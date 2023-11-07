Андерсон от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Романьоли не попал по мячу головой.

Следующий угловой удар исполнил Альберто. Хименес снова выбил мяч за пределы поля.

А затем Альберто решил от углового флага закрутить мяч под перекладину. Бейло успел сыграть кулаком, несмотря на то, что в него врезался Кастельянос.

Пайшао слева со штрафного навесил на Хименеса, который головой направил мяч рядом с дальней штангой.

Весино в центре поля руками остановил Тимбера и получил жёлтую карточку.

Зерруки у центрального круга ударил по ногам Весино и тоже получил жёлтую карточку.

Виффер попытался передачей низом вывести по центру к воротам Тимбера, но на перехвате сыграл Патрик.

Дзакканьи у угла штрафной площади ударил по ногам Хименеса.

Ганцко справа со штрафного пробил в стенку.

Тимбер слева сделал мягкий заброс к дальней штанге, а Хименес сместился в центр и достать мяч не смог.

"Лацио" во втором тайме очень редко организует атаки. Римляне предпочитают больше времени проводить в обороне.

Замена в составе "Лацио": вместо Маттиа Дзакканьи на поле вышел Родригес Педро.

Замена в составе "Лацио": вместо Чиро Иммобиле на поле вышел Валентин Кастельянос.

Свежие игроки римлян оживили игру впереди. Пас Гендузи справа в штрафную площадь привёл к угловому удару.

Стенгс со штрафного сделал заброс к воротам на Траунера, который вверху до мяча не добрался.

36 612 зрителей сегодня наблюдают за игрой Лиги чемпионов в Риме.

Пайшао от углового флага навесил к воротам, где Весино снова выбил мяч за пределы поля.

Следующий угловой удар гости разыграли. Стенгс слева сделал заброс к воротам, где Виффер нарушил правила в борьбе с Проведелем.

Замена в составе "Лацио": вместо Даити Камады на поле вышел Маттео Гендузи.

Дзакканьи на левом фланге забрался в офсайд.

Второй тайм в Риме!

"Фейеноорд" начал второй тайм с уверенного контроля мяча. Вперёд гости продвигаться не торопятся.

Первый тайм

— Перерыв! "Лацио" (Рим, Италия) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - 1:0.

45' Альберто от углового флага навесил закрутил мяч в створ. Иммобиле пытался немного подправить сферу и направил её чуть выше перекладины.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИММОБИЛЕ!!! Андерсон из центрального круга сделал пас направо на ход Иммобиле. Чиро вошёл в штрафную площадь, обыграл выскочившего навстречу Бейло и направил мяч в пустые ворота.

45' Тимбер слева отправил вперёд Пайшао, чей прострел к воротам перехватил Весино.

45' 4 минуты добавил Марциняк в первом тайме.

45' Весино в центре поля нарушил правила.

44' Удар Дзакканьи слева от угла штрафной площади заблокировал Стенгс.

43' Химинес в штрафной площади откликнулся на заброс вперёд слева, но Проведель первым оказался у мяча.

42' Стенгс сделал заброс в штрафную площадь, где Пайшао неудачно сыграл на приёме.

41' Вторую половину тайма "Лацио" проводит очень пассивно. Практически нет нацеленных атак, а удары и вовсе от хозяев иссякли.

40' Затянувшаяся серия перехватов в центре поля завершилась тем, что Дзакканьи упустил мяч за боковую линию поля.

39' Траунер в центре поля попал ногой в живот Иммобиле.

38' Прострел Пайшао слева к воротам заблокировал Лаццари.

36' Пайшао слева из пределов штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.

35' У Ганцко какие-то проблемы со здоровьем. Пока всё ограничилось короткой беседой с Марциняком. Помощь медиков не потребовалась.

34' "Фейеноорд" всё увереннее чувствует себя на римском газоне. Гости уже создали опасный момент, и всё чаще заставляют быть в напряжении Проведеля.

33' Пайшао от углового флага навесил на Виффера, который головой пробил немного выше перекладины.

32' Пайшао слева вывел к воротам Хименеса, который низом пробил рядом с дальней штангой. Проведель немного задел мяч.

31' Хюсай слева навесил к дальней штанге, где Патрику не удалось побороться за мяч вверху.

30' Альберто от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

28' Пас Хартмана по центру в штрафную площадь на Хименеса перехватил Патрик.

27' Тимбер на левом фланге не смог выиграть в скорости у Патрика и до мяча не добрался.

26' Весино в центре поля ударил по ногам Зерруки.

25' "Лацио" комбинирует в центре поля.Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.

24' Весино с дальней дистанции пробил по воротам неточно.

23' Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Мяч потерян, и игроки "Фейеноорда" отправились в контратаку.

22' Замена в составе "Фейеноорда": вместо Барта Ниукопа на поле вышел Гернот Траунер.

21' На носилках Ниукоп покинул пределы поля. Пожелаем здоровья защитнику "Фейенорда".

20' Пауза затягивается Медики никак не могут поднять с газона Ниукопа. Похоже, защитнику "Фейеноорда" потребуется срочная замена.

19' Ниукопу и Хюсаю потребовалась помощь медиков. Головами ударились игроки при фоле игрока "Фейеноорда".

18' Ниукоп на фланге заблокировал проход Хюсая.

17' Заброс Альберто по правому флангу на ход Андерсону соперники перехватили.

16' Дзакканьи вернулся на поле, а "Лацио" неспешно отправился на чужую половину поля.

14' Дзакканьи в центре поля поскользнулся и получил повреждение. Контакта с соперниками не было. Медики оказывают помощь нападающему "Лацио".

13' Иммобиле забрался в офсайд.

12' Первые минуты встречи прошли с небольшим преимуществом римлян. Постепенно гости начинают действовать быстрее и почаще оказываются на чужой половине поля.

10' Хименес в центре поля налетел на Романьоли.

9' Ниукоп справа прошёл вперёд и в борьбе с Хюсаем заработал аут. Продолжения атака гостей не получила.

8' Стенгс в центре поля прихватил руками Патрика.

7' Андерсон оказался на газоне в чужой штрафной площади. Марциняк нарушения правил со стороны Хартмана не усмотрел.

6' Альберто исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала на Весино, который головой пробил вправо от ворот.

5' Стенггс с Хименесом справа не смогли прорваться в штрафную площадь хозяев.

4' Альберт слева со штрафного пробил рядом со стенкой, но на пути мяча оказался Гертрейда, который располагался за стенкой.

3' Ниукоп у угла штрафной площади сбил Дзакканьи и получил жёлтую карточку.

2' "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Фейеноорд" - в красно-белых футболках и чёрных трусах,