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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лацио
1:0
Второй тайм: 70'
Фейеноорд
0'
1' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:0
45' Гол
Иммобиле Чиро
68' Желтая карточка
Весино Матиас

Ход матча

1'
 
Ниукоп Барт
20'
 
Траунер Гернот
Ниукоп Барт
45'
Иммобиле Чиро
(Андерсон Фелипе)
1:0
53'
Гендузи Маттео
Камада Даити
 
63'
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
 
63'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
68'
Весино Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 219 Количество передач 333
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 138
Лацио 60.9% (84)
X 25.4% (35)
Фейеноорд 13.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Фейеноорд
2.69
4.40
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9.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
6
Камада
Даити
5
Весино
Матиас
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Лацио
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Фейеноорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 2 (1) 0.5
Иммобиле Чиро 1 0.25
Весино Матиас 1 0.25
Проведель Иван 1 0.25
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 2 0.5
Стенгс Келвин 1 0.25
Джаханбахш Алиреза 1 0.25
Ганцко Давид 1 0.25
Зерруки Рамиз 1 0.25
Виффер Матс 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Ровелла Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Стенгс Келвин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Хартман Квилиндси 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0

Результаты матчей

Лацио
Фейеноорд

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лацио
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4:0 4 2 2 0 10 - 5 8
2.
Лацио
 1:0 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Фейеноорд
 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
4.
Селтик
 0:4 4 0 1 3 3 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фейеноорд
 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Селтик
 0:4 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Атлетико М
 4:0 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Фейеноорд
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Селтик
 0:4 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    72'
    Зерруки у центрального круга ударил по ногам Весино и тоже получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    71'
    Весино в центре поля руками остановил Тимбера и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    70'
    Пайшао слева со штрафного навесил на Хименеса, который головой направил мяч рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    69'
    Андерсон на фланге сбил Пайшао.
  • Угловой
    68'
    А затем Альберто решил от углового флага закрутить мяч под перекладину. Бейло успел сыграть кулаком, несмотря на то, что в него врезался Кастельянос.
  • Угловой
    67'
    Следующий угловой удар исполнил Альберто. Хименес снова выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    66'
    Андерсон от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Романьоли не попал по мячу головой.
  • 65'
    Свежие игроки римлян оживили игру впереди. Пас Гендузи справа в штрафную площадь привёл к угловому удару.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Лацио": вместо Чиро Иммобиле на поле вышел Валентин Кастельянос.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Лацио": вместо Маттиа Дзакканьи на поле вышел Родригес Педро.
  • 62'
    "Лацио" во втором тайме очень редко организует атаки. Римляне предпочитают больше времени проводить в обороне.
  • 61'
    Тимбер слева сделал мягкий заброс к дальней штанге, а Хименес сместился в центр и достать мяч не смог.
  • 60'
    Ганцко справа со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    59'
    Дзакканьи у угла штрафной площади ударил по ногам Хименеса.
  • 58'
    Виффер попытался передачей низом вывести по центру к воротам Тимбера, но на перехвате сыграл Патрик.
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    • Офсайд
      57'
      Дзакканьи на левом фланге забрался в офсайд.
    • Замена
      56'
      Замена в составе "Лацио": вместо Даити Камады на поле вышел Маттео Гендузи.
    • Угловой
      55'
      Следующий угловой удар гости разыграли. Стенгс слева сделал заброс к воротам, где Виффер нарушил правила в борьбе с Проведелем.
    • Угловой
      54'
      Пайшао от углового флага навесил к воротам, где Весино снова выбил мяч за пределы поля.
    • 53'
      Удар Пайшао слева из пределов штрафной площади получился выше ворот.
    • 52'
      36 612 зрителей сегодня наблюдают за игрой Лиги чемпионов в Риме.
    • 51'
      Быструю атаку провели римляне. Андерсон справа отправил вперёд Лаццари, чей прострел получился в руки Бейло.
    • 50'
      Удар Виффера из-за пределов штрафной площади заблокировал Хюсай. Гости всё активнее действуют впереди.
    • 49'
      Стенгс со штрафного сделал заброс к воротам на Траунера, который вверху до мяча не добрался.
    • Фол, нарушение
      48'
      Иммобиле у центрального круга сбил Виффера.
    • 47'
      "Фейеноорд" начал второй тайм с уверенного контроля мяча. Вперёд гости продвигаться не торопятся.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Риме!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Лацио" (Рим, Италия) - "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - 1:0.
    • Угловой
      45'
      Альберто от углового флага навесил закрутил мяч в створ. Иммобиле пытался немного подправить сферу и направил её чуть выше перекладины.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ИММОБИЛЕ!!! Андерсон из центрального круга сделал пас направо на ход Иммобиле. Чиро вошёл в штрафную площадь, обыграл выскочившего навстречу Бейло и направил мяч в пустые ворота.
    • 45'
      Тимбер слева отправил вперёд Пайшао, чей прострел к воротам перехватил Весино.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Марциняк в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Весино в центре поля нарушил правила.
    • 44'
      Удар Дзакканьи слева от угла штрафной площади заблокировал Стенгс.
    • 43'
      Химинес в штрафной площади откликнулся на заброс вперёд слева, но Проведель первым оказался у мяча.
    • 42'
      Стенгс сделал заброс в штрафную площадь, где Пайшао неудачно сыграл на приёме.
    • 41'
      Вторую половину тайма "Лацио" проводит очень пассивно. Практически нет нацеленных атак, а удары и вовсе от хозяев иссякли.
    • 40'
      Затянувшаяся серия перехватов в центре поля завершилась тем, что Дзакканьи упустил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      39'
      Траунер в центре поля попал ногой в живот Иммобиле.
    • 38'
      Прострел Пайшао слева к воротам заблокировал Лаццари.
    • Опасный момент
      36'
      Пайшао слева из пределов штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.
    • Травма, повреждение
      35'
      У Ганцко какие-то проблемы со здоровьем. Пока всё ограничилось короткой беседой с Марциняком. Помощь медиков не потребовалась.
    • 34'
      "Фейеноорд" всё увереннее чувствует себя на римском газоне. Гости уже создали опасный момент, и всё чаще заставляют быть в напряжении Проведеля.
    • Угловой
      33'
      Пайшао от углового флага навесил на Виффера, который головой пробил немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      32'
      Пайшао слева вывел к воротам Хименеса, который низом пробил рядом с дальней штангой. Проведель немного задел мяч.
    • 31'
      Хюсай слева навесил к дальней штанге, где Патрику не удалось побороться за мяч вверху.
    • Угловой
      30'
      Альберто от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 28'
      Пас Хартмана по центру в штрафную площадь на Хименеса перехватил Патрик.
    • 27'
      Тимбер на левом фланге не смог выиграть в скорости у Патрика и до мяча не добрался.
    • Фол, нарушение
      26'
      Весино в центре поля ударил по ногам Зерруки.
    • 25'
      "Лацио" комбинирует в центре поля.Продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.
    • 24'
      Весино с дальней дистанции пробил по воротам неточно.
    • Угловой
      23'
      Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Мяч потерян, и игроки "Фейеноорда" отправились в контратаку.
    • Замена
      22'
      Замена в составе "Фейеноорда": вместо Барта Ниукопа на поле вышел Гернот Траунер.
    • 21'
      На носилках Ниукоп покинул пределы поля. Пожелаем здоровья защитнику "Фейенорда".
    • 20'
      Пауза затягивается Медики никак не могут поднять с газона Ниукопа. Похоже, защитнику "Фейеноорда" потребуется срочная замена.
    • Травма, повреждение
      19'
      Ниукопу и Хюсаю потребовалась помощь медиков. Головами ударились игроки при фоле игрока "Фейеноорда".
    • Фол, нарушение
      18'
      Ниукоп на фланге заблокировал проход Хюсая.
    • 17'
      Заброс Альберто по правому флангу на ход Андерсону соперники перехватили.
    • 16'
      Дзакканьи вернулся на поле, а "Лацио" неспешно отправился на чужую половину поля.
    • Травма, повреждение
      14'
      Дзакканьи в центре поля поскользнулся и получил повреждение. Контакта с соперниками не было. Медики оказывают помощь нападающему "Лацио".
    • Офсайд
      13'
      Иммобиле забрался в офсайд.
    • 12'
      Первые минуты встречи прошли с небольшим преимуществом римлян. Постепенно гости начинают действовать быстрее и почаще оказываются на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хименес в центре поля налетел на Романьоли.
    • 9'
      Ниукоп справа прошёл вперёд и в борьбе с Хюсаем заработал аут. Продолжения атака гостей не получила.
    • Фол, нарушение
      8'
      Стенгс в центре поля прихватил руками Патрика.
    • Судья
      7'
      Андерсон оказался на газоне в чужой штрафной площади. Марциняк нарушения правил со стороны Хартмана не усмотрел.
    • Угловой
      6'
      Альберто исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала на Весино, который головой пробил вправо от ворот.
    • 5'
      Стенггс с Хименесом справа не смогли прорваться в штрафную площадь хозяев.
    • 4'
      Альберт слева со штрафного пробил рядом со стенкой, но на пути мяча оказался Гертрейда, который располагался за стенкой.
    • Желтая карточка
      3'
      Ниукоп у угла штрафной площади сбил Дзакканьи и получил жёлтую карточку.
    • 2'
      "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Фейеноорд" - в красно-белых футболках и чёрных трусах,
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Лацио
    60.9% (84)
    Ничья
    25.4% (35)
    Фейеноорд
    13.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (82)
    Меньше
    32.79% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    88.52% (108)
    Нет
    11.48% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    42.8% (59)
    1:1 Ничья
    18.8% (26)
    1:0 Лацио
    8% (11)
    1:2 Фейеноорд
    6.5% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    3:2 Лацио
    3.6% (5)
    2:0 Лацио
    1.4% (2)
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    Лацио
    Фейеноорд
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