Тур: 4. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Янг Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.75
|Родри Эрнандес
|2
|0.5
|Холанн Эрлинг
|2 (1)
|0.5
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Доку Жереми
|1
|0.25
|Аканджи Мануэль
|1
|0.25
|Диаш Рубен
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|2
|0.4
|Угриниц Филип
|2
|0.4
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.4
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
2
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Янг Бойз
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Янг Бойз
Исход игры
Манчестер Сити
100% (46)
Ничья
0% (0)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
27.5% (11)
Нет
72.5% (29)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
23.9% (11)
2:0 Манчестер Сити
23.9% (11)
3:1 Манчестер Сити
17.4% (8)
4:0 Манчестер Сити
10.9% (5)
2:1 Манчестер Сити
4.3% (2)
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