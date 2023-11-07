Тур: 4. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Марциняк Шимон
Ход матча
1'
45'
1:0
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
219 Количество передач 333
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Фейеноорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Родригес
|2 (1)
|0.5
|Иммобиле Чиро
|1
|0.25
|Весино Матиас
|1
|0.25
|Проведель Иван
|1
|0.25
|Альберто Луис
|0
|0
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.5
|Стенгс Келвин
|1
|0.25
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.25
|Ганцко Давид
|1
|0.25
|Зерруки Рамиз
|1
|0.25
|Виффер Матс
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весино Матиас
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0
Результаты матчей
Лацио
Фейеноорд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лацио
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Фейеноорд
Исход игры
Лацио
60.9% (84)
Ничья
25.4% (35)
Фейеноорд
13.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (82)
Меньше
32.79% (40)
Обе команды забьют
Да
88.52% (108)
Нет
11.48% (14)
Популярный счёт
2:1 Лацио
42.8% (59)
1:1 Ничья
18.8% (26)
1:0 Лацио
8% (11)
1:2 Фейеноорд
6.5% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:2 Лацио
3.6% (5)
2:0 Лацио
1.4% (2)
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