход Луису, но тому пробить не позволил в чистейшем подкате Аменда.
    • 12'
      После заброса с фланга от Ковачича ворвался в штрафную соперника Холанн и пробил с острого угла, но мяч смог поймать в руки Расьоппи.
    • 11'
      Теперь уже зацепился за мяч перед чужой штрафной Холанн и сбросил поперек на Фодена, но этот пас перехватил Бенито.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу Фоден и отдал поперек на Луиса, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.
    • 9'
      Мягко забросил Фоден в штрафную на ход Холанну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бенито и не смог пробить.
    • 8'
      С угла поля навесил Грилиш на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Опасный момент
      7'
      Ворвался в штрафную соперника Грилиш и отдал поперек на Льюиса, который пробил в касание, но с линии ворот сферу вынес в подкате Аменда.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Грилиш и навесил на дальнюю штангу, но мяч головой вынес подальше от ворот Али.
    • Офсайд
      5'
      Ковачич покатил в штрафную соперника на ход Фодену, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Холанн в борьбе против Лаупера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Манчестер Сити".
    • 3'
      Прорывался по флангу Иттен и покатил поперек на Элиа, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Сити"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз

    Исход игры
    Манчестер Сити
    99.3% (148)
    Ничья
    0.7% (1)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (96)
    Меньше
    21.95% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    29.27% (36)
    Нет
    70.73% (87)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    30.9% (46)
    2:0 Манчестер Сити
    16.8% (25)
    3:1 Манчестер Сити
    14.8% (22)
    4:0 Манчестер Сити
    7.4% (11)
    2:1 Манчестер Сити
    4% (6)
    4:1 Манчестер Сити
    3.4% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    1.3% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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