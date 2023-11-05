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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Сити
 
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Янг Бойз
Прогнозы 46
Манчестер Сити 100% (46)
X 0% (0)
Янг Бойз 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Янг Бойз
1.08
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26.00
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37.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.75
Родри Эрнандес 2 0.5
Холанн Эрлинг 2 (1) 0.5
Фоден Фил 1 0.25
Доку Жереми 1 0.25
Аканджи Мануэль 1 0.25
Диаш Рубен 0 0
Льюис Рико 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 2 0.4
Угриниц Филип 2 0.4
Иттен Седрик 2 (1) 0.4
Монтейро Джоэл 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 2 0
Али Мохамед 2 0
Бенито Лорис 1 0
Янко Саиди 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
2
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Янг Бойз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
1
2.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Янг Бойз
 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Црвена Звезда
 3 0 1 2 4 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 46
    Манчестер Сити 100% (46)
    X 0% (0)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Янг Бойз
    1.08
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    26.00
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    37.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Янг Бойз

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    27.5% (11)
    Нет
    72.5% (29)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    23.9% (11)
    2:0 Манчестер Сити
    23.9% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    17.4% (8)
    4:0 Манчестер Сити
    10.9% (5)
    2:1 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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    Манчестер Сити
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